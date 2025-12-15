El dólar cae tras el triunfo de Kast y se instala en mínimos desde septiembre del año pasado

A cuánto está el dólar tras el triunfo de Kast

El dólar reacciona con una caída al triunfo que obtuvo José Antonio Kast en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales y entra en una zona en la que desafía quebrar el soporte de los $ 900.

La divisa estadounidense se transa en $ 904,05 en las primeras operaciones de hoy lunes, lo que representa una leve baja de 0,30% ($ 2,7).

Se trata de la quinta caída consecutiva del tipo de cambio, periodo en el que ya acumula una contracción de $ 20,55 y además se instala en su nivel más bajo desde septiembre del año pasado.

“La reacción inicial del mercado cambiario fue moderada, reflejando una reducción parcial de la prima por incertidumbre política, aunque todavía condicionada por factores externos que favorecen al peso chileno”, dijo Felipe Sepúlveda Soto, analista jefe de Admirals Latinoamérica.

“Estos 20 puntos de diferencia entre los candidatos se encontraban dentro de las proyecciones que entregaban en el mercado bursátil”, complementó Jorge Tolosa, operador de Renta Variable de Vector Capital.

Para Samuel Carrasco, economista jefe de Credicorp Capital, la tendencia debiera ser apreciativa hacia el mediano plazo, aunque dependerá en gran medida de la postura de la Reserva Federal, la decisión de tasa del BC y la evolución de los términos de intercambio.

Cobre

El peso chileno se veía favorecido además por el nuevo aumento del precio del cobre. Los futuros en el Comex de Nueva York registran un alza de 1,47% en este momento, hasta los US$ 5,37.

Cuánto está el dólar hoy tras el triunfo de Kast Oliver Llaneza Hesse

El cobre es el referente tradicional del peso chileno y el el precio spot en Londres llegó el viernes a máximos históricos en la Bolsa de Metales de Londres.

El peso chileno adicionalmente tiene a su favor la baja del Dollar Index. El indicador que mide a la divisa frente a una canasta de monedas líquidas como el euro o el yen, muestra una baja de 0,14%.