Futuro oficialismo se divide tras formalización de candidatura de Bachelet a la ONU

Desde que el gobierno de Gabriel Boric anunció este lunes la formalización de la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas (ONU), quien ha marcado el tono de parte la actual oposición ha sido el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella.

En dos ocasiones, el también senador electo por Valparaíso y uno de los más cercanos al presidente electo, José Antonio Kast, no ha dudado en apuntar contra la decisión de La Moneda.

Mientras que el lunes calificó la postulación de la exmandataria como “una candidatura que nace muerta”, este martes escaló el tono y aseguró que “lo que está haciendo el gobierno postulando a Michelle Bachelet es el amarre más grande" de cara a la nueva administración.

“Es realmente lamentable que, hasta en estos casos, temas tan sensibles que tocan todo el arcoíris político, se haya optado por tratar de amarrar las pretensiones de quienes perdieron la elección apuntando que se hagan cargo quienes van a asumir el desafío de detener las riendas del país desde el 11 de marzo en adelante”, afirmó.

Su postura, en todo caso, no es compartida en todo el sector. De hecho, incluso en la Oficina del Presidente Electo (OPE) han privilegiado mantener una postura “más diplomática”, con el objetivo de evitar anunciar una determinación antes del 11 de marzo.

Durante este martes el senador y futuro ministro de la Segpres, José García, tomó distancia de la postura del republicano. No solo descartó que haya una “deslealtad” por parte del actual gobierno, sino que también recalcó que “a partir del próximo 11 de marzo, el conductor de las relaciones internacionales, de acuerdo con nuestra Constitución política, va a ser el presidente José Antonio Kast”.

“Por lo tanto, es legítimo que él se tome su tiempo y evalúe las posibilidades que tiene la candidatura de la expresidenta Bachelet y que tome la decisión que él considere mejor para el país. Así lo ha planteado él en reiteradas oportunidades. Y yo tengo la certeza de que es exactamente lo que él va a hacer”, agregó.

Esa bajada ha sido impulsada por el propio Kast, quien este martes, en el marco de su gira por Europa, reiteró que “ yo asumo la presidencia y juro ante la nación el día 11 de marzo. Antes de eso, hay un gobierno que está a cargo de los destinos de la nación (...). También está a cargo de las relaciones internacionales”.

En ese sentido, planteó que “eso no quita que uno pueda valorar el trabajo que haya hecho la presidenta Bachelet tanto en Chile como en el sistema internacional, pero también requiere mirar cómo se logra la unidad para que eso resulte”.

La decisión de Kast sobre no fijar una postura hasta el 11 de marzo se ha mantenido desde que resultó electo y, entre otros factores, según reconocen en su entorno, se debe a que hay más de una opinión en la actual oposición.

Si bien mayoritariamente en el sector creen que es negativa la postulación de la exmandataria, no ha pasado desapercibido que algunos parlamentarios y otras autoridades han valorado la opción que Bachelet llegue al máximo cargo del organismo internacional.

Entre quienes han liderado esa postura están el presidente del Senado, Manuel José Ossandón (RN), y sus pares Francisco Chahuán (RN), Matías Walker (Demócratas) e Iván Moreira (UDI).

Este último, de hecho, evitó criticar la decisión del gobierno y, respecto a un eventual apoyo de Kast a Bachelet, afirmó que “lo único que puedo decir es que quien conduce la política exterior es el Presidente de la República. Y el presidente electo ha señalado que a esa pregunta va a haber una respuesta el 11 de marzo”.

El parlamentario gremialista había sido uno de los primeros en salir a respaldar a la exmandataria, afirmando que si bien era una decisión que correspondía al próximo gobierno, no podía haber “tanta mezquindad desde el punto de vista ideológico de desaprovechar esta oportunidad que es muy importante para Chile”.

Walker, por su parte, recalcó que “siempre me he manifestado a favor de que la candidatura de la Presidenta Bachelet sea asumida como un desafío de Estado. Y precisamente para trabajar en ese espíritu, creo fundamental coordinarse con el gobierno y canciller que asumen en marzo”.

Otro de los que también han defendido la candidatura de Bachelet es el alcalde de Santiago, Mario Desbordes (RN), quien hace unas semanas, tras una reunión con Kast, aseguró que “sería un logro para Chile que una expresidenta de la República (...) fuera la secretaria general de la ONU, pese a que estamos en veredas distintas desde el punto de vista político“.

Aunque Ossandón no ha querido referirse públicamente al anuncio de esta semana de La Moneda, en su entorno insisten en que hay una “buena evaluación” de la candidatura.

En varias ocasiones el titular de la Cámara Alta ha manifestado públicamente su respaldo a la exmandataria, asegurando que “debería contar con un respaldo transversal”.