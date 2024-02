Excomandante en jefe del Ejército dice que Cosena “es un organismo útil”, pero apunta a que hay “una deuda con un sistema de inteligencia”

El excomandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez, se refirió anoche el anuncio del Presidente Gabriel Boric de convocar para el próximo lunes al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena), a raíz de la crisis de seguridad que atraviesa el país. El general integró este organismo en 2019, la última vez que había sido citado. En esa oportunidad, fue convocado por el expresidente Sebastián Piñera en el contexto del estallido social.

“Si el presidente (Boric) ha determinado citar al Cosena, son motivos más que suficientes para mí para que se haga”, partió señalando en conversación con CNN.

Consultado respecto a si consideraba que la seguridad pública estaba en riesgo, Martínez acotó que “lo que ocurre es que ha habido mucha presión por parte de la ciudadanía, por parte de algunos partidos políticos, para que se sesione y para que se discuta esto, porque estamos hablando de un tema que tiene que ver básicamente con delincuencia”.

“Ahora, se ha dicho de manera bastante clara de que la frontera nuestra es muy permeable. Aunque se colocara todo el Ejército de Chile en esa frontera, va a ser imposible. Entonces, se requieren de otras medidas. Medidas que tienen que ver con el control de la frontera, pero fundamentalmente que si los soldados van a ser empleados, que tengan claras reglas de uso a la fuerza”, agregó.

“Siempre se habla de que el Ejército puede solucionar un montón de cosas”

En ese sentido, comentó que durante el gobierno del expresidente Piñera se promulgaron “reglas de uso a la fuerza (RUF) que eran mejores de las que teníamos para el estallido social, pero que no eran suficientes”. Esas disposiciones, dijo, lo obligaron a él como comandante en jefe -en ese entonces- a “elaborar una cartilla, y que se actuaba de una manera siguiendo esa cartilla con mi firma, en donde se le entregó a cada soldado para que el soldado supiera cuál era la acción que tenía que hacer”.

“Si actuaba de una manera siguiendo esa cartilla, la responsabilidad tenía rostro y cargo. El rostro era yo y el cargo era el de comandante en jefe del Ejército. Pero eso no puede ser. El soldado no puede estar saliendo sin una defensa por parte del Estado de Chile. El soldado no está ahí por voluntad propia”, aseguró.

Martínez cuestionó que “siempre se habla de que el Ejército poco menos puede solucionar un montón de cosas, pero se olvida que el Ejército depende operativamente de los soldados conscriptos, y los soldados conscriptos son soldados no profesionales”.

Cosena y “deuda con un sistema de inteligencia”

Para el general, el Cosena “es un mecanismo que es útil, que permite que se reúnan todos los poderes del Estado, más las Fuerzas Armadas, pero ahí vamos a otro problema también”.

“Acá estamos hablando de tres instituciones más carabineros. No está la PDI. Entonces, ahí tenemos otra deuda. Una deuda que tiene que ver con un sistema de inteligencia, porque si tuviéramos un sistema de inteligencia integrado, donde se integre todo lo de la policía, lo de las Fuerzas Armadas, donde nos sacamos todos los fantasmas de los 50 años atrás, 40 años atrás o 30 años atrás...”, sostuvo.

Martínez llamó a “sacarnos fantasmas para que de una vez por todas tengamos un servicio de inteligencia nacional que permita también adelantarse a todo este tipo de cosas”.

“La regla de uso de la fuerza que se aprobó en enero del año 2020, fue un avance con respecto a la que estaba, pero era insuficiente. Se necesita una segunda. Entonces, a mí no me parece que sea lógico que un soldado, un cabo o un subteniente, tenga que definir él, en ese momento, bajo una circunstancia específica, si tiene que actuar de una manera o de la otra y asumir las consecuencias. Eso no puede ser”, aseveró.

Estado de excepción en más zonas: “No se puede colocar una tropa dentro de una población”

Además de la participación de las FF.AA. en el marco del proyecto de infraestructura crítica, varias voces han solicitado que se extienda un estado de excepción en donde las fuerzas militares participen en terrenos a los que Carabineros no puede llegar, por ejemplo, en poblaciones.

“Para mí están muy equivocados, usted no puede colocar una tropa en una población”, dijo el general al respecto. “¿Desde cuánto tiempo que estamos escuchando que las bandas criminales tienen armamento de alto calibre? ¿Qué se está haciendo para dotar a carabineros y a las policías para entregarles ese mismo tipo de armamento?”, cuestionó.

Según Martínez, “cuando tú metes a soldados en una población, el soldado va a tener una respuesta militar”, y ejemplificó: “Un buen policía, cuando le dispara un delincuente, dispara de vuelta. Pero cuando ese delincuente se arranca, el buen policía no dispara. El buen soldado, el buen militar, cuando le disparan, responde con todo. Cuando esa persona arranca o se desprende o se va, el buen militar sigue disparando. Entonces, ahí tenemos un problema cultural que es imposible de soltar. Y eso es lo que nos hace pensar que la gente no puede ser un militar en un mes o en un año o en lo que fuera, porque son culturas distintas”.

“A mí me gustaría que junto con pedir eso, se hagan responsables también cuando saquen a los soldados y el soldado se equivoque (...). Cuando el soldado se ve sujeto a la presión, al disparo, en donde va a tener que reaccionar en cosas de segundos, a mí me gustaría que también ellos tuvieran el respaldo. Y yo les pido a todos los actores políticos que si quieren que las Fuerzas Armadas actúen en el orden público, entonces les entreguen claras reglas de uso de la fuerza, para que finalmente no sean los soldados que tengan que finalmente cumplir penas de cárcel, porque eso es lo que está pasando”, subrayó.