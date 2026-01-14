SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    Suspenden proceso de formalización contra Miguel Ángel Calisto por contar con nuevo fuero como senador electo

    Durante la audiencia, el Juzgado de Garantía de Coyhaique señaló que la Constitución y normas procesales impiden continuar el proceso en contra de un "parlamentario aforado", tras la elección de noviembre pasado, en que Calisto ganó un escaño en el Senado.

    Rodrigo Gómez S. 
    Rodrigo Gómez S.
    El ahora senador electo Miguel Ángel Calisto deberá enfrentar un nuevo proceso de desafuero antes de continuar con la investigación en su contra. Javier Salvo/Aton Chile JAVIER SALVO/ATON CHILE

    Este miércoles, con la asistencia de Miguel Ángel Calisto en la sala, el Juzgado de Garantía de Coyhaique suspendió el proceso de formalización en su contra por los eventuales delitos de fraude al fisco, debido a que cuenta con un nuevo fuero luego de resultar electo senador en las pasadas elecciones parlamentarias de noviembre pasado.

    A Calisto, electo en un escaño por la Región de Aysén, se le investiga por el eventual uso irregular de asignaciones parlamentarias en su rol como diputado. Junto a él también se investiga a Carla Graf, Roland Cárcamo y su jefe de gabinete, Felipe Klein.

    Según la investigación, a Graf se le pagaron más de $ 100 millones por asesorías que nunca se prestaron, lo que llevó al Ministerio Público a solicitar el desafuero de Calisto, el que fue ratificado por la Corte Suprema en noviembre pasado, pero que fue revertido durante esta jornada.

    Así, durante una audiencia, se determinó que Calisto cuenta nuevamente con fuero parlamentario tras resultar electo como miembro de la Cámara Alta.

    En la resolución, el juez Mario Devaud, señaló que conforme al artículo 61 de la Constitución vigente, además de las normas procesales vigentes, no es posible continuar la tramitación de la causa “respecto a un parlamentario aforado”, sin que previamente el tribunal de alzada competente autorice la formación de causa mediante el correspondiente procedimiento de desafuero.

    “(...) se suspende la tramitación de esta causa y solo en relación con aquel y para los efectos recursivos, suspensión por más de 30 días. Eso abre la posibilidad de que los intervinientes, puedan recurrir de esta decisión”, agregó el magistrado.

    Así, durante la sesión, el Ministerio Público solicitó al juez preguntar a Calisto por la posibilidad de renunciar a su fuero y así permitir que la indagatoria continúe.

    La defensa de Calisto apeló a la “transparencia” del proceso y señaló que Calisto no renuncia a su fuero parlamentario. Con esto, el Ministerio Público deberá reiniciar el proceso de desafuero ante la Corte de Apelaciones.

    Con todo, el proceso continuó para el resto de los involucrados en la causa. Graf, Cárcamo fueron formalizados como coautores del delito de fraude al fisco, mientras que Klein fue acusado como encubridor del delito. Todos quedaron sujetos a las medidas cautelares de arraigo nacional y firma mensual.

    Asimismo, se fijaron 120 días para realizar la investigación.

