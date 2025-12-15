Moody’s y victoria de Kast: enfoque en desregulación e inversión “respaldaría las perspectivas de crecimiento de Chile”

El triunfo de José Antonio Kast en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Chile marca un cambio que, según la perspectiva de la agencia de calificación de riesgo Moody’s Ratings, podría ser positivo para la economía.

Kathrin Muehlbronner, senior vice president de Moody’s Ratings, proyecta que el futuro gobierno se enfocará en medidas que “respaldarían las perspectivas de crecimiento económico de Chile”.

De acuerdo con Muehlbronner, la próxima administración “probablemente aumente el enfoque en la desregulación y el fortalecimiento de las condiciones para la inversión local y extranjera”, elementos que, a juicio de la analista, son clave para impulsar el crecimiento.

A esto se suma, además, un énfasis en “los esfuerzos por mejorar la seguridad”.

Qué dijo Moody’s sobre José Antonio Kast ANDREW KELLY

La evaluación de la agencia subraya que ciertas características estructurales de Chile continuarán siendo pilares de su fortaleza.

“La estabilidad institucional del país, la formulación de políticas basada en normas y la apertura al capital extranjero seguirán siendo fortalezas clave”, afirmó.

Un punto crucial del análisis de Moody’s se centra en la aplicación de las promesas de campaña más ambiciosas, especialmente en el ámbito fiscal.

Muehlbronner advierte que algunas de las propuestas “más controvertidas” del programa de Kast, como la intención de financiar recortes al impuesto sobre la renta corporativa mediante “reducciones significativas, aún no especificadas, del gasto en los primeros 18 meses”, probablemente se verán moderadas.

Qué dijo Moody’s sobre José Antonio Kast RICARDO ULLOA/ ATON CHILE

La razón principal de esta moderación radica en la composición del Poder Legislativo. La experta de Moody’s destaca la fragmentación del Congreso que resultó de las elecciones del mes pasado, lo que obligará al nuevo gobierno a negociar y atenuar las iniciativas que requieran aprobación parlamentaria.

Compromiso Fiscal

Pese a las promesas de recortes, Moody’s Ratings espera que el nuevo gobierno mantenga el compromiso con la tradición de política fiscal prudente de Chile.

Esto implica un enfoque en reducir el déficit presupuestario, estabilizar la deuda pública y restablecer los colchones fiscales.

Finalmente, la agencia pone la mirada en un plazo específico que será clave para entender la estrategia fiscal definitiva del gobierno de Kast.

“El nuevo gobierno debe presentar sus planes fiscales a mediano plazo dentro de los 90 días posteriores a la toma de posesión, lo que proporcionará una mayor comprensión de su estrategia de política fiscal”, afirmó Muehlbronner.