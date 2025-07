Figueroa arremete contra la UDI por críticas a Jara ante cifras de desempleo y acusa que intentan sacar rédito político en campaña

La secretaria general del Partido Comunista (PC), Bárbara Figueroa, la mañana de este jueves arremetió en contra de la UDI, y de paso apuntó a republicanos, por las críticas hacia la abanderada del oficialismo, Jeannette Jara. Esto, ante las actuales cifras de desempleo -subió 0,6 puntos porcentuales (pp) anual llegando a 8,9%- y que han sido atribuidas por la oposición a la gestión de la militante PC mientras era ministra del Trabajo.

En diálogo con radio Universo, la dirigente comunista cuestionó que estos temas sean analizados “en función de cómo afectan o no afectan a una candidatura” y recalcó que el desempleo “es un debate que evidentemente tenemos que tener porque es un problema país”.

En ese punto, Figueroa criticó directamente un video dado a conocer ayer miércoles, en que el presidente de la UDI, diputado Guillermo Ramírez, puso en cuestión la labor de Jara como titular del Trabajo, en específico por la cifra de desocupación femenina, que se situó en 9,9%.

“De la UDI no me sorprende, porque ha tenido un nivel de debate que, además, es bastante llamativo , por lo menos, porque por un lado su candidata defiende que no haya desinformación y que no existan políticas de bots en las campañas, y, sin embargo, por otro lado, los tenemos a ellos, directamente a su partido, haciendo videos de parodia al ministro de Educación, hoy día haciendo estos videos contra la candidata, y ahí son bastante silentes todos”, remarcó.

Y luego agregó: “Quienes quieran sacar un rédito pequeño de esto, me parece que dan cuenta de que su preocupación no es Chile, no son los trabajadores y trabajadoras".

“Con qué moral me van a decir a mí sectores de Chile Vamos, con qué moral me van a decir sectores de republicanos que les importa el mundo del trabajo, cuando todas las normas que han tenido que ver con beneficios para la clase trabajadora las votan en contra, partiendo por el reajuste del salario mínimo. Entonces, a mí me parece que aquí tenemos que hablar con cierto nivel de coherencia”, dijo.

Figueroa sostuvo que en su gestión en la cartera del Trabajo, la actual abanderada del progresismo “tuvo en el centro de sus preocupaciones el bienestar para las familias trabajadoras, avanzar en la reducción de 40 horas, un salario mínimo sobre los 500 mil pesos con subsidio a las pymes, haber sacado adelante una reforma de pensiones por más de 10 años detenida”.

“Son materias que yo diría son inobjetables respecto del compromiso del gobierno y de nuestra ministra y de hoy día abanderada el sector en particular con las clases trabajadoras”, enfatizó.