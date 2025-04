FA realizará este jueves su comité central para zanjar carta presidencial y apuestan por Winter

Por más de dos horas se reunió este lunes la directiva nacional del Frente Amplio en la sede del partido, ubicado en Esmeralda 761, Santiago. La instancia, que sesiona regularmente todas las semanas, fue convocada a las 18.00 y uno de los temas que debía acordar era la convocatoria para la sesión del pleno del comité central.

Y así fue. Cerca de las 20.00, los miembros de la instancia recibieron por correo la citación, en la cual señalan que se realizará el comité central este jueves, a partir de las 19.00. Además, se agrega brevemente que su objetivo será tratar la “definición presidencial”. Sin embargo, a diferencia del último pleno, esta vez será modalidad telemático y presencial.

De momento, a pesar de que se ha manejado con hermetismo, todo indica que el partido proclamará al diputado Gonzalo Winter como abanderado, con quien la mesa ha sostenido conversaciones en los últimos días, para convencerlo de que sea la carta presidencial de la tienda.

La mañana de este este lunes, la presidenta del FA, Constanza Martínez, dejó abierta esa opción. Parafraseando a Miguel Ángel, cuando pintaba su mural en la Capilla Sixtina (según la película The Agony and the Ecstasy), Martínez, respondió a las preguntas relacionadas con la proclamación del abanderado de su partido. “Voy a dar aquella noticia cuando ocurra”, sostuvo este lunes en La Moneda.

En Palacio, luego del comité político ampliado, la timonel frenteamplista también agregó que “hemos podido avanzar en varias discusiones programáticas, intensas, que es parte de un partido en formación. Tenemos muy buenos cuadros para poder abordar ese desafío. Así que, calma, pelota al piso, vamos a dar pronto novedades”.

Respecto a la posibilidad de que Winter diga que sí, el secretario general del FA, Andrés Couble, descartó -en Desde la redacción de La Tercera- que lo estén “convenciendo” y aseguró que “no es así, nosotros estamos dando conversaciones con liderazgos para hacernos convicciones comunes de cuál es el mejor paso a seguir. Y con el diputado Winter, con otros liderazgos, vamos reflexionando qué es lo que el país necesita en este momento, qué es lo que el Frente Amplio le puede ofrecer en este momento al país y cuáles son las mejores alternativas”.

La decisión de hacer el encuentro este jueves habría considerado, entre otros factores, que este fin de semana el Partido Comunista realizará su comité central donde también podrían zanjar a quien asuma como abanderado.

Más allá de eso, el contexto en el que se trabaja para esta definición entrega cada vez más luces de que la proclamación se hará pronto. De hecho, la diputada Gael Yeomans se bajó de la gira del Presidente Gabriel Boric a la India.

Distintas fuentes confirmaron que Yeomans no asistió precisamente por la definición presidencial que atraviesa el partido. Esto, porque ella encabeza una de las tendencias más importantes de la colectividad.

A eso se suma que por estos días se estaría trabajando en la opción de que la parlamentaria se transforme en jefa de campaña de Winter, si es que él termina por aceptar una candidatura.

En la directiva, en todo caso, evitan confirmarlo y transmiten que primero deben zanjar a la carta presidencial de la colectividad.

Además, también está sobre la mesa que ese puesto lo asuma el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, quien -pese a ser la carta mejor aspectada del FA, según distintos sondeos de opinión- descartó ser el abanderado del partido.