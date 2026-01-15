Fiscalía apela fallo que suspendió causa contra Miguel Ángel Calisto por “nuevo fuero”

El miércoles, el Juzgado de Garantía de Coyhaique suspendió el proceso de formalización en contra de Miguel Ángel Calisto por delitos de fraude al fisco, debido a que cuenta con un nuevo fuero tras resultar electo senador en las elecciones parlamentarias de noviembre.

A Calisto, electo por la Región de Aysén, se le investiga por el eventual uso irregular de asignaciones parlamentarias en su rol como diputado, hechos que se habrían registrado entre 2018 y 2022 y por el cual otras tres personas se encuentran, también, como imputados.

Y tras la resolución del tribunal, la Fiscalía Regional de Aysén presentó esta jornada un recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones de Coyhaique , debido a que el senador electo ya fue desaforado conforme a una resolución pronunciada el 14 de noviembre pasado por la Corte Suprema, la cual confirmó la resolución del 4 de agosto de 2025, dictada por la Corte de Apelaciones de Coyhaique, sin existir -a juicio de la Fiscalía-, norma legal que faculte a decretar, en este caso, la suspensión del procedimiento por parte del tribunal de Coyhaique.

Así, corresponderá ahora al tribunal de alzada conocer los antecedentes y decidir si mantiene o revoca la resolución recurrida por la Fiscalía, a fin de que pueda continuar el procedimiento respecto del parlamentario electo.

Formalización

En la audiencia de formalización desarrollada el miércoles ante el Juzgado de Garantía de Coyhaique, el Ministerio Público comunicó a los imputados Miguel Ángel Calisto Águila, Carla Nicole Graff Toledo, Roland Andrés Cárcamo Catalán y Felipe Ignacio Klein Vidal, que se sigue una investigación en su contra por diversos hechos vinculados a un presunto delito de fraude al fisco, en carácter de reiterado.

Las diligencias investigativas de esta causa han sido realizadas con apoyo de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI y la Unidad Especializada Anticorrupción, Lavado de Activos y Probidad Interna (UNAC) de la Fiscalía Nacional.