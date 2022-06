Gabriel Boric por homicidio de comunero mapuche en Villarrica: “Esa no es la vía para resolver las cosas”

“Lamento profundamente esta nueva perdida de vida, la información que tenemos hasta el momento todavía es confusa, que fue un enfrentamiento entre civiles, incluso se nos ha dicho que no era en el marco de una reivindicación específicamente de tierras, sino que era más bien de carácter privado, pero dado lo difícil del ambiente de la zona evidentemente”.

Con estas palabras, el Presidente de la República, Gabriel Boric, se refirió al homicidio de un comunero mapuche al interior de un predio ocurrido este sábado en Villarrica, Región de La Araucanía.

Los primeros antecedentes sobre el hecho son confusos, ya que hay diversas versiones respecto a la mecánica en que el dueño del predio habría disparado y dado muerte al comunero identificado como Eloy Alarcón Manquepan (33). Y así lo reflejan las diversas aristas de la investigación a cargo del fiscal Carlos Contreras.

Sobre el hecho, Boric sostuvo que “evidentemente que estamos no solamente preocupados, sino que ocupados. Quiero ser cuidadosos en que no mezclemos lo que pasó ahí necesariamente con el contexto del conflicto, no tenemos todos los antecedentes todavía”.

“Esa no es la vía para resolver las cosas, acá ya hay una familia que debe estar sufriendo brutalmente por el asesinato de la persona que falleció ayer, no es el camino”, agregó.

En ese sentido, el Mandatario sostuvo que “nosotros estamos desplegando el plan buen vivir que incluye compra de tierras, construcción de caminos, accesos a servicios básicos, teniendo diálogo con las forestales y las comunidades, para poder tener un abordaje al problema de fondo”.

“Y, además, con un estado de excepción constitucional para garantizar el libre tránsito en las rutas y mejorar la seguridad. Veíamos hace poquito según los informes de las fuerzas armadas que en el sector donde desplegamos el Estado de Excepción constitucional disminuyeron un 47% los hechos de violencia”, agregó el jefe de Estado.

“Acabamos de renovarlo en virtud de las atribuciones que nos otorga la Constitución, y la evaluación de si eso se continúa solicitando en el Congreso, como corresponde, lo haremos durante la próxima semana liderado por la ministra del Interior, Izkia Siches”, concluyó.