    Embajadora Paula Narváez sufre accidente en kayak y es rescatada desde las aguas del río Maullín

    Personal del Gope de Carabineros, voluntarios de Bomberos y rescatistas trabajaron en la emergencia registrada cuando la representante diplomática de Chile ante la ONU se trasladaba junto a otras seis personas -4 adultos y dos menores- en kayaks individuales por este afluente de la Región de Los Lagos.

    Por 
    José Carvajal Vega
     
    Cristóbal Palacios
    La embajadora de Chile ante la ONU, Paula Narváez. Foto: Aton Chile.

    La exministra y actual embajadora de Chile ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), Paula Narváez, debió ser rescatada por personal policial desde las aguas del río Maullín, en la Región de Los Lagos, tras sufrir un accidente mientras participaba en una excursión en kayak.

    Quien fue la carta presidencial del Partido Socialista en 2021, se trasladaba junto a otras seis personas -4 adultos y dos menores- en kayaks individuales a la altura del sector El Gato, cuando, por razones que se investigan, protagonizaron la emergencia en horas de esta tarde.

    Tras esto, los efectivos concurrieron rápidamente hasta el puente Chinchihuapi, donde lograron ubicar inicialmente a dos adultos y un menor que habían conseguido salir del río por sus propios medios, todos sin presentar lesiones. Una de estas personas informó a los funcionarios policiales que otro adulto, ubicado en un punto distinto del río, mantenía el último contacto con otros dos adultos y un menor de edad que permanecían sobre unos troncos en medio del cauce.

    Ante esta situación, el lugar fue inspeccionado mediante un dron de Bomberos, lo que permitió confirmar la ubicación exacta de las personas restantes. Posteriormente, carabineros del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (Gope), junto a personal de Bomberos y rescatistas voluntarios en botes salvavidas, iniciaron el operativo de emergencia.

    Finalmente, cerca de las 19:00 horas, los equipos lograron rescatar a la totalidad de los excursionistas, entre los que estaba la exministra Paula Narváez, constatándose que ninguno de ellos presentaba lesiones y finalizando así el exitoso procedimiento, sin personas afectadas.

    Personal del Gope participó en el rescate de Paula Narváez y otros seis excursionistas.

    Narváez deja embajada

    El accidente se produce a días de que Paula Narváez deje de ser embajadora de Chile ante la Organización de Naciones Unidas (ONU).

    Así, abandonará Nueva York el 17 de enero para radicarse en Panamá, donde está la sede de su nuevo trabajo: la dirección regional del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).

    Narvaez, además, fue una de las principales impulsoras de la candidatura a la Secretaría General de la ONU de Michelle Bachelet, que lanzó el Presidente Gabriel Boric en septiembre del año pasado.

    Esto, incluso cerca de un año antes de que la nominación se oficializara, cuando transmitió que embajadores de otros países en Nueva York se acercaron a ella para sondear la posibilidad de que la dos veces Mandataria sucediera al portugués António Guterres en el principal cargo del ente internacional.

    Asimismo, es una de las políticas cercanas a Michelle Bachelet, de quien fue vocera de su segundo gobierno y, posteriormente, ungida por la entonces Presidenta para competir en las presidenciales de 2021.

