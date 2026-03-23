Flores carga contra Steinert tras justificación de oficios y salida de jefa de inteligencia de la PDI: “Todos sabemos que no es verdad”

Tras las declaraciones de la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, respecto a la situación que llevó a la solicitud de renuncia a la jefa de inteligencia de la PDI, Consuelo Peña, el senador DC Iván Flores acusó a la secretaria de Estado de “ no decir la verdad ”.

Esto luego de afirmar durante su participación en la más reciente Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados lo siguiente: "Yo jamás pedí antecedentes propios de la investigación, solamente los fundamentos del cambio de todo un equipo investigativo. Y esas posibilidades me las da el artículo 3 de la ley que crea el Ministerio de Seguridad, no solamente el artículo 3, sino el artículo 4, letra D. Y además el artículo 5″.

Al respecto, Flores acusó: “La verdad es que no puedo creer que se atreva a señalar semejante afirmación cuando todos sabemos que no es verdad. Todo el mundo sabe que ella presionó el día viernes para el despido inmediato”.

“Todos sabemos que presentó oficios a menos de 48 horas de haber asumido buscando explicaciones y pidiendo precisiones vulnerando su propia ley respecto de los funcionarios que fueron movidos por la subdirectora Peña producto de una investigación extremadamente delicada y que requería moverlos”, agregó el senador por Los Ríos.

“Me preocupa realmente que haya ido a decir eso en una comisión de un poder del Estado distinto al del gobierno y que nadie esté diciendo nada. Entonces, bueno, si esto queda aquí, nos vamos a quedar con la mentira institucionalizada”, concluyó Flores.