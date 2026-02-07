Futuros ministros preparan su aterrizaje

Llega temprano y se va al anochecer. Así ha sido la agenda del futuro ministro de Obras Públicas Martín Arrau, quien es una de las figuras habituales que están en la Oficina del Presidente Electo (OPE), ubicada en La Gloria, en la comuna de Las Condes.

Arrau ha mantenido un despliegue regional activo, destacando su reciente cita con el gobernador de La Araucanía, René Saffirio, para abordar proyectos de inversión prioritarios, encuentro que se realizó fuera de la OPE.

Además, ha realizado visitas técnicas a obras en desarrollo y se ha reunido con funcionarios del MOP local. La semana pasada, el jueves 29 de enero, tuvo la primera reunión bilateral con la ministra Jessica López, con quien se enfrentó públicamente por un “corte de cintas” en el marco de una actividad.

El militante republicano ha usado gran parte de su tiempo en diseñar a sus equipos. Ya fichó, por ejemplo, al periodista Guido Focacci.

Así como Arrau, el resto de los 23 futuros ministros de Kast iniciaron su rodaje de cara al 11 de marzo. Varios de ellos ya han protagonizado sus primeras intervenciones públicas y roces con la actual administración.

La futura titular de Seguridad, Trinidad Steinert, desde que fue nominada por Kast, también ha tenido varias actividades. Tras su regreso de la gira con el presidente electo por Centroamérica -que incluyó escalas en República Dominicana, El Salvador y Panamá-, retomó su agenda en la OPE, donde ha tenido diversas citas de trabajo. Entre ellas, destaca una reunión con Claudio Alvarado (Interior) y Alberto Soto, cuyo nombre suena con fuerza para asumir la delegación presidencial de Tarapacá. La futura ministra tendrá su bilateral con Luis Cordero el próximo 16 de febrero.

Alvarado también ha hecho de La Gloria 88 su despacho principal. Tras un primer encuentro con el actual ministro del Interior, Álvaro Elizalde, el 26 de enero pasado, para fijar el cronograma general de todas las carteras, regresó, el pasado 2 de febrero, a Palacio para una nueva reunión con Elizalde.

En el encuentro, de casi tres horas, profundizaron en el traspaso de datos sensibles y en la continuidad de la gestión de las emergencias forestales en el centro-sur del país.

Foto: Prensa Presidencia

El futuro titular de Hacienda, Jorge Quiroz, ha operado activamente desde la denominada “Moneda chica” para perfilar al equipo técnico de Hacienda, sobre todo tras su bilateral con Nicolás Grau el miércoles 4 de febrero.

El canciller designado, Francisco Pérez Mackenna, ha tenido un rol protagónico en el diseño de la política internacional, acompañando al presidente republicano tanto en su gira por Centroamérica como en su periplo por el Viejo Continente, donde se integró en Italia. Esa experiencia ha sido clave para su aterrizaje en Cancillería, donde concretó su reunión bilateral con el actual ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, el pasado martes 2 de febrero, en Teatinos 180.

Uno de los primeros desafíos que tendrá el empresario cuando aterrice en la cartera es definir -junto a Kast- qué harán con la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU, una postulación que levantó fuertes críticas de los republicanos y del propio mandatario electo.

Pérez Mackenna ya tiene algunas personas colaborando en su aterrizaje, entre ellos, a la asesora Teresa Mira y al periodista Juan José Lagorio.

En el frente económico, Daniel Mas también ha tenido un despliegue internacional, aunque su participación se acotó específicamente a la visita en Panamá para foros económicos, sin participar de la gira en su totalidad. Tras su regreso, Mas concretó este jueves 5 de febrero su bilateral con el biministro Álvaro García para recibir los detalles técnicos de la cartera de Economía.

Por su parte, Iván Poduje (Vivienda) ha optado por un perfil de alto despliegue territorial, distanciándose del escritorio para recorrer las zonas de catástrofe en Penco, Ñuble —estuvo con Kast y Arrau el 21 de enero— y Viña del Mar, donde participó el 2 de febrero en actividades con víctimas de los incendios.

Tras su reunión formal con el ministro Carlos Montes, el pasado martes 3 de febrero, en la que trataron temas de suelos y viviendas sociales, Poduje ha impuesto su meta de reconstrucción en 15 meses, poniendo, incluso, su cargo como garantía.

El arquitecto ya conformó su círculo cercano, con Fabiola Espinoza como jefa de gabinete; Bárbara Tagle en el equipo de prensa y Javier Rozas como abogado. En paralelo, mantiene una agenda intensa de reuniones con los alcaldes. De hecho, el futuro ministro se reunió ayer con Tomás Vodanovic, jefe comunal de Maipú, para abordar medidas frente a las inundaciones que afectaron a la comuna.

Mara Sedini, en tanto, se tomó vacaciones durante esta semana. Eso sí, previo a sus días de descanso fichó algunos nombres para su equipo: Víctor Hugo Durán como encargado de prensa y a Esteban Montaner como su jefe de gabinete.

La futura portavoz fijó para el próximo 25 de febrero su bilateral con la ministra Camila Vallejo.

Por otra parte, la futura ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, ya tuvo su primera reunión -vía telemática- con la actual titular de la cartera, Javiera Toro. Wulf, quien es militante republicana, también es de las figuras que utilizan la OPE como su centro de operaciones.

En el caso del próximo ministro Segpres, José García Ruminot, sigue armando a su equipo del gabinete, donde el nombre de Constanza Castillo (RN) -propuesto por Claudio Alvarado- sigue firme para la subsecretaría de su cartera. El todavía senador postergó su reunión con la titular de la Segpres, Macarena Lobos, a la espera del anuncio de las subsecretarías, que ocurrirá este sábado.

No todos los integrantes del gabinete han optado por estar en la OPE, existiendo un grupo que prepara su desembarco desde despachos externos o mediante hitos puntuales. Judith Marín, futura ministra de la Mujer, concretó ayer su encuentro con Antonia Orellana en el Ministerio de la Mujer, para abordar el traspaso de mando, manteniendo hasta entonces una presencia efímera en la “Moneda chica”.

Una situación similar ocurre con la futura titular de Energía, Ximena Rincón, quien, a pesar de que viajó a Panamá durante la gira de enero, lo hizo en su rol de senadora y no bajo su investidura ministerial, sosteniendo desde su regreso una presencia esporádica en La Gloria 88 para coordinaciones específicas.

Fernando Rabat ha dedicado casi la totalidad de su tiempo en prepararse para el cargo que asumirá formalmente el próximo 11 de marzo, a la cabeza del Ministerio de Justicia. Por lo mismo, no sólo se ha enfocado en definir quiénes serán sus principales colaboradores, sino que también se ha reunido con exministros del ramo y con expertos en las materias que ahora liderará, para recibir consejos y experiencia. Eso sí, desde su equipo han mantenido los nombres en reserva. Seleccionó como su jefa de gabinete a la abogada Paula Bagioli, y junto a ella asistió a la bilateral con el ministro Jaime Gajardo.

Desde su entorno aseguran que ha estado estudiando mucho e interiorizándose en el aparataje estatal, ya que es un profesional que viene directamente desde el mundo privado.

El futuro ministro de Defensa, Fernando Barros, en tanto, ha tenido una serie de reuniones, que incluyen exministros, expertos en defensa y seguridad, así como también con su futuro gabinete. En términos personales, inició el proceso para desvincularse de su oficina de abogados y de los directorios que integraba, con el fin de enfocarse en la futura cartera.

Inició sus vacaciones el 4 de febrero y regresará el 22 de este mes.

Bilateral Jaime Gajardo y Fernando Rabat

Ximena Lincolao (Ciencia) también ha mantenido una agenda intensa: se reunió con el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (CTCI) y rectores de las universidades de Chile y la UC. Lincolao visitó recientemente el HUB Metropolitano para potenciar el emprendimiento y la innovación local, preparando su bilateral formal para el miércoles 11 de febrero.

Por su parte, María Paz Arzola (Educación) se ha reunido con organizaciones civiles como “Por un Chile que Lee” y ha mantenido conversaciones frecuentes con el actual ministro Nicolás Cataldo, aunque su bilateral oficial quedó fijada para la semana del 16 de febrero. Arzola ha optado por evitar la exposición mediática hasta que se concrete el cambio de mando.

May Chomalí (Salud) ha estado afinando su equipo esta semana en la OPE, eligiendo a Pamela Olavarría como jefa de prensa, y sostendrá su bilateral con la ministra Ximena Aguilera este lunes 9 de febrero.

En Transportes, Louis de Grange se ha reunido con exautoridades como Gloria Hutt y Pedro Pablo Errázuriz, además de la directiva de la Asociación Chilena de Municipalidades para tratar temas de conectividad y licencias de conducir. De Grange, quien tendrá su bilateral el 13 de febrero, espera tomarse un breve descanso posterior si la contingencia lo permite.

Natalia Duco (Deporte) mantiene reuniones esporádicas en la OPE, destacando su cita con el senador Sebastián Keitel, mientras espera su bilateral formal para mediados de febrero. Figuras como Tomás Rau (Trabajo) y Jaime Campos (Agricultura) también están trabajando en la conformación de sus equipos.

Undurraga, por su parte, ya tuvo su primer round con la actual administración tras anunciar que suspenderá el Pase Cultural impulsado por el Ejecutivo luego de que se denunciara un mal uso por parte de algunas personas.