Gira por Europa: José Antonio Kast se reúne con Giorgia Meloni en Roma

Bajo el marco de su gira por Europa, el presidente electo, José Antonio Kast, se reunió este jueves con la primer ministra de Italia, Giorgia Meloni.

Cerca de las 15.00 horas en Italia (11.00 horas en Chile), la autoridad italiana -cercana a Kast- recibió al mandatario electo chileno en el Palazzo Chigi, Roma.

Luego de inmediato comenzó la cita, la cual también contempló la presencia del futuro canciller Francisco Pérez Mackenna.

Se espera que el tenor de la conversación -que aún sigue en marcha- se centre en las materias de seguridad, migración y el sistema penitenciario de Italia, pues el republicano ha destacado la gestión de ese país, sobre todo en el último punto.

Gira europea

Esta es la última parada de Kast en su periplo por el viejo continente. Durante la semana visitó Bruselas y Hungría, y se reunió con las autoridades respectivas de dichos países.

Se espera que en la noche vuele hacia Chile y aterrice en Santiago la mañana de este viernes. Ya en tierra nacional dará a conocer a sus subsecretarios y delegados presidenciales.