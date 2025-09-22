Galilea tras fallo del Tricel por Rincón: “La izquierda acudió a mecanismos que no son correctos para impedir candidaturas”

El senador y presidente de Renovación Nacional (RN), Rodrigo Galilea, criticó la decisión del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) de rechazar la candidatura al Senado de Ximena Rincón sosteniendo que “la izquierda acudió a mecanismos que no son correctos para impedir candidaturas”.

En conversación con radio Agricultura, el parlamentario expresó que: “Nos parece una mala medida. La verdad es que nosotros habíamos visto el tema, lo habíamos analizado, el Servel incluso había hecho un pronunciamiento previo aceptando la postulación”.

“Nosotros consideramos que, de acuerdo con las normas vigentes, Ximena Rincón no había cumplido más de la mitad de su primer periodo parlamentario y por tanto sí podía repostularse. Pero bueno, esto ya es leche derramada, creemos que fue una mala maniobra”, explicó el timonel de RN.

“Había una situación absolutamente rebuscada a mi juicio para inhabilitar administrativamente una candidatura, ellos (la izquierda) en vez de devolver la mano, bueno, actuaron de la manera que actuaron”, apuntó.

En la misma línea, acusó que “nos hemos enfrentado a personas que simplemente optaron por impedir una legítima candidatura como era la de Ximena Rincón al Senado en el Maule. Me parece que aquí la izquierda acudió a mecanismos que no son correctos para impedir candidaturas”, sentenció Galilea.