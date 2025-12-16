Kast y opción de José Luis Daza para Hacienda: “Pasa por una decisión que no es mía”

El presidente electo José Antonio Kast tuvo una vez más palabras de elogio para José Luis Daza, el economista chileno que ejerce como viceministro de Economía en el gobierno de Javier Milei.

Y en el marco de su visita a Argentina, el republicano abordó las consultas de la prensa en torno a la posibilidad de que ese experto cruce la cordillera para convertirse en el futuro ministro de Hacienda.

Sin embargo, el vencedor del balotaje dejó entrever que esa decisión está en manos del propio Daza, con quien tiene una relación de amistad.

“Todas las posibilidades están abiertas pero (...) pasa por una decisión personal que no es mía”, dijo Kast en la conferencia de presa tras su cita con Milei.

En desarrollo...