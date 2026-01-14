Fallido ingreso a Temucuicui, caso Monsalve y casa de Allende: el crudo mea culpa de Boric a 57 días de dejar La Moneda

A 57 días de dejar La Moneda y entregar el poder, el Presidente Gabriel Boric hizo un descarnado mea culpa por los errores de su administración entre 2022 y 2026.

En diálogo con radio Futuro, el Mandatario en ejercicio, que el 11 de marzo entrega la banda presidencial al jefe de Estado electo, José Antonio Kast, apuntó como equivocaciones el fallido ingreso a Temucuicui, en La Araucanía, que terminó con la salida de Izkia Siches del Ministerio del Interior; el caso del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, formalizado por violación; y la infructuosa compra de la casa de Salvador Allende para convertirla en museo, que tuvo como costo la destitución de la senadora Isabel Allende y la renuncia de Maya Fernández al Ministerio de Defensa.

Sobre el primer caso, apuntó que “ ahí hubo un acto de voluntarismo e ingenuidad por parte del gobierno , que en ese momento en Interior estaba Iskia, de pensar que solamente porque llegamos nosotros iba a cambiar la relación con sectores que en el fondo tienen un problema con el estado de Chile y que no era con un sector u otro. Las permanentes declaraciones del ex líder de la CAM, Héctor Llaitul, que habla con un desprecio total hacia el gobierno -y en buena hora-, eso da cuenta de que hubo un voluntarismo muy muy torpe”.

Respecto a la casa de Allende, el Presidente sostuvo que “acá había una incompatibilidad que era evidente y que nadie vio. Más que (generarme) dolor, el punto es que esa inhabilidad tenía que haber sido puesta en evidencia desde un comienzo. No se imaginan la indignación propia ante eso cuando todos los filtros no funcionan. Es absolutamente inaceptable, lo he conversado con Isabel Allende. Es una cuestión que no tiene ninguna justificación, es un error que se debe asumir” .

Boric, luego se refirió a los errores de su administración una vez que se conoce la denuncia en contra del exjefe de las policías, y asumió su mala performance en aquella recordada vocería de 53 minutos para responder preguntas de la prensa.

“Creo que es bastante evidente que en particular esa conferencia de prensa extendida, en donde mi intención era mostrar total transparencia respecto a los hechos, pero que es algo que no fue bien manejado en ese momento, porque fue muy desconcertante. El exsubsecretario del Interior era una persona que contaba con una confianza transversal de todo el sistema y reconocido por todo el sistema y que de un día para otro te digan que está acusado de algo fue muy desconcertante y debió haber salido antes”, remarcó.