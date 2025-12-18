Exministro Burgos critica visita de Kast a Argentina: “¿Qué es eso de ir a rogarle a un señor si va a ser ministro de Chile?"

El exministro del Interior Jorge Burgos (Amarillos) criticó la reciente visita que hizo el presidente electo José Antonio Kast a Argentina para reunirse con el mandatario de ese país, Javier Milei, y su viceministro de Economía, el economista chileno-argentino José Luis Daza.

En una entrevista concedida a Radio Agricultura, aludió a la fotografía que Kast se tomó con Miel junto a una motosierra, uno de los símbolos que el libertario utilizó durante su campaña para promover la reducción del rol del Estado, el gasto fiscal y la burocracia. “Yo soy de los chilenos que miré con horror la foto y el abrazo con una motosierra con el señor Milei. Lejos de Milei. Milei está gobernando Argentina legítimamente, está haciendo cosas buenas y cosas malas, pero lejitos. No tiene nada que ver con nosotros”, sinceró Burgos, quien apoyó a Carolina Tohá (PPD) en las primarias oficialistas y tras la derrota de ésta a Evelyn Matthei (UDI) en primera vuelta.

Luego criticó las gestiones de Kast con Daza que, según confirmó el viceministro, tuvieron como fin ofrecerle cargos en el futuro gobierno. De hecho, según ha trascendido el ofrecimiento sería el cargo de triministro de Economía, Minería y Energía. “¿Qué es eso de ir a rogarle a un señor si va a ser ministro de Chile o no? Por favor. Habiendo en Chile economistas de centro, derecha, derecha, tan buenos como ese, ¿qué es eso? Está pensándolo… ¿pero qué es eso?”, ironizó.

También acotó que “los últimos tres gobiernos han sido gobiernos problemáticos. Y el país arrastró los pies por distintas razones. No avanzó mucho. Tampoco se está cayendo a pedazos, como dicen algunos. Pero perdimos el ritmo. Perdimos los nudos de navegación. Y yo espero que le vaya bien. No voté por él, pero lo digo muy sinceramente. Ojalá le vaya bien y pueda hacer las cosas bien. Que la economía crezca, que la vida para los chilenos sea más fácil".