Gobierno confirma envío de ayuda humanitaria a Cuba en medio de presiones del Partido Comunista

En medio de las férreas presiones desde el Partido Comunista, este jueves el gobierno del Presidente Gabriel Boric confirmó que enviará ayuda humanitaria a Cuba, luego que Estados Unidos intensificó el bloqueo a la isla.

La ratificación de la cooperación con el país caribeño se produce luego que en la jornada de ayer miércoles, la ministra secretaria de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo, afirmó que era materia de evaluación.

Esto, frente a la intensificación del bloqueo del gobierno de Donald Trump, destinado a impedir que otras naciones envíen hidrocarburos a La Habana. Esto, luego que con la caída de Nicolás Maduro en Venezuela, la isla perdió su principal vía de acceso al petróleo.

Así, en un punto de prensa desde La Moneda, el canciller Alberto van Klaveren anunció que Chile destinará ayuda.

“Estamos decididos a prestar ayuda humanitaria para el pueblo de Cuba”, dijo el ministro de Relaciones Exteriores.

De acuerdo a Van Klaveren, los recursos para la cooperación a la isla serán a través de fondo especial “Chile contra el hambre y la pobreza”.

El canciller, en su alocución, hizo alusión a que en otras oportunidades Chile hizo lo mismo con Ucrania, la situación en Gaza y la consecuencia de paso de huracanes en el Caribe.

“Estamos evaluando exactamente la magnitud del aporte. Es un aporte de carácter absolutamente humanitario destinado al pueblo cubano a través de agencias de Naciones Unidas. Nosotros creemos que podremos hacer un anuncio más específico entre hoy y mañana, pero quería confirmar que efectivamente haremos un esfuerzo de ayuda humanitaria, sobre todo tomando en cuenta la dramática situación que está viviendo Cuba hoy”, enfatizó.

Además, planteó que “más allá de las características políticas que pueda tener su régimen, lo que nos interesa es atender las necesidades en la medida de lo posible del pueblo cubano. Y no estamos solos en eso".

“Es una ayuda de carácter monetario, que es lo más eficiente, y es justamente la práctica que ha tenido la Cancillería a lo largo de los años (...) y se canaliza a través de organismos multilaterales y hay varios programas. Está el Programa Mundial de Alimentos, están los programas de atención a la infancia de UNICEF, que operan en todos los países y que ofrecen garantía y que además obviamente van a ser verificados a través de procesos de rendición de cuentas”, señaló el canciller.

Con todo, el secretario de Estado descartó que la decisión esté relacionada con las declaraciones de dirigentes y figuras del PC. Esto, porque tras el anuncio de Vallejo, desde la DC acusaron al gobierno de ser pauteado por los comunistas.

“Estamos siendo pauteados por un drama humanitario que se extiende ya hace bastante tiempo”, remarcó.

Presiones del PC

En los días previos, y la misma mañana de este jueves, eso sí, las presiones del PC al Ejecutivo se habían intensificado. Las expectativas habían aumentado, además, luego que la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció el envío de 814 toneladas de ayuda humanitaria para Cuba, por lo que se esperaba un gesto similar desde Chile.

El diputado comunista Boris Barrera, por ejemplo, en diálogo con radio Agricultura, esta mañana se sumó a declaraciones previas del senador Daniel Núñez (PC), apuntando que es momento de que el país “le devuelva la mano” a Cuba, por los apoyos recibidos “en diferentes catástrofes desde el año 1960, para el terremoto en Valdivia, en el tiempo la Unidad Popular y para el terremoto del 2010″.

Antes, la diputada Lorena Pizarro (PC) dijo a La Tercera que le parece “muy dramático lo que está haciendo Estados Unidos con Cuba” y que “Chile conoció de la solidaridad del pueblo cubano. ¿Cuántos chilenos y chilenas tuvieron que ir al exilio allá?“.

La también diputada comunista Nathalie Castillo planteó en X que “México ha dado señales y gestos humanitarios concretos frente al asedio y bloqueo a Cuba. Ambos pueblos dignos y solidarios. Esperaría lo mismo de Chile“.

La diputada Carmen Hertz, en tanto, sostuvo que “ante la arremetida de un imperio en decadencia, encabezado por un pedófilo,todos los países decentes del mundo deberían apoyar a Cuba, al que se intenta llevar al colapso a través de intensificar un bloqueo asfixiante de más de 60 años".

El timonel de los comunistas, Lautaro Carmona, alzó la voz en sus redes sociales: “La asfixia económica producto de la intensificación del criminal bloqueo contra Cuba provoca estragos en la población y los servicios básicos. Urge que el mundo condene con todas las fuerzas esta agresión y se intensifique la solidaridad política y material con el pueblo cubano", escribió.