Ghostwriter: quiénes están detrás del primer discurso del presidente (a) electo (a)

Santiago 9 de diciembre 2025. Los candidatos Jeannette Jara y Jose Antonio Kast participan el debate presidencial, organizado por la Asociacion Nacional de Television. Dragomir Yankovic/Aton Chile

Uno de los ritos más esperados de las elecciones presidenciales son los discursos de los candidatos que compiten en el balotaje. Este domingo, los contendores de oposición, José Antonio Kast (Partido Republicano), y del oficialismo, Jeannette Jara (PC), afinarán los detalles de sus alocuciones durante la tarde, en base a los resultados que entregue el Servicio Electoral.

Esto, en el caso del exdiputado, orientado en una potencial victoria, mientras que Jara ha hecho lo propio en los dos escenarios: un triunfo y una derrota.

Según explican desde el comando republicano, Kast empezó a preparar su discurso en los últimos días junto a su principal asesor, Cristián Valenzuela, y el resto de los integrantes de su equipo de comunicaciones, como María Paz Fadel y Felipe Costabal.

Al respecto, agregan que en los días previos a la elección Kast entregó algunas orientaciones generales sobre los hitos que quiere marcar y algunos puntos en temas específicos. Tras ello, se revisó una primera versión a la que se le hicieron algunos ajustes, y a partir de ahí se han estado trabajando en torno a dos borradores.

El contenido, si bien prefieren mantenerlo en reserva, recalcan que tal como lo ha hecho Kast en los últimos días, será con un tono más cercano y recalcando que será el “Presidente de todos los chilenos”, buscando evitar un relato más triunfalista.

En esa línea, hoy en la mañana, tras asistir a votar, afirmó que “es el día de la ciudadanía, no es el día de la política (...). Quien gane, sea Jeannette Jara o sea yo, va a tener que ser presidenta o presidente de todos los chilenos”.

El equipo de Jara

Jara, en tanto, trabajó su discurso como habitualmente lo hace.

Ella en su comando tiene un grupo de figuras que se han encargado de calibrar el tono de su campaña. Allí están personeros de su confianza que la han acompañado durante la cruzada electoral, como su jefa de comunicaciones, Susana González; su jefe estratégico, Daniel Núñez; su jefa de contenidos, Camila Miranda; su jefe de gabinete, Jorge Millaquén, y otros rostros de Londres 76 como Ricardo Solari, Javier Albornoz y Sebastián Fierro.

Entre todos ellos hay conversaciones para decantar el tenor del discurso de Jara, lo que luego es derivado a la candidata presidencial. Ella, como es su estilo, recoge los insumos de sus equipos y los trabaja personalmente, algo en lo que continuará durante la tarde y que afinará dependiendo de la holgura de los resultados.

Esto porque pese a que aún existe optimismo en algunos sectores del comando, sobre todo por el porcentaje de indecisos que han observado en los últimos estudios que tuvieron a la vista, se ha instalado la sensación de una derrota en los resultados de este domingo.

Por lo mismo, más allá de asumir la eventual derrota, entre los equipos de Jara recalcan la importancia de hacer un llamado al sector para mantener la unidad que se ha construido durante la campaña y de intentar explicar las razones de la posible victoria de Kast.

En caso de ganar, las mismas fuentes plantean que no es mucho lo que se puede innovar en comparación con otros discursos de victoria que han realizado históricamente los presidentes electos.

Las expectativas en ese sentido han sido más contenidas, aunque de todas maneras la abanderada presidencial ha informado durante la jornada que ella se mantiene optimista e incluso ha lanzado anuncios para su puesta en escena desde el lunes, en caso de ganar.

Al respecto, por ejemplo, Jara comunicó que ya tiene un listado tentativo de quienes integrarán su posible gabinete, a quienes espera contactar este lunes, y que decidió seguir con su vida en su casa de Ñuñoa, en caso de ganar la Presidencia.