El Ipsa el día después: cómo se ha comportado la bolsa tras las elecciones presidenciales desde 1990

Una caída de 0,68% registra el Ipsa a mediodía, el día después del triunfo del candidato de la derecha, José Antonio Kast, un resultado que cumplió con los pronósticos de un triunfo holgado, con una ventaja de 16 puntos porcentuales sobre la oficialista Jeannette Jara.

Guillermo Araya, gerente de estudios de Renta4, señala que “para algunos, el triunfo ya estaba internalizado. Sin embargo, para nosotros siempre hay incertidumbre de quien va a ganar una elección, por lo tanto, hoy hay certeza respecto de quién es el presidente electo y la diferencia significativa le permitiría implementar incluso las reformas que pudieran tener más resistencia”.

Pero de concretarse esta tendencia hacia el cierre sería la tercera caída del Ipsa tras una elección presidencial desde el retorno a la democracia, aunque la explicación a los movimientos responden a situaciones distintas.

El principal selectivo accionario ha caído solo en dos ocasiones tras la resolución de una elección presidencial, en las últimas tres décadas y media. La primera se registró tras la segunda vuelta del 15 de enero 2006, cuando ganó Michelle Bachelet por primera vez. Al día siguiente, el Ipsa perdió 0,38%.

La segunda ocurrió el 20 de diciembre de 2021, al día siguiente del triunfo de Gabriel Boric en el balotaje de ese año, cuando el índice retrocedió 6,18%.

“En Boric y el primer mandato de Bachelet se entendería porque son Presidentes de izquierda, menos pro libre mercado. Pero hoy no se entiende que termine en negativo”, dice Araya.

En esa línea, Jorge Tolosa, operador renta variable de Vector Capital, opina algo similar: “Lo de Boric y Bachelet se puede entender dado que son gobiernos más de izquierda, sin embargo, en esta ocasión, el mercado había correctamente adelantado un escenario de ganador Kast y con estimaciones de encuesta bastante cercanas al número real”.

Por eso, apunta que posterior a la primer a vuelta de este año la bolsa subió algo más de 5% y el dólar cayó 1,5%. “Hoy lo que se está dando es que hay muchos inversionistas que se comportan con un horizonte de corto plazo. Se está cumpliendo el dicho de compra con el rumor, vende con la noticia”, afirma.

Con todo, el Ipsa históricamente ha mostrado un desempeño positivo al día siguiente de las elecciones. Tras la elección del 14 de diciembre de 1989 que entregó el triunfo a Patricio Alwyn, el Ipsa se empinó 5,3%, mientras que el 13 de diciembre de 1993, tras la elección de Eduardo Frei, subió 2,52%.

El día después del triunfo de Ricardo Lagos, el 16 de enero del 2000, el selectivo creció 1,25%, mientras que luego de la primera victoria de Sebastián Piñera, en la segunda vuelta del 17 de enero de 2010, anotó un alza de 1,24%. Incluso subió en 2013 (0,85%), luego de que Bachelet ganara por segunda vez una elección el 15 de diciembre de ese año.

Pero sin duda la mayor alza ocurrió luego de que Piñera ganara el 17 de diciembre de 2017 su segundo mandato: al día siguiente el Ipsa saltó 6,9%.

Aquella fuerte subida se produjo a pesar de que en el año el selectivo había anotado ya un alza relevante. En todo 2017 el índice subió 34%. En lo que va de este 2025, el Ipsa anota un salto de 54,9%, la que se convertiría en la mayor subida desde el 68,73% que anotó la bolsa en 1993.