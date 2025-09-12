Tras sorteo del Servel: este será el orden de los candidatos presidenciales en la papeleta
Además, se sorteó el orden en que aparecerán las listas inscritas para las elecciones parlamentarias.
La mañana de este viernes, el Servicio Electoral (Servel) realizó el sorteo del orden en que los candidatos presidenciales aparecerán en la papeleta de las elecciones del 16 de noviembre.
Para designar cada número al respectivo candidato se establece que el primer digito que arroja el sorteo se asigna a la candidatura primeramente declarada y los restantes a las demás en el orden de sus declaraciones.
En concreto, este será el orden de los aspirantes a La Moneda en la papeleta de la primera vuelta presidencial:
- 1- Franco Parisi (PDG)
- 2- Jeannette Jara (Oficialismo)
- 3- Marcos Enríquez-Ominami (Ind.)
- 4- Johannes Kaiser (PNL)
- 5- José Antonio Kast (Partido Republicano y PSC)
- 6- Eduardo Artés (Ind.)
- 7- Evelyn Matthei (Chile Vamos, Amarillos y Demócratas)
- 8- Harold Mayne-Nicholls (Ind.)
Concluida esta parte, Servel sorteó el orden de las 11 listas declaradas para las elecciones parlamentarias.
Revisa en qué orden quedaron las listas:
- A- Lista del Partido Ecologista Verde
- B- Verdes Regionalistas y Humanistas
- C- Unidad por Chile
- D- Izquierda Ecologista Popular Animalista y Humanista
- E- Amarillos por Chile
- F- Partido de Trabajadores Revolucionarios
- G- Partido Alianza Verde Popular
- H- Popular
- I- Partido de la Gente
- J- Chile Grande y Unido
- K- Cambio por Chile
