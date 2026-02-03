SUSCRÍBETE POR $1100
    Squella y Ruminot discrepan sobre “deslealtad” del gobierno de Boric por respaldo a Bachelet

    Ambas figuras dieron su opinión desde la Oficina del Presidente Electo, recalcando que desde el 11 de marzo será José Antonio Kast quien defina las relaciones internacionales.

    Por 
    Javiera Arriaza
     
    Franco Cicchetti

    Desde la Oficina del Presidente Electo (OPE) se siguen emitiendo opiniones sobre la decisión del gobierno de Gabriel Boric de apoyar la inscripción de la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

    En esta ocasión, el presidente de republicanos y senador electo por Valparaíso, Arturo Squella, fue tajante al señalar que “lo que está haciendo el gobierno postulando a Michelle Bachelet es el amarre más grande que está dejando precisamente el gobierno saliente de cara al proceso de instalación de la nueva administración”.

    “Es realmente lamentable que, hasta en estos casos, temas tan sensibles que tocan todo el arcoíris político, se haya optado por tratar de amarrar las pretensiones de quienes perdieron la elección apuntando que se hagan cargo quienes van a asumir el desafío de detener las riendas del país desde el 11 de marzo en adelante”, añadió el senador electo.

    Asimismo, insistió en que es “una candidatura que nace muerta” y que el apoyo de Brasil y México significa su veto. “Si se puede elegir con pinzas los países que no debieran estar detrás de una candidatura del país en donde sistemáticamente el presidente durante los últimos cuatro años ha cuestionado al primer mandatario de Estados Unidos, son precisamente Brasil y México”, sentenció.

    Sin embargo, por su parte, José García Ruminot, senador y próximo ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), discrepó con el presidente del Partido Republicano, señalando que “a partir del próximo 11 de marzo, el conductor de las relaciones internacionales, de acuerdo con nuestra constitución política, va a ser el presidente José Antonio Kast”.

    “Por lo tanto, es legítimo que él se tome su tiempo y evalúe las posibilidades que tiene la candidatura de la expresidenta Bachelet y que tome la decisión que él considere mejor para el país. Así lo ha planteado él en reiteradas oportunidades. Y yo tengo la certeza de que es exactamente lo que él va a hacer”, explicó el futuro secretario de Estado.

    Dentro de ello, descartó la “deslealtad” y que el presidente electo evaluará en función de conversar con otros gobiernos.

