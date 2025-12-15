SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Cercanía con EE.UU. y nuevo avance de la derecha: la mirada de los principales medios económicos a la victoria de Kast

    “Chile elige al presidente más derechista de la era post-Pinochet”, dijo WSJ en su nota, quien también, en una editorial, vio positiva la victoria del presidente electo José Antonio Kast.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    MARIO TELLEZ

    La clara victoria de José Antonio Kast en la segunda vuelta de elección presidencial en Chile no pasó desapercibida para los principales medios económicos del mundo, que venían siguiendo el proceso eleccionario desde su inicio. En la línea con esa cobertura, la prensa internacional especializada enfatizó el cambio desde un gobierno de izquierda hacia uno liderado por “conservador”.

    El medio estadounidense y de análisis financiero Bloomberg tituló “La aplastante victoria de Kast impulsa a Chile a la órbita conservadora liderada por EE.UU”. La nota comenta su victoria bajo el discurso de “gobierno de emergencia” y que se esperan “resultados rápidos”.

    Los inversionistas llevan meses celebrando la victoria de Kast en la segunda vuelta”, apunta en el texto en el contexto de las expectativas que se tienen sobre el próximo gobierno del presidente electo, donde destaca los consecutivos máximos históricos del Ipsa, el principal índice bursátil de Chile.

    Otro de los puntos que marca Bloomberg es la cercanía que se espera que tenga Chile con Estados Unidos. Esto luego de las críticas del Presidente Gabriel Boric a su par de la superpotencia, Donald Trump.

    “A nivel regional, el triunfo de Kast representa el último revés para la izquierda en América Latina tras la victoria del partido de Javier Milei en las elecciones intermedias en Argentina y el triunfo de Rodrigo Paz en el fin de 20 años de gobierno socialista en Bolivia", comentó.

    Además, Bloomberg recordó su cercanía con líderes de derecha a nivel mundial como “Giorgia Meloni (de Italia), Nayib Bukele de El Salvador y Viktor Orbán de Hungría. También ha defendido al expresidente derechista de Brasil, Jair Bolsonaro, quien fue condenado por conspirar para un golpe de Estado tras su derrota electoral de 2022″.

    The Wall Street Journal

    The Wall Street Journal (WSJ) tituló “Chile elige al presidente más derechista de la era post-Pinochet”, donde destacó cómo el presidente electo ganó apelando a medidas contra el crimen e inmigración ilegal.

    “Kast superó las preocupaciones sobre su apoyo a la dictadura militar derechista del general Augusto Pinochet”, resalta la nota.

    El reporte también destaca la “ola de victorias electorales de políticos de derecha” en toda América Latina. Un mensaje que reforzó en una editorial del medio llamada “Chile se suma al movimiento latinoamericano hacia la derecha”.

    “Esta es una mala época democrática para el socialismo en América Latina, lo que significa que la ola de violencia izquierdista y el declive económico se están revirtiendo. La última prueba es la aplastante victoria presidencial del domingo del chileno José Antonio Kast, del Partido Republicano de centroderecha”, dice la voz de WSJ.

    La editorial también criticó la gestión del Presidente Gabriel Boric. WSJ apuntó a sus propuestas “socialistas” que no avanzaron en el Congreso y el fallido proceso de cambio de Constitución. “La hostilidad hacia el emprendimiento costó empleos y el desempleo se mantuvo alto”, dijo.

    La economía no se ha derrumbado, pero los años de Boric han sido mediocres, incluyendo un crecimiento casi nulo en 2023″, agregó.

    Ante este contexto, y matizando que Kast no tiene mayorías en el Congreso, WSJ se planteó optimista sobre el futuro del gobierno del presidente electo, donde apuntó a un apoyo de Trump.

    “Su mandato indica que la confianza en Chile ha regresado y los votantes querrán que la aproveche al máximo. La administración Trump puede ayudarlo a lograrlo reduciendo los aranceles a Chile y convirtiéndolo en un socio comercial y económico”, cerró.

    Financial Times

    Por su lado, el medio británico Financial Times tituló “un partido conservador de línea dura gana la presidencia de Chile con una aplastante victoria electoral”.

    En línea con sus pares de Estados Unidos, el reporte destaca el perfil político de Kast, con su discurso conservador y comentario en el pasado a favor de Pinochet, y su victoria de la mano de sus promesas contra el crimen y la inmigración. "

    “La elección de Kast sella un cambio dramático en la dirección política de Chile desde 2019, cuando las protestas masivas por el costo de vida y el enojo contra las élites desencadenaron un debate nacional sobre su modelo económico basado en el mercado y dos esfuerzos fallidos para reescribir la constitución”, dice la nota.

    A diferencia de sus pares, la nota de la victoria de Kast se centra en el impacto político: “José Antonio Kast será el presidente más derechista del país en 35 años de democracia”.

    En lo económico, FT plantea que sus opciones “más radicales”, como su plan de ajuste fiscal de US$6.000 en 18 meses, podrían verse “diluidas” por no tener mayorías en el Congreso, pese a estar “cerca” de lograrlas.

    Sobre el Preisdente Boric, el medio comentó su caída en la aprobación en medio de la caída de su popularidad por “la ola de delincuencia” y sumó que, la administración saliente, “ha tenido dificultades para aprobar numerosas reformas”.

    Más sobre:EconomíaJosé Anotnio KastWSJFinancial TimesBloomberg

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Gabriel Boric y José Antonio Kast ya están reunidos en La Moneda

    Presidente de GPS Property y permisología: “Se puede andar más rápido con un gobierno de derecha”

    Petra, la belleza de decir adiós

    Ramírez insta a una amplia alianza en la gestión Kast: “Para un gobierno de emergencia, una coalición de emergencia”

    Quién es Ahmed Al Ahmed, el “héroe” que le quitó el arma a uno de los tiradores en Bondi Beach, Australia

    Couble (FA) y triunfo de Kast: “Lo que hizo el gobierno durante la campaña estuvo lejos de ser incidente en el resultado”

    Lo más leído

    1.
    Susana Jiménez, presidenta de la CPC: “La mayoría de los chilenos apoyó la lectura que hizo Kast de las necesidades urgentes en materia de seguridad, de empleo y de inversión”

    Susana Jiménez, presidenta de la CPC: “La mayoría de los chilenos apoyó la lectura que hizo Kast de las necesidades urgentes en materia de seguridad, de empleo y de inversión”

    2.
    El plan laboral de Kast incluye un nuevo sistema de indemnización, revisar la Ley Karin y cambios a la DT

    El plan laboral de Kast incluye un nuevo sistema de indemnización, revisar la Ley Karin y cambios a la DT

    3.
    Reajuste al sector público toma forma: Hacienda entregará su propuesta entre lunes y martes

    Reajuste al sector público toma forma: Hacienda entregará su propuesta entre lunes y martes

    4.
    Sebastián Edwards sobre la posibilidad de Daza como ministro de Hacienda de Kast: “Yo me quedaría en Argentina”

    Sebastián Edwards sobre la posibilidad de Daza como ministro de Hacienda de Kast: “Yo me quedaría en Argentina”

    5.
    Bolsa de Santiago revierte el alza inicial tras victoria de Kast y ahora se inclina por los números rojos

    Bolsa de Santiago revierte el alza inicial tras victoria de Kast y ahora se inclina por los números rojos

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Cobertura completa, análisis y beneficios para todo el año 🔍🎁$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué se sabe de la muerte de Rob Reiner y su esposa Michele: investigan el caso como un asesinato

    Qué se sabe de la muerte de Rob Reiner y su esposa Michele: investigan el caso como un asesinato

    Quién es Ahmed Al Ahmed, el “héroe” que le quitó el arma a uno de los tiradores en Bondi Beach, Australia

    Quién es Ahmed Al Ahmed, el “héroe” que le quitó el arma a uno de los tiradores en Bondi Beach, Australia

    Cómo fue el ataque terrorista contra judíos en Sydney que dejó al menos 15 muertos

    Cómo fue el ataque terrorista contra judíos en Sydney que dejó al menos 15 muertos

    Quién es José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile

    Quién es José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile

    Servicios

    Revisa el horario especial de Mallplaza previo a la Navidad

    Revisa el horario especial de Mallplaza previo a la Navidad

    Rating del domingo 14 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 14 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Caravana Navideña Coca Cola en Peñalolén: revisa el recorrido y horario

    Caravana Navideña Coca Cola en Peñalolén: revisa el recorrido y horario

    Gabriel Boric y José Antonio Kast ya están reunidos en La Moneda
    Chile

    Gabriel Boric y José Antonio Kast ya están reunidos en La Moneda

    Ramírez insta a una amplia alianza en la gestión Kast: “Para un gobierno de emergencia, una coalición de emergencia”

    Revisa el horario especial de Mallplaza previo a la Navidad

    Presidente de GPS Property y permisología: “Se puede andar más rápido con un gobierno de derecha”
    Negocios

    Presidente de GPS Property y permisología: “Se puede andar más rápido con un gobierno de derecha”

    Del estancamiento al crecimiento con modernización ambiental y diálogo público-privado

    Sebastián Edwards sobre la posibilidad de Daza como ministro de Hacienda de Kast: “Yo me quedaría en Argentina”

    Quién es Ahmed Al Ahmed, el “héroe” que le quitó el arma a uno de los tiradores en Bondi Beach, Australia
    Tendencias

    Quién es Ahmed Al Ahmed, el “héroe” que le quitó el arma a uno de los tiradores en Bondi Beach, Australia

    Adiós lluvia: el calor extremo vuelve a la Región Metropolitana este día

    Qué se sabe de la muerte de Rob Reiner y su esposa Michele: investigan el caso como un asesinato

    En Rusia no se olvidan de la amarga derrota ante la Roja: “Reveló muchos problemas”
    El Deportivo

    En Rusia no se olvidan de la amarga derrota ante la Roja: “Reveló muchos problemas”

    Ivo Basay le da con todo a Arturo Vidal y Fernando Ortiz: “Cuando yo vi que no me daba mi rodilla, me fui calladito”

    Patricia Bullrich denuncia a Chiqui Tapia ante la Conmebol: “Deben investigar a fondo esta mafia”

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas

    Con actividades y descuentos: la Feria de Libros del IES tendrá una nueva versión

    Quién es Nick Reiner, el hijo del cineasta Rob Reiner apuntado como principal sospechoso en el asesinato de sus padres
    Cultura y entretención

    Quién es Nick Reiner, el hijo del cineasta Rob Reiner apuntado como principal sospechoso en el asesinato de sus padres

    Llega La Furia del Libro de Verano: cuatro días de literatura, invitados internacionales y más de 200 editoriales

    Hollywood en shock: encuentran muertos a famoso director y actor Rob Reiner junto a su esposa Michele Signer

    Ranking de conflictos en 2025 pone a cuatro países de América Latina entre los más peligrosos del mundo
    Mundo

    Ranking de conflictos en 2025 pone a cuatro países de América Latina entre los más peligrosos del mundo

    “Sabemos que contaremos con su apoyo”: María Corina Machado felicita a Kast por su triunfo presidencial

    Macron felicita a Kast por su triunfo en las elecciones y pide que “nuestros dos países continúen trabajando juntos”

    Petra, la belleza de decir adiós
    Paula

    Petra, la belleza de decir adiós

    Catalina Castro Choque: seis generaciones de ayni

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro