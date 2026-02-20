SUSCRÍBETE
    ¿Gabriel Boric en el comité central? La conversación que se abre en el FA en la recta final del gobierno

    En el Frente Amplio hay dirigentes que promueven la idea de que se incluya al actual Mandatario como miembro honorífico de la máxima instancia de toma de decisiones del partido. No todos están de acuerdo: otros promueven que, si Boric desea integrar el organismo, debiese competir como cualquier otro militante.

    Cristóbal Fuentes 
    Cristóbal Fuentes
    Mario Tellez / La Tercera.

    A tres semanas del cambio de mando, que marcará la salida del Presidente Gabriel Boric de La Moneda, su partido, el Frente Amplio (FA), se mantiene preocupado por su futuro como militante de la colectividad.

    No es común que los expresidentes tengan una vida partidaria activa. Ricardo Lagos, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Michelle Bachelet y Sebastián Piñera no la tuvieron en sus respectivas colectividades tras dejar el Palacio Presidencial. Sin embargo, se proyecta que Boric sea la excepción a la regla.

    Siendo jefe de Estado, Boric se hacía el tiempo para participar de aniversarios y comités centrales del FA. En ese entendido, hay militantes que comienzan a explorar una forma de vincular al exdiputado con la vida partidaria a partir del 11 de marzo.

    En concreto, la idea de algunos dirigentes, según reconocen a este medio, es condecorarlo como integrante honorífico del comité central, la más importante instancia de decisión partidaria del FA. Esto debido a su estatus de expresidente de la República. Es una conversación que se ha dado de forma informal entre militantes. Especialmente, dentro de la tendencia Con fuerza y esperanza.

    Sin embargo, algunas de las mismas fuentes advierten que hay un trasfondo: evitar que Boric compita en las próximas elecciones internas, que se llevarán a cabo en junio. Y es que si lo hace, creen, arrasaría y provocaría que la lista de su lote, Desbordar lo posible, se potencie. Ese escenario es algo que mantiene en alerta a las demás tendencias del FA.

    Desde Desbordar lo Posible (el lote al que pertenece el mandatario), en tanto, toman distancia de la iniciativa. Ellos creen que si Boric toma la decisión de postular al comité central, debería competir, como cualquier otro militante.

    En las últimas elecciones, desarrolladas en 2024, la lista de la tendencia de Boric, denominada Juntos seguimos, ya lideró, con 4.661 votos de los 12.750 militantes que sufragaron. Esa vez, la nómina fue encabezada por el diputado Gonzalo Winter.

    Para abordar el futuro del FA tras el gobierno, está citado el comité central de la colectividad para el jueves de la próxima semana, a las 19:30 horas.

