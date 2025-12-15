SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    El dólar cae tras el triunfo de Kast y se instala en mínimos desde septiembre del año pasado

    La divisa estadounidense retrocede un 0,30% en las primeras operaciones del día y se encamina hacia su quinta baja consecutiva.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    A cuánto está el dólar tras el triunfo de Kast

    El dólar reacciona con una caída al triunfo que obtuvo José Antonio Kast en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales y entra en una zona en la que desafía quebrar el soporte de los $ 900.

    La divisa estadounidense se transa en $ 904,05 en las primeras operaciones de hoy lunes, lo que representa una leve baja de 0,30% ($ 2,7).

    Se trata de la quinta caída consecutiva del tipo de cambio, periodo en el que ya acumula una contracción de $ 20,55 y además se instala en su nivel más bajo desde septiembre del año pasado.

    “La reacción inicial del mercado cambiario fue moderada, reflejando una reducción parcial de la prima por incertidumbre política, aunque todavía condicionada por factores externos que favorecen al peso chileno”, dijo Felipe Sepúlveda Soto, analista jefe de Admirals Latinoamérica.

    “Estos 20 puntos de diferencia entre los candidatos se encontraban dentro de las proyecciones que entregaban en el mercado bursátil”, complementó Jorge Tolosa, operador de Renta Variable de Vector Capital.

    Para Samuel Carrasco, economista jefe de Credicorp Capital, la tendencia debiera ser apreciativa hacia el mediano plazo, aunque dependerá en gran medida de la postura de la Reserva Federal, la decisión de tasa del BC y la evolución de los términos de intercambio.

    Cobre

    El peso chileno se veía favorecido además por el nuevo aumento del precio del cobre. Los futuros en el Comex de Nueva York registran un alza de 1,47% en este momento, hasta los US$ 5,37.

    Cuánto está el dólar hoy tras el triunfo de Kast Oliver Llaneza Hesse

    El cobre es el referente tradicional del peso chileno y el el precio spot en Londres llegó el viernes a máximos históricos en la Bolsa de Metales de Londres.

    El peso chileno adicionalmente tiene a su favor la baja del Dollar Index. El indicador que mide a la divisa frente a una canasta de monedas líquidas como el euro o el yen, muestra una baja de 0,14%.

    Más sobre:DólarJosé Antonio KastMercados

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Grupo de expresidentes Libertad y Democracia felicita a Kast por su triunfo en el balotaje

    Viaje al mundo republicano

    Ranking de conflictos en 2025 pone a cuatro países de América Latina entre los más peligrosos del mundo

    Los cinco momentos que definieron a Kast

    Bellolio dice que actual gobierno entró con “soberbia” y plantea que Kast “no puede hacer lo que hizo el FA, ni Milei”

    Su primera actividad como Presidente electo: Kast sostiene desayuno con vecinos de Buin

    Lo más leído

    1.
    El plan de Kast para los primeros 3 meses: cuatro proyectos de ley, medidas administrativas e instructivos de austeridad fiscal

    El plan de Kast para los primeros 3 meses: cuatro proyectos de ley, medidas administrativas e instructivos de austeridad fiscal

    2.
    Klaus Schmidt-Hebbel afirma que Chile tiene una emergencia fiscal que es moderada y se puede corregir

    Klaus Schmidt-Hebbel afirma que Chile tiene una emergencia fiscal que es moderada y se puede corregir

    3.
    Chile deja de ser el país de la región con el menor arancel efectivo con EE.UU.

    Chile deja de ser el país de la región con el menor arancel efectivo con EE.UU.

    4.
    El plan laboral de Kast incluye un nuevo sistema de indemnización, revisar la Ley Karin y cambios a la DT

    El plan laboral de Kast incluye un nuevo sistema de indemnización, revisar la Ley Karin y cambios a la DT

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Cobertura completa, análisis y beneficios para todo el año 🔍🎁$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué se sabe de la muerte de Rob Reiner y su esposa Michele: investigan el caso como un asesinato

    Qué se sabe de la muerte de Rob Reiner y su esposa Michele: investigan el caso como un asesinato

    Quién es José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile

    Quién es José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile

    Cómo fue el ataque terrorista contra judíos en Sydney que dejó al menos 15 muertos

    Cómo fue el ataque terrorista contra judíos en Sydney que dejó al menos 15 muertos

    Nueva demanda: familia asegura que ChatGPT instó a un hombre a matar a su madre

    Nueva demanda: familia asegura que ChatGPT instó a un hombre a matar a su madre

    Servicios

    Caravana Navideña Coca Cola en Peñalolén: revisa el recorrido y horario

    Caravana Navideña Coca Cola en Peñalolén: revisa el recorrido y horario

    Temblor hoy, lunes 15 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 15 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Dónde y a qué hora ver a Alavés vs. Real Madrid en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Alavés vs. Real Madrid en TV y streaming

    Caravana Navideña Coca Cola en Peñalolén: revisa el recorrido y horario
    Chile

    Caravana Navideña Coca Cola en Peñalolén: revisa el recorrido y horario

    Grupo de expresidentes Libertad y Democracia felicita a Kast por su triunfo en el balotaje

    Viaje al mundo republicano

    El dólar cae tras el triunfo de Kast y se instala en mínimos desde septiembre del año pasado
    Negocios

    El dólar cae tras el triunfo de Kast y se instala en mínimos desde septiembre del año pasado

    iRobot se declara en quiebra ¿Qué pasará con los robots aspiradora Roomba?

    Vuelven las corbatas

    Qué se sabe de la muerte de Rob Reiner y su esposa Michele: investigan el caso como un asesinato
    Tendencias

    Qué se sabe de la muerte de Rob Reiner y su esposa Michele: investigan el caso como un asesinato

    Cómo fue el ataque terrorista contra judíos en Sydney que dejó al menos 15 muertos

    Cómo es la tecnología desarrollada en Chile que permitirá anticipar riesgos y prevenir emergencias en pleno vuelo

    El ambicioso plan que Chile presentó al COI para recibir los Juegos Olímpicos de la Juventud
    El Deportivo

    El ambicioso plan que Chile presentó al COI para recibir los Juegos Olímpicos de la Juventud

    Con pasajes a México: Esteban González se lleva al Querétaro a una de las figuras del campeón Coquimbo Unido

    El dardo de Arturo Vidal a Colo Colo por no renovarle el contrato a Mauricio Isla

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas

    Con actividades y descuentos: la Feria de Libros del IES tendrá una nueva versión

    Llega La Furia del Libro de Verano: cuatro días de literatura, invitados internacionales y más de 200 editoriales
    Cultura y entretención

    Llega La Furia del Libro de Verano: cuatro días de literatura, invitados internacionales y más de 200 editoriales

    Hollywood en shock: encuentran muertos a famoso director y actor Rob Reiner junto a su esposa Michele Signer

    Julio Rojas, escritor y creador de Caso 63: “Nunca ha sido más fácil escribir ciencia ficción que ahora”

    Ranking de conflictos en 2025 pone a cuatro países de América Latina entre los más peligrosos del mundo
    Mundo

    Ranking de conflictos en 2025 pone a cuatro países de América Latina entre los más peligrosos del mundo

    “Sabemos que contaremos con su apoyo”: María Corina Machado felicita a Kast por su triunfo presidencial

    Macron felicita a Kast por su triunfo en las elecciones y pide que “nuestros dos países continúen trabajando juntos”

    Catalina Castro Choque: seis generaciones de ayni
    Paula

    Catalina Castro Choque: seis generaciones de ayni

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro

    Fundación Gerocultura: el proyecto que pone la vejez sobre las tablas