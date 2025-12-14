VOTA INFORMADO por $1100
    Política

    José Antonio Kast supera a Gabriel Boric y se convierte en el Presidente electo con más votos en la historia de Chile

    Con 7.242.960 sufragios (58,17%) y con 99,6% de las mesas escrutadas, el líder republicano supera por amplio margen el récord previo del actual mandatario, que en 2021 había obtenido 4.621.231 votos.

    Por 
    Roberto Martínez
    Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    La elección de este domingo 14 de diciembre cerró con una cifra histórica: José Antonio Kast sumó 7.242.960 votos (58,17%), un total que lo pone por delante de todos los mandatarios elegidos desde el retorno a la democracia.

    Ese resultado -registrado cuando ya casi la totalidad de las mesas estaba escrutada (99,6%)- supera con claridad el registro que hasta ahora ostentaba Gabriel Boric, quien en la segunda vuelta de 2021 obtuvo 4.621.231 votos (55,87%).

    La diferencia absoluta entre ambos presidentes electos es de más de 2 millones 600 mil sufragios, un salto que subraya la magnitud numérica del triunfo de Kast.

    Pese a lo anterior, el porcentaje alcanzado por la abanderada del pacto Unidad por Chile y la DC, Jeannette Jara, también superó a todos los presidentes electos en los últimos 30 años, incluyendo al actual mandatario, tras obtener 5.208.316 preferencias.

    Situado en perspectiva histórica, el caudal de votos de Kast queda patente frente a los principales triunfos electorales de las últimas cuatro décadas: Patricio Aylwin (1989) fue electo con 3.850.571 votos (55,17%); Eduardo Frei (1993) alcanzó 4.040.497 (57,98%); Ricardo Lagos (1999-2000) sumó 3.683.158 (51,31%).

    En tanto, Michelle Bachelet en 2005 obtuvo 3.723.019 (53,5%) y repitió triunfo en 2013 con 3.470.379 votos (62,17%); Sebastián Piñera ganó en 2009 con 3.591.182 (51,61%) y nuevamente en 2017 con 3.796.918 (54,57%).

    Gabriel Boric, hasta 2021, registraba el récord previo en votos absolutos con 4.621.231 sufragios en su segunda vuelta. Frente a ese antecedente, el resultado de 2025 sitúa a Kast en un hito cuantitativo sin precedentes en la historia electoral reciente del país.

    Factor de voto obligatorio

    Cabe recalcar que, desde el plebiscito de 1988 y durante las primeras dos décadas de democracia tras la dictadura, el voto fue obligatorio para quienes estaban inscritos en los registros electorales, mientras que la inscripción era voluntaria.

    En 2012 se aprobó la inscripción automática y voto voluntario. Desde ese momento, todos los ciudadanos quedaron inscritos automáticamente, pero votar pasó a ser optativo desde el segundo gobierno de Bachelet.

    No obstante, tras la elección de Boric, en 2022 se restableció el voto obligatorio con inscripción automática, esta vez con sanciones legales por no votar, marcando un nuevo ciclo electoral.

    Bachelet con mayor porcentaje

    Es importante subrayar una distinción relevante: ser el presidente electo con más votos absolutos no equivale necesariamente a ostentar el mayor porcentaje de respaldo en la urna.

    Por ejemplo, Michelle Bachelet en 2013 alcanzó un 62,17% -un porcentaje superior al 58,17% de Kast- aunque su cifra absoluta de sufragios fue menor.

    En ese contexto, tal diferencia revela, por un lado, el crecimiento del padrón electoral y la movilización en cada elección; por otro, la intensidad relativa del apoyo, medida en porcentaje sobre los votos válidos, que puede variar según la participación y la fragmentación del voto.

    El resultado de este domingo marca, además, una clara línea en la evolución del electorado chileno: los montos absolutos de votos con que se eligen presidentes han tendido a expandirse en las últimas décadas -con oscilaciones según contexto político y participación-, y la votación de Kast representa el punto más alto de ese recorrido hasta la fecha.

