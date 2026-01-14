SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Fallido ingreso a Temucuicui, caso Monsalve y casa de Allende: el crudo mea culpa de Boric a 57 días de dejar La Moneda

    El Mandatario reconoció que lo sucedido en la comunidad mapuche "fue un voluntarismo muy torpe", que la infructuosa adquisición de la casa de Allende "no tiene justificación" y que el exsubsecretario del Interior debió salir antes.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Presidente Gabriel Boric. Foto: Diego Martin/Aton Chile. Diego Martin

    A 57 días de dejar La Moneda y entregar el poder, el Presidente Gabriel Boric hizo un descarnado mea culpa por los errores de su administración entre 2022 y 2026.

    En diálogo con radio Futuro, el Mandatario en ejercicio, que el 11 de marzo entrega la banda presidencial al jefe de Estado electo, José Antonio Kast, apuntó como equivocaciones el fallido ingreso a Temucuicui, en La Araucanía, que terminó con la salida de Izkia Siches del Ministerio del Interior; el caso del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, formalizado por violación; y la infructuosa compra de la casa de Salvador Allende para convertirla en museo, que tuvo como costo la destitución de la senadora Isabel Allende y la renuncia de Maya Fernández al Ministerio de Defensa.

    Sobre el primer caso, apuntó que ahí hubo un acto de voluntarismo e ingenuidad por parte del gobierno, que en ese momento en Interior estaba Iskia, de pensar que solamente porque llegamos nosotros iba a cambiar la relación con sectores que en el fondo tienen un problema con el estado de Chile y que no era con un sector u otro. Las permanentes declaraciones del ex líder de la CAM, Héctor Llaitul, que habla con un desprecio total hacia el gobierno -y en buena hora-, eso da cuenta de que hubo un voluntarismo muy muy torpe”.

    Respecto a la casa de Allende, el Presidente sostuvo que “acá había una incompatibilidad que era evidente y que nadie vio. Más que (generarme) dolor, el punto es que esa inhabilidad tenía que haber sido puesta en evidencia desde un comienzo. No se imaginan la indignación propia ante eso cuando todos los filtros no funcionan. Es absolutamente inaceptable, lo he conversado con Isabel Allende. Es una cuestión que no tiene ninguna justificación, es un error que se debe asumir”.

    Boric, luego se refirió a los errores de su administración una vez que se conoce la denuncia en contra del exjefe de las policías, y asumió su mala performance en aquella recordada vocería de 53 minutos para responder preguntas de la prensa.

    “Creo que es bastante evidente que en particular esa conferencia de prensa extendida, en donde mi intención era mostrar total transparencia respecto a los hechos, pero que es algo que no fue bien manejado en ese momento, porque fue muy desconcertante. El exsubsecretario del Interior era una persona que contaba con una confianza transversal de todo el sistema y reconocido por todo el sistema y que de un día para otro te digan que está acusado de algo fue muy desconcertante y debió haber salido antes”, remarcó.

    Más sobre:Gabriel BoricMea culpaTemucuicuiCasa de AllendeManuel MonsalveSalvador Allende

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Restarse del cónclave de partidos y el comité político: la vendetta que prepara el PS contra el gobierno, el FA y el PC

    “Nos quieren echar la culpa”: Las declaraciones que realizaron los hijos de Julia Chuñil previo a su detención

    Presidente Boric confirma que se mantendrá PGU para 13.000 pensionados afectados por error en pago de beneficio

    Barchiesi apunta contra el Presidente por su crítica al fallo de Crespo: “Boric debería ser respetuoso del Poder Judicial”

    5 señales de que estás sobreprotegiendo a tus hijos y cómo impulsar su desarrollo, según una psicóloga de Harvard

    Cencosud invertirá US$600 millones en 2026 para acelerar su crecimiento en todos los mercados

    Lo más leído

    1.
    PS cita reunión de emergencia para abordar arremetida del FA y el PC por absolución de Crespo

    PS cita reunión de emergencia para abordar arremetida del FA y el PC por absolución de Crespo

    2.
    Funcionarios del Congreso acusan que fueron “vendidos” por el Presidente Boric por proyecto de “supersueldos”

    Funcionarios del Congreso acusan que fueron “vendidos” por el Presidente Boric por proyecto de “supersueldos”

    3.
    Ocho exmandatarios asistirán a Cátedra Sebastián Piñera en la UDD

    Ocho exmandatarios asistirán a Cátedra Sebastián Piñera en la UDD

    4.
    La notificación del nuevo Segpres de Kast al gobierno que precedió el emplazamiento de Boric a Kast por sala cuna

    La notificación del nuevo Segpres de Kast al gobierno que precedió el emplazamiento de Boric a Kast por sala cuna

    5.
    La apuesta de José Antonio Kast por Daniel Merino, director ejecutivo del Festival de Viña

    La apuesta de José Antonio Kast por Daniel Merino, director ejecutivo del Festival de Viña

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Temporada de fragata portuguesa: cómo reconocerla, síntomas y qué hacer si te pica

    Temporada de fragata portuguesa: cómo reconocerla, síntomas y qué hacer si te pica

    Estos son los 10 pasaportes más poderosos del mundo en 2026 y el lugar que ocupa Chile en el listado total

    Estos son los 10 pasaportes más poderosos del mundo en 2026 y el lugar que ocupa Chile en el listado total

    El mejor accesorio para laptops no es un mouse ni un teclado

    El mejor accesorio para laptops no es un mouse ni un teclado

    5 formas de reducir el riesgo de cáncer de colon, según una gastroenteróloga de Harvard

    5 formas de reducir el riesgo de cáncer de colon, según una gastroenteróloga de Harvard

    Servicios

    Rating del martes 13 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 13 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Alemania por el Mundial de la Kings League

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Alemania por el Mundial de la Kings League

    Temblor hoy, miércoles 14 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 14 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Restarse del cónclave de partidos y el comité político: la vendetta que prepara el PS contra el gobierno, el FA y el PC
    Chile

    Restarse del cónclave de partidos y el comité político: la vendetta que prepara el PS contra el gobierno, el FA y el PC

    “Nos quieren echar la culpa”: Las declaraciones que realizaron los hijos de Julia Chuñil antes de su detención

    Presidente Boric confirma que se mantendrá PGU para 13.000 pensionados afectados por error en pago de beneficio

    Cencosud invertirá US$600 millones en 2026 para acelerar su crecimiento en todos los mercados
    Negocios

    Cencosud invertirá US$600 millones en 2026 para acelerar su crecimiento en todos los mercados

    El formidable rally de los metales continúa en 2026: oro, plata y cobre llegan a nuevos récords

    JP Morgan y banqueros centrales salen en defensa de Powell mientras Trump lo trata de incompetente y corrupto

    5 señales de que estás sobreprotegiendo a tus hijos y cómo impulsar su desarrollo, según una psicóloga de Harvard
    Tendencias

    5 señales de que estás sobreprotegiendo a tus hijos y cómo impulsar su desarrollo, según una psicóloga de Harvard

    Estos son los 10 pasaportes más poderosos del mundo en 2026 y el lugar que ocupa Chile en el listado total

    5 formas de reducir el riesgo de cáncer de colon, según una gastroenteróloga de Harvard

    Pep Guardiola estalla en Inglaterra pese al triunfo del Manchester City: “No son capaces de tomar una decisión”
    El Deportivo

    Pep Guardiola estalla en Inglaterra pese al triunfo del Manchester City: “No son capaces de tomar una decisión”

    Ruy Barbosa se ve obligado a abandonar el Dakar tras sufrir una fuerte caída en la décima etapa

    Del orden de Ferguson al desconcierto permanente en una década: diez técnicos y la crisis eterna del Manchester United

    Con Luis Slimming, Fabrizio Copano, Paloma Salas y más: la ruta del humor en Viña del Mar durante enero
    Finde

    Con Luis Slimming, Fabrizio Copano, Paloma Salas y más: la ruta del humor en Viña del Mar durante enero

    Cómo es el Hotel Cusco La Paccha Affiliated by Meliá, ubicado en el centro histórico de la ciudad en Perú

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero

    Marigold, la silenciosa canción de Dave Grohl que conecta a Nirvana y Foo Fighters
    Cultura y entretención

    Marigold, la silenciosa canción de Dave Grohl que conecta a Nirvana y Foo Fighters

    Julio Iglesias se ve envuelto en el mayor escándalo de su carrera tras acusaciones de agresión sexual y divide a España

    El famoso podcast sobre Charly García llega como concierto a Chile con “La Canción Sin Fin”

    Rod Lewis, el texano que toma la delantera para la explotación de riquezas de Venezuela
    Mundo

    Rod Lewis, el texano que toma la delantera para la explotación de riquezas de Venezuela

    Francia abrirá en febrero un consulado en Groenlandia para estar “más presente” ante las amenazas de Trump

    Irán pide a la ONU que condene el apoyo de Trump a los manifestantes y su “injerencia”

    Lo probamos y nos gustó: EMFUSION y la idea de cuidar la longevidad de la piel
    Paula

    Lo probamos y nos gustó: EMFUSION y la idea de cuidar la longevidad de la piel

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños

    Elizabeth Choque Mamani: hija de maestra artesana busca aprender