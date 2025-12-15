Cercanía con EE.UU. y nuevo avance de la derecha: la mirada de los principales medios económicos a la victoria de Kast

La clara victoria de José Antonio Kast en la segunda vuelta de elección presidencial en Chile no pasó desapercibida para los principales medios económicos del mundo, que venían siguiendo el proceso eleccionario desde su inicio. En la línea con esa cobertura, la prensa internacional especializada enfatizó el cambio desde un gobierno de izquierda hacia uno liderado por “conservador”.

El medio estadounidense y de análisis financiero Bloomberg tituló “La aplastante victoria de Kast impulsa a Chile a la órbita conservadora liderada por EE.UU”. La nota comenta su victoria bajo el discurso de “gobierno de emergencia” y que se esperan “resultados rápidos”.

“Los inversionistas llevan meses celebrando la victoria de Kast en la segunda vuelta”, apunta en el texto en el contexto de las expectativas que se tienen sobre el próximo gobierno del presidente electo, donde destaca los consecutivos máximos históricos del Ipsa, el principal índice bursátil de Chile.

Otro de los puntos que marca Bloomberg es la cercanía que se espera que tenga Chile con Estados Unidos. Esto luego de las críticas del Presidente Gabriel Boric a su par de la superpotencia, Donald Trump.

“A nivel regional, el triunfo de Kast representa el último revés para la izquierda en América Latina tras la victoria del partido de Javier Milei en las elecciones intermedias en Argentina y el triunfo de Rodrigo Paz en el fin de 20 años de gobierno socialista en Bolivia", comentó.

Además, Bloomberg recordó su cercanía con líderes de derecha a nivel mundial como “Giorgia Meloni (de Italia), Nayib Bukele de El Salvador y Viktor Orbán de Hungría. También ha defendido al expresidente derechista de Brasil, Jair Bolsonaro, quien fue condenado por conspirar para un golpe de Estado tras su derrota electoral de 2022″.

The Wall Street Journal

The Wall Street Journal (WSJ) tituló “Chile elige al presidente más derechista de la era post-Pinochet”, donde destacó cómo el presidente electo ganó apelando a medidas contra el crimen e inmigración ilegal.

“Kast superó las preocupaciones sobre su apoyo a la dictadura militar derechista del general Augusto Pinochet”, resalta la nota.

El reporte también destaca la “ola de victorias electorales de políticos de derecha” en toda América Latina. Un mensaje que reforzó en una editorial del medio llamada “Chile se suma al movimiento latinoamericano hacia la derecha”.

“Esta es una mala época democrática para el socialismo en América Latina, lo que significa que la ola de violencia izquierdista y el declive económico se están revirtiendo. La última prueba es la aplastante victoria presidencial del domingo del chileno José Antonio Kast, del Partido Republicano de centroderecha”, dice la voz de WSJ.

La editorial también criticó la gestión del Presidente Gabriel Boric. WSJ apuntó a sus propuestas “socialistas” que no avanzaron en el Congreso y el fallido proceso de cambio de Constitución. “La hostilidad hacia el emprendimiento costó empleos y el desempleo se mantuvo alto”, dijo.

“La economía no se ha derrumbado, pero los años de Boric han sido mediocres, incluyendo un crecimiento casi nulo en 2023″, agregó.

Ante este contexto, y matizando que Kast no tiene mayorías en el Congreso, WSJ se planteó optimista sobre el futuro del gobierno del presidente electo, donde apuntó a un apoyo de Trump.

“Su mandato indica que la confianza en Chile ha regresado y los votantes querrán que la aproveche al máximo. La administración Trump puede ayudarlo a lograrlo reduciendo los aranceles a Chile y convirtiéndolo en un socio comercial y económico”, cerró.

Financial Times

Por su lado, el medio británico Financial Times tituló “un partido conservador de línea dura gana la presidencia de Chile con una aplastante victoria electoral”.

En línea con sus pares de Estados Unidos, el reporte destaca el perfil político de Kast, con su discurso conservador y comentario en el pasado a favor de Pinochet, y su victoria de la mano de sus promesas contra el crimen y la inmigración. "

“La elección de Kast sella un cambio dramático en la dirección política de Chile desde 2019, cuando las protestas masivas por el costo de vida y el enojo contra las élites desencadenaron un debate nacional sobre su modelo económico basado en el mercado y dos esfuerzos fallidos para reescribir la constitución”, dice la nota.

A diferencia de sus pares, la nota de la victoria de Kast se centra en el impacto político: “José Antonio Kast será el presidente más derechista del país en 35 años de democracia”.

En lo económico, FT plantea que sus opciones “más radicales”, como su plan de ajuste fiscal de US$6.000 en 18 meses, podrían verse “diluidas” por no tener mayorías en el Congreso, pese a estar “cerca” de lograrlas.

Sobre el Preisdente Boric, el medio comentó su caída en la aprobación en medio de la caída de su popularidad por “la ola de delincuencia” y sumó que, la administración saliente, “ha tenido dificultades para aprobar numerosas reformas”.