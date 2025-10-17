FACH encuentra helicóptero que estaba desaparecido en Campos de Hielo Sur: hay un fallecido

La Fuerza Aérea de Chile informó en un comunicado que encontraron el helicóptero MH-60M Black- Hawk que se encontraba desaparecido en el sector de Campos de Hielo Sur.

“La aeronave fue hallada con sus cuatro ocupantes en el interior, encontrándose tres con vida y lamentablemente uno de ellos fallecido”, señalaron en el documento.

“En estos momentos se están realizando labores de rescate empleando para ello aeronaves y personal Parasar. Adicionalmente, la Institución se encuentra brindando asistencia y apoyo a las familias de nuestros Camaradas accidentados”, añadieron.

Cabe señalar que la FACH indicó que se perdió contacto con la aeronave este jueves 16 de octubre luego de que despegó desde el aeródromo de Villa O’Higgins con destino a Campos de Hielo Sur, llevando a bordo cuatro tripulantes.

Tras la pérdida de comunicación, la institución activó el Servicio de Búsqueda y Salvamento Aéreo (SAR), disponiendo de inmediato la búsqueda de la aeronave mediante un operativo que incluye helicópteros, aviones y efectivos Parasar de la FACH.