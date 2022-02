Gaspar Domínguez: “Me parece absurdo y deshonesto llamar a rechazar algo que no está escrito”

Semanas claves ha tenido el trabajo de la Convención Constitucional con la aprobación de las primeras normas que ya están en el borrador de la nueva Carta Magna que podría tener nuestro país.

Para ahondar en detalles sobre el proceso constituyente, el vicepresidente del órgano redactor Gaspar Domínguez dio cuenta en Estado Nacional de la labor que ha desempeñado el órgano redactor durante las últimas semanas, como también respondió algunas críticas que ha tenido el proceso.

Uno de los primeros puntos a tratar fueron los 2/3 y aquellas normas que no lograban el quórum necesario para avanzar. Sobre esto, el convencional aseveró que “de alguna manera refleja que el proceso de escribir normas constitucionales no es como una ley. Se requieren amplios consensos donde 103 personas deben estar de acuerdo, de un órgano de 155 (...). A mi juicio ha sido positivo, porque nos ha demostrado que muchas de las aprensiones que hay en la ciudadanía, requieren de ciertas enmiendas para lograr los acuerdos”.

“Afán refundacional de la Convención”

Este domingo, el Presidente Sebastián Piñera manifestó su preocupación sobre el supuesto “afán refundacional” que hay dentro del órgano redactor y afirmando que “no tiene ningún sentido apoyar una mala Constitución”.

Sobre aquello, Domínguez respondió que “estoy de acuerdo con que debemos esperar a tener un resultado escrito para definir si lo aprobamos o no, pero me parece absurdo y deshonesto, intelectualmente, llamar a rechazar algo que no está escrito. Tenemos que mirar el resultado”.

Sobre la continuidad del trabajo de la Convención Constitucional y con miras al plebiscito de salida, el vicepresidente dijo que “yo entiendo que hay personas que no están de acuerdo con ciertos temas, pero hay que cuidar este proceso en el que estamos conversando y escribiendo las nuevas reglas del juego. Esta etapa nos viene a sacar de una crisis profunda que estamos viviendo en el país”.

En cuanto al reproche que se ha realizado ante el “avance a una Constitución indigenista”, el vicepresidente de la instancia puntualizó que “hay que salir de Santiago. Este es un problema que traemos desde la llegada de los españoles (relación a causas indigenas). A mi juicio, el proceso constituyente no solo puede venir a resolver las demandas que tenemos en la Alameda. Hay gran parte del país que está en Estado de Excepción por mucho tiempo, con situaciones complejas y este proceso constituyente no puede estar ajeno a eso”.