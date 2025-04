“Ella no lo ha pasado bien”: Vodanovic lamenta molestia de Allende por polémico nombramiento senatorial de De Rementería

Finalmente, la tarde de este miércoles el diputado Tomás De Rementería fue confirmado como el sucesor de Isabel Allende en la Cámara Alta, luego de que el Tribunal Constitucional decidiera destituir a la exsenadora por el caso de la fallida compraventa de la casa de Salvador Allende.

Su designación fue un tiro y afloja que se extendió por días, pues la colectividad socialista ingresó la designación al Congreso, pero luego la retiró debido a que faltaba la ratificación de la comisión política del partido.

Esto provocó la molestia de la misma Isabel Allende, pues fue ella quien eligió a De Rementería como su sucesor. No solo eso, el -ahora- diputado declinó su disposición a ocupar el cargo, pero después volvió a abrir la puerta a obtener el escaño.

Así fue como finalmente la comisión política ratificó a De Rementería, y este agradeció el nombramiento a su partido.

Para explicar esta polémica, la timonel del PS, Paulina Vodanovic, señaló en entrevista con Tele 13 Radio que se trató de un “tema administrativo que tuvo otras interpretaciones”.

“Bueno, nosotros teníamos un acuerdo, había una reunión ya acordada en la mesa del partido, salía entre el día viernes, donde finalmente comunicamos al Senado la decisión de que Isabel Allende fuera reemplazada por Tomás de Rementería. Ese oficio fue enviado y retirado y en el propio oficio de retiro señalábamos que tenía que ser visado por la comisión política. Se formó todo un enredo, producto de distintas interpretaciones o malinterpretaciones, pero siempre estuvo la voluntad de poner en votación la decisión que ya está adoptada”, aseveró.

Luego, al ser consultada sobre porqué no se realizó la votación en la comisión política cuando correspondía, la también candidata presidencial respondió: “Nosotros estábamos en un cambio de directiva que tomamos el día sábado y la verdad es que tomamos el acuerdo en mesa, hicimos el oficio y se envió. Luego nos dimos cuenta de que había que también pasar por la comisión política”.

“Entonces fue un tema más bien administrativo que tuvo otras interpretaciones, otras connotaciones. Y, la verdad es que yo lo lamento mucho, sobre todo porque en las situaciones que está Isabel Allende, ella no lo ha pasado bien”.

Sobre una posible evaluación de Allende sobre su militancia en el PS, la timonel dijo no tener información sobre eso, pero “evidentemente ella está afectada como es obvio y no quisiéramos causarle más agravio a través de una situación como esta que realmente fue un malentendido. No ha sido grato para nadie”.

Para cerrar, Vodanovic explicó que el futuro senador deberá completar el periodo de Allende y luego competir por la reelección.