Gobernador Saffirio por Comisión de la Paz: “No puede ser que por intereses mezquinos se niegue el valor de lo acordado”

El gobernador de la Región de La Araucanía, René Saffirio, realizó un dramático llamado por los resultados de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, indicando que “estamos cansados que los partidos políticos no entiendan, ni siquiera conozcan, la realidad de lo que hemos tenido que vivir".

Tras una prolongada discusión, la Comisión para la Paz y el Entendimiento, que busca dar una salida política al conflicto mapuche en la Macrozona Sur, no logró un acuerdo absoluto, con el documento siendo aprobado por siete votos a favor y uno en contra.

“ Creo que el acuerdo logrado por siete de ocho comisionados es un avance sustantivo en la forma de abordar el conflicto que hemos debido enfrentar durante décadas quienes vivimos en la región de la Araucanía”, manifestó el gobernador.

Sin embargo, por el rechazo de una única parte en la instancia apuntó que “estamos cansados que los partidos políticos no entiendan, ni siquiera conozcan, la realidad de lo que hemos tenido que vivir. La circunstancia de que haya habido solo un comisionado que no haya estado de acuerdo con la propuesta no significa que lo aprobado no sea relevante”.

“Entonces yo esperaría que a lo menos por primera vez en la historia de Chile la totalidad del país se ponga en nuestros zapatos y reconozcan que aquí hay una oportunidad preciosa para avanzar en paz y entendimiento”, agregó el gobernador.

En esa línea, indicó que podrían pasar “muchas décadas” antes de tener una instancia similar. “Hay un esfuerzo gigantesco, colosal que se ha hecho. No puede ser que por intereses mezquinos se niegue el valor de lo acordado ”, enfatizó.

Junto con ello, el gobernador de La Araucanía expresó que es necesario dar cuenta que “no podemos seguir en las condiciones en que estamos” y que de no aprovechar esta oportunidad “solo tenemos como opción seguir llorando las víctimas, seguir sufriendo la violencia”.

“Yo espero que se recapacite y que el gobierno tome este acuerdo como una iniciativa propia y que se tome todas las iniciativas administrativas y de reformas legales y constitucionales que sea necesario para que este acuerdo se materialice en decisiones del Estado y de esa forma se recupere la confianza que necesitamos construir entre el Estado de Chile y el pueblo Mapuche”, apuntó Saffirio.