Futuros ministros de Energía y Vivienda acuerdan mesas permanentes de trabajo con la Asociación Chilena de Municipalidades

Este lunes la futura ministra de Energía, Ximena Rincón; y su par de Vivienda, Iván Poduje, se reunieron con el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades y alcalde de Zapallar (ACHM), Gustavo Alessandri, para acordar una agenda de colaboración entre dichas carteras y el municipalismo.

En concreto, se estableció la futura instalación de mesas permanentes de coordinación para enfrentar la crisis habitacional, el costo de la energía y la burocracia en la gestión municipal.

Tras la cita, la también senadora y timonel de Demócratas expresó que “los objetivos que ha puesto el presidente electo José Antonio Kast en materia de energía tienen que ver con las urgencias de la ciudadanía”.

En esa línea, recalcó que “lo prioritario hoy día es poder tener participación permanente de las municipalidades”.

Por su parte, el próximo titular del Minvu detalló: “Llegamos a ciertos acuerdos, entre ellos tener una mesa de trabajo donde podamos junto al Ministerio de Bienes Nacionales ver de qué forma agilizamos todo lo que es la gestión de terrenos para que las familias puedan tener sus casas”.

Por último, el presidente de la ACHM sostuvo: “Les dimos a los futuros ministros el punto de vista desde la realidad que administramos nosotros, de alcaldes transversales, de alcaldes de distintas regiones del país”.

Con todo, destacó: “Nos llamó la atención lo positiva que fue la reunión en donde vamos a armar y vamos a crear mesas de trabajo, donde vamos a también entender que Chile tiene distintas realidades según su región, según su provincia. Eso llama a que descentralicemos el país”.