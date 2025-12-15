Los primeros acercamientos en materia económica entre el gobierno del Presidente Boric y el equipo de Kast

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, comentó parte de lo que fue el encuentro, en materia económica, entre el Presidente Gabriel Boric y el mandatario electo José Antonio Kast. Esto en el marco de la visita de Kast a La Moneda luego de imponerse en la segunda vuelta de la elección presidencial del domingo pasado.

“Se han abordado diversos temas que aquí ya se han planteado, incluyendo, por supuesto, desafíos económicos que tiene el país”, dijo el ministro Grau en un punto de prensa en La Moneda.

El secretario de Estado comentó que, “por ejemplo, conversamos sobre lo importante que fue hacer la Ley de Permisos y la implementación que está en curso”. Sobre el diálogo en la materia, el ministro comentó que “se me hizo una serie de preguntas al respecto”.

De cara al futuro, y a modo general, el ministro Grau comentó que el siguiente para el traspaso de información. “Se definió un cronograma que implica que, una vez sean definidos los ministros y ministras por el presidente electo, cada uno de nosotros estará disponible para poder juntarnos y revisar todos los temas en detalle con el mayor estándar para darle continuidad a todas las políticas de Estado”, comentó.

El Presidente de la República, Gabriel Boric, realiza un punto de prensa luego del recibimiento al presidente electo en el Palacio de La Moneda. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Ante este contexto, el ministro Grau fue consultado por si ya su contraparte es Jorge Quiroz, quien encabezó el área económica de la campaña de Kast y se posiciona como una de las opciones para ser el próximo ministro de Hacienda. Además, fue quien arribó con Kast, entre otros, a La Moneda.

“Es menester de las autoridades futuras determinar cuáles van a ser sus equipos y, una vez que esos equipos estén definidos, nosotros tendremos la mejor de las disposiciones para conversar”, dijo respecto al tema.

Ante la insistencia sobre el rol de Quiroz en esta nueva etapa, el ministro Grau comentó que “la única contraparte que se definió en la reunión, y que ya fue comentada, fue que Claudio Alvarado, junto con el ministro (del Interior, Álvaro) Elizalde, van a tener las conversaciones y las coordinaciones respecto a todos los temas relativos de traspaso y que, una vez que se definan las nuevas autoridades por parte del presidente electo, nosotros como ministros y ministras, por supuesto que vamos a estar disponibles para trabajar en ese traspaso”.