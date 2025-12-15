SUSCRÍBETE POR $1100
    Bolsa de Santiago revierte el alza inicial tras victoria de Kast y ahora se inclina por los números rojos

    El IPSA rozó los 10.500 puntos en el arranque de la sesión, lo cual suponía un nuevo máximo histórico. No obstante, la ganancia inicial se diluyó y el selectivo baja 0,5%.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Cómo va la bolsa tras triunfo de Kast

    La Bolsa de Santiago arrancó la sesión al alza un día después de la victoria de José Antonio Kast en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

    El IPSA rozó los 10.500 puntos en el arranque, lo cual suponía un nuevo máximo histórico.

    Sin embargo, con el correr de los minutos el impulso se fue debilitando y tras dos horas de transacciones el selectivo finalmente se fue hacia los números rojos.

    El IPSA registra una caída de 0,49% hasta los 10.349 puntos. El índice bursátil es empujado por las acciones del Banco de Chile que suben 0,67% y son las más transadas del mercado ($ 9.000 millones).

    Este impulso era contrarrestado por la caída de pesados pesados como Banco Santander (-0,41%) y Enel Américas (-0,60%).

    En el mercado cambiario también se observa un giro. El dólar se encaminaba hacia su quinta alza consecutiva y se instaló en mínimos desde septiembre del año pasado en la apertura.

    Y pese a la caída del dollar index y el alza del cobre, el dólar revirtió su tendencia a la baja y empezó a subir hasta instalarse en los $ 912,15.

    La bolsa y el resultado de las elecciones

    Las transacciones tienen como telón de fondo el resultado del balotaje que dio como ganador al candidato republicano, quien era el favorito del mercado y cuya victoria estaba internalizada por los analistas.

    Y al margen de que pueda haber una corrección en el corto plazo, como ocurre hoy, lo cierto es que la mayoría de los expertos espera que la plaza bursátil local siga subiendo en los próximos días.

    Cómo va la bolsa tras triunfo de Kast

    “La lectura predominante entre inversionistas es que Chile podría recuperar visibilidad a mediano plazo y reimpulsar la inversión, sobre todo si el nuevo gobierno confirma un gabinete económico creíble”, dijo Emanoelle Santos, analista de mercados de la plataforma global de inversiones XTB Latam.

    Jorge Tolosa, operador de Renta Variable de Vector Capital, no descartó que el selectivo pueda tocar los 11.000 puntos durante la semana.

