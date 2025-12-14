VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Ghostwriter: quiénes están detrás del primer discurso del presidente (a) electo (a)

    En el comando de José Antonio Kast se han trabajado líneas discursivas enfocadas en una posible victoria y el rol principal lo ha jugado su principal asesor, Cristián Valenzuela. En el equipo de Jeannette Jara, en cambio, se han preparado distintos bocetos y será la propia abanderada la que terminará de delinear el tenor de su alocución.

    Por 
    David Tralma
     
    Pedro Rosas
    Santiago 9 de diciembre 2025. Los candidatos Jeannette Jara y Jose Antonio Kast participan el debate presidencial, organizado por la Asociacion Nacional de Television. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Uno de los ritos más esperados de las elecciones presidenciales son los discursos de los candidatos que compiten en el balotaje. Este domingo, los contendores de oposición, José Antonio Kast (Partido Republicano), y del oficialismo, Jeannette Jara (PC), afinarán los detalles de sus alocuciones durante la tarde, en base a los resultados que entregue el Servicio Electoral.

    Esto, en el caso del exdiputado, orientado en una potencial victoria, mientras que Jara ha hecho lo propio en los dos escenarios: un triunfo y una derrota.

    Según explican desde el comando republicano, Kast empezó a preparar su discurso en los últimos días junto a su principal asesor, Cristián Valenzuela, y el resto de los integrantes de su equipo de comunicaciones, como María Paz Fadel y Felipe Costabal.

    Al respecto, agregan que en los días previos a la elección Kast entregó algunas orientaciones generales sobre los hitos que quiere marcar y algunos puntos en temas específicos. Tras ello, se revisó una primera versión a la que se le hicieron algunos ajustes, y a partir de ahí se han estado trabajando en torno a dos borradores.

    El contenido, si bien prefieren mantenerlo en reserva, recalcan que tal como lo ha hecho Kast en los últimos días, será con un tono más cercano y recalcando que será el “Presidente de todos los chilenos”, buscando evitar un relato más triunfalista.

    En esa línea, hoy en la mañana, tras asistir a votar, afirmó que “es el día de la ciudadanía, no es el día de la política (...). Quien gane, sea Jeannette Jara o sea yo, va a tener que ser presidenta o presidente de todos los chilenos”.

    El equipo de Jara

    Jara, en tanto, trabajó su discurso como habitualmente lo hace.

    Ella en su comando tiene un grupo de figuras que se han encargado de calibrar el tono de su campaña. Allí están personeros de su confianza que la han acompañado durante la cruzada electoral, como su jefa de comunicaciones, Susana González; su jefe estratégico, Daniel Núñez; su jefa de contenidos, Camila Miranda; su jefe de gabinete, Jorge Millaquén, y otros rostros de Londres 76 como Ricardo Solari, Javier Albornoz y Sebastián Fierro.

    Entre todos ellos hay conversaciones para decantar el tenor del discurso de Jara, lo que luego es derivado a la candidata presidencial. Ella, como es su estilo, recoge los insumos de sus equipos y los trabaja personalmente, algo en lo que continuará durante la tarde y que afinará dependiendo de la holgura de los resultados.

    Esto porque pese a que aún existe optimismo en algunos sectores del comando, sobre todo por el porcentaje de indecisos que han observado en los últimos estudios que tuvieron a la vista, se ha instalado la sensación de una derrota en los resultados de este domingo.

    Por lo mismo, más allá de asumir la eventual derrota, entre los equipos de Jara recalcan la importancia de hacer un llamado al sector para mantener la unidad que se ha construido durante la campaña y de intentar explicar las razones de la posible victoria de Kast.

    En caso de ganar, las mismas fuentes plantean que no es mucho lo que se puede innovar en comparación con otros discursos de victoria que han realizado históricamente los presidentes electos.

    Las expectativas en ese sentido han sido más contenidas, aunque de todas maneras la abanderada presidencial ha informado durante la jornada que ella se mantiene optimista e incluso ha lanzado anuncios para su puesta en escena desde el lunes, en caso de ganar.

    Al respecto, por ejemplo, Jara comunicó que ya tiene un listado tentativo de quienes integrarán su posible gabinete, a quienes espera contactar este lunes, y que decidió seguir con su vida en su casa de Ñuñoa, en caso de ganar la Presidencia.

    Más sobre:Jeannette JaraPresidencialesEleccionesJosé Antonio Kast

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El aviso de bomba que removió los votos en un local de Valparaíso

    La fallida solicitud del comando oficialista a La Moneda por aportes de autoridades en favor de Jara

    Un sospechoso detenido tras tiroteo en universidad de Brown en Estados Unidos

    La factura al Presidente Boric que prepara el Socialismo Democrático en caso de que triunfe José Antonio Kast

    Quién es Ahmed al Ahmed, el ciudadano que desarmó a atacante en el fatal tiroteo en Australia

    Polémico mensaje de Lipigas enfurece al comando de Jara y deriva en una denuncia penal de la compañía

    Lo más leído

    1.
    Jeannette Jara denuncia a empresa Lipigas por el presunto envío de mensajes políticos fuera de plazo

    Jeannette Jara denuncia a empresa Lipigas por el presunto envío de mensajes políticos fuera de plazo

    2.
    Vallejo califica como “grave” mensaje de Lipigas y apunta que la empresa “tendrá que iniciar las acciones legales correspondientes”

    Vallejo califica como “grave” mensaje de Lipigas y apunta que la empresa “tendrá que iniciar las acciones legales correspondientes”

    3.
    La factura al Presidente Boric que prepara el Socialismo Democrático en caso de que triunfe José Antonio Kast

    La factura al Presidente Boric que prepara el Socialismo Democrático en caso de que triunfe José Antonio Kast

    4.
    La celebración que prepara el equipo de Kast en su comando

    La celebración que prepara el equipo de Kast en su comando

    5.
    Claudio Rodríguez, el discreto pero influyente rol de la pareja de Jara en su campaña

    Claudio Rodríguez, el discreto pero influyente rol de la pareja de Jara en su campaña

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo el barco petrolero incautado por EEUU frente a Venezuela ocultó su ubicación real para evitar ser interceptado

    Cómo el barco petrolero incautado por EEUU frente a Venezuela ocultó su ubicación real para evitar ser interceptado

    Qué es la retatrutida, el nuevo fármaco adelgazante “más poderoso” que provoca una pérdida significativa de peso

    Qué es la retatrutida, el nuevo fármaco adelgazante “más poderoso” que provoca una pérdida significativa de peso

    Por qué un rinoceronte blanco del Buinzoo fue trasladado de Chile a Brasil

    Por qué un rinoceronte blanco del Buinzoo fue trasladado de Chile a Brasil

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Alavés vs. Real Madrid en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Alavés vs. Real Madrid en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Crystal Palace vs. Manchester City en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Crystal Palace vs. Manchester City en TV y streaming

    Temblor hoy, domingo 14 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 14 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    El aviso de bomba que removió los votos en un local de Valparaíso
    Chile

    El aviso de bomba que removió los votos en un local de Valparaíso

    La fallida solicitud del comando oficialista a La Moneda por aportes de autoridades en favor de Jara

    La factura al Presidente Boric que prepara el Socialismo Democrático en caso de que triunfe José Antonio Kast

    Cinco libros recientes sobre cómo es el camino de emprender en Chile
    Negocios

    Cinco libros recientes sobre cómo es el camino de emprender en Chile

    La “inmobiliaria” del Estado que pretende comprar el edificio de Telefónica

    ¿La baja de licencias médicas será temporal o permanente?: Una pregunta con más de una respuesta

    Cuáles son las 5 fases por las que pasa nuestro cerebro desde que nacemos hasta la vejez
    Tendencias

    Cuáles son las 5 fases por las que pasa nuestro cerebro desde que nacemos hasta la vejez

    Ozempic para gatos: el nuevo medicamento que ya se está probando en felinos con sobrepeso

    7 amenazas de ciberseguridad que enfrentarán las empresas en Latinoamérica en 2026, según el pronóstico de Kaspersky

    Sunderland vence a Newcastle en un derbi que se hizo esperar por nueve años y el Manchester City sigue como escolta
    El Deportivo

    Sunderland vence a Newcastle en un derbi que se hizo esperar por nueve años y el Manchester City sigue como escolta

    Con el regreso de Alexis Sánchez a la titularidad: el Sevilla aplasta al Oviedo y vuelve a las alegrías en LaLiga

    Victor Wembanyama corta la histórica racha de Oklahoma City y San Antonio Spurs avanza a la final de la Copa NBA

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas

    Con actividades y descuentos: la Feria de Libros del IES tendrá una nueva versión

    Fallece a los 86 años Ernesto Acher, exintegrante de Les Luthiers
    Cultura y entretención

    Fallece a los 86 años Ernesto Acher, exintegrante de Les Luthiers

    Guillermo Arriaga, guionista y escritor mexicano: “La guerra con Estados Unidos dejó un ego herido en los mexicanos, a muchos mexicanos aún nos pesa”

    Ir al paraíso, donde nadie me espera: un relato de Jaime Bayly

    Un sospechoso detenido tras tiroteo en universidad de Brown en Estados Unidos
    Mundo

    Un sospechoso detenido tras tiroteo en universidad de Brown en Estados Unidos

    Quién es Ahmed al Ahmed, el ciudadano que desarmó a atacante en el fatal tiroteo en Australia

    Tiroteo durante fiesta judía en la playa de Bondi deja al menos a 11 muertos y tensa relación entre Israel y Australia

    Catalina Castro Choque: seis generaciones de ayni
    Paula

    Catalina Castro Choque: seis generaciones de ayni

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro

    Fundación Gerocultura: el proyecto que pone la vejez sobre las tablas