SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Los primeros acercamientos en materia económica entre el gobierno del Presidente Boric y el equipo de Kast

    “Se han abordado diversos temas que aquí ya se han planteado, incluyendo, por supuesto, desafíos económicos que tiene el país”, dijo el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, tras la reunión entre el Presidente en ejercicio y electo.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    El presidente electo José Antonio Kast luego del recibimiento del Gobierno en el Palacio de La Moneda. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, comentó parte de lo que fue el encuentro, en materia económica, entre el Presidente Gabriel Boric y el mandatario electo José Antonio Kast. Esto en el marco de la visita de Kast a La Moneda luego de imponerse en la segunda vuelta de la elección presidencial del domingo pasado.

    “Se han abordado diversos temas que aquí ya se han planteado, incluyendo, por supuesto, desafíos económicos que tiene el país”, dijo el ministro Grau en un punto de prensa en La Moneda.

    El secretario de Estado comentó que, “por ejemplo, conversamos sobre lo importante que fue hacer la Ley de Permisos y la implementación que está en curso”. Sobre el diálogo en la materia, el ministro comentó que “se me hizo una serie de preguntas al respecto”.

    De cara al futuro, y a modo general, el ministro Grau comentó que el siguiente para el traspaso de información. “Se definió un cronograma que implica que, una vez sean definidos los ministros y ministras por el presidente electo, cada uno de nosotros estará disponible para poder juntarnos y revisar todos los temas en detalle con el mayor estándar para darle continuidad a todas las políticas de Estado”, comentó.

    El Presidente de la República, Gabriel Boric, realiza un punto de prensa luego del recibimiento al presidente electo en el Palacio de La Moneda. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Ante este contexto, el ministro Grau fue consultado por si ya su contraparte es Jorge Quiroz, quien encabezó el área económica de la campaña de Kast y se posiciona como una de las opciones para ser el próximo ministro de Hacienda. Además, fue quien arribó con Kast, entre otros, a La Moneda.

    “Es menester de las autoridades futuras determinar cuáles van a ser sus equipos y, una vez que esos equipos estén definidos, nosotros tendremos la mejor de las disposiciones para conversar”, dijo respecto al tema.

    Ante la insistencia sobre el rol de Quiroz en esta nueva etapa, el ministro Grau comentó que “la única contraparte que se definió en la reunión, y que ya fue comentada, fue que Claudio Alvarado, junto con el ministro (del Interior, Álvaro) Elizalde, van a tener las conversaciones y las coordinaciones respecto a todos los temas relativos de traspaso y que, una vez que se definan las nuevas autoridades por parte del presidente electo, nosotros como ministros y ministras, por supuesto que vamos a estar disponibles para trabajar en ese traspaso”.

    Más sobre:EconomíaJosé Antonio KastKastNicolás Grau

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Petrolera estatal de Venezuela denuncia un ciberataque y apunta a EE.UU. como responsable

    Gobierno releva que “la alternancia política ha sido la regla” tras triunfo de Kast

    Contraloría detecta falencias en cuentas de Seremi de Cultura de Coquimbo: gastos sin rendir y dinero faltante

    Gobierno emite nota de protesta a Colombia por dichos de presidente Petro sobre las elecciones en Chile

    Boric destaca cita con Kast y disposición “para iniciar las conversaciones” sobre pendientes del gobierno en el Parlamento

    Director ejecutivo del Coordinador, Ernesto Huber, deja el cargo en marzo de 2026

    Lo más leído

    1.
    El plan de Kast para los primeros 3 meses: cuatro proyectos de ley, medidas administrativas e instructivos de austeridad fiscal

    El plan de Kast para los primeros 3 meses: cuatro proyectos de ley, medidas administrativas e instructivos de austeridad fiscal

    2.
    Chile deja de ser el país de la región con el menor arancel efectivo con EE.UU.

    Chile deja de ser el país de la región con el menor arancel efectivo con EE.UU.

    3.
    Klaus Schmidt-Hebbel afirma que Chile tiene una emergencia fiscal que es moderada y se puede corregir

    Klaus Schmidt-Hebbel afirma que Chile tiene una emergencia fiscal que es moderada y se puede corregir

    4.
    Los cambios que prometió Kast en el empleo público: Reforma al Estatuto Administrativo y “fin de la impunidad en huelgas ilegales”

    Los cambios que prometió Kast en el empleo público: Reforma al Estatuto Administrativo y “fin de la impunidad en huelgas ilegales”

    5.
    Sebastián Edwards sobre la posibilidad de Daza como ministro de Hacienda de Kast: “Yo me quedaría en Argentina”

    Sebastián Edwards sobre la posibilidad de Daza como ministro de Hacienda de Kast: “Yo me quedaría en Argentina”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Cobertura completa, análisis y beneficios para todo el año 🔍🎁$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué se sabe de la muerte de Rob Reiner y su esposa Michele: investigan el caso como un asesinato

    Qué se sabe de la muerte de Rob Reiner y su esposa Michele: investigan el caso como un asesinato

    Quién es Ahmed Al Ahmed, el “héroe” que le quitó el arma a uno de los tiradores en Bondi Beach, Australia

    Quién es Ahmed Al Ahmed, el “héroe” que le quitó el arma a uno de los tiradores en Bondi Beach, Australia

    Cómo fue el ataque terrorista contra judíos en Sydney que dejó al menos 15 muertos

    Cómo fue el ataque terrorista contra judíos en Sydney que dejó al menos 15 muertos

    Quién es José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile

    Quién es José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile

    Servicios

    Anótate en la lista: comienza el plazo para solicitar vacantes de la Admisión Escolar 2026

    Anótate en la lista: comienza el plazo para solicitar vacantes de la Admisión Escolar 2026

    Iron Maiden en Chile: revisa la fecha, cuándo es la venta de entradas y precios

    Iron Maiden en Chile: revisa la fecha, cuándo es la venta de entradas y precios

    Revisa el horario especial de Mallplaza previo a la Navidad

    Revisa el horario especial de Mallplaza previo a la Navidad

    Gobierno releva que “la alternancia política ha sido la regla” tras triunfo de Kast
    Chile

    Gobierno releva que “la alternancia política ha sido la regla” tras triunfo de Kast

    Contraloría detecta falencias en cuentas de Seremi de Cultura de Coquimbo: gastos sin rendir y dinero faltante

    Gobierno emite nota de protesta a Colombia por dichos de presidente Petro sobre las elecciones en Chile

    Los primeros acercamientos en materia económica entre el gobierno del Presidente Boric y el equipo de Kast
    Negocios

    Los primeros acercamientos en materia económica entre el gobierno del Presidente Boric y el equipo de Kast

    Director ejecutivo del Coordinador, Ernesto Huber, deja el cargo en marzo de 2026

    Con gira de Taylor Swift incluida: los números de Live Nation, la nueva dueña del Movistar Arena

    Qué se sabe del arresto de Nick Reiner, hijo del cineasta asesinado Rob Reiner
    Tendencias

    Qué se sabe del arresto de Nick Reiner, hijo del cineasta asesinado Rob Reiner

    La advertencia de la nueva jefa de inteligencia de Reino Unido en medio de las tensiones con Rusia

    Quién es Ahmed Al Ahmed, el “héroe” que le quitó el arma a uno de los tiradores en Bondi Beach, Australia

    Plan A Mover Chile, tolerancia cero con las barras bravas e hincha de la UC: los ejes de José Antonio Kast en el deporte
    El Deportivo

    Plan A Mover Chile, tolerancia cero con las barras bravas e hincha de la UC: los ejes de José Antonio Kast en el deporte

    “Declarado hincha”: la UC felicita a José Antonio Kast por su triunfo en las elecciones presidenciales

    Colo Colo asegura a siete pilares de su plantel femenino para 2026

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025
    Finde

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas

    La elogiada artista colombiana Ela Minus lidera el festival MFEST en Matucana 100
    Cultura y entretención

    La elogiada artista colombiana Ela Minus lidera el festival MFEST en Matucana 100

    De su genialidad a la tensa historia de su hijo sospechoso: Rob Reiner, el director que redefinió el drama y la comedia

    Being Charlie: el filme que profetizó los dramáticos problemas familiares del asesinado cineasta Rob Reiner

    Petrolera estatal de Venezuela denuncia un ciberataque y apunta a EE.UU. como responsable
    Mundo

    Petrolera estatal de Venezuela denuncia un ciberataque y apunta a EE.UU. como responsable

    Los atacantes de Sídney: Padre e hijo habían dicho que iban de pesca y estudian sus vínculos con el Estado Islámico

    El Kremlin asegura que Putin “está abierto a una paz seria” y recalca que no aceptará “ningún truco”

    Petra, la belleza de decir adiós
    Paula

    Petra, la belleza de decir adiós

    Catalina Castro Choque: seis generaciones de ayni

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro