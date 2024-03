Gobierno excluye a Israel de la FIDAE en medio de guerra en Medio Oriente

A través de un comunicado de dos párrafos, el Ministerio de Defensa, encabezado por la ministra Maya Fernández, anunció que, por decisión del gobierno, la versión 2024 de la Feria Internacional del Aire y del Espacio (FIDAE) no contará con la participación de empresas israelíes.

El evento -que se realizará entre los días 9 y 14 de abril y es organizado por la Fuerza Aérea de Chile- es considerado como la principal feria aeroespacial y de defensa de América Latina y congrega a expositores de más de 40 países.

Aunque no se entregaron las razones en el comunicado, la decisión del Ejecutivo se dio a días del ataque de Israel contra una entrega de comida en Gaza. Las autoridades de la Franja de Gaza estiman que, hasta la fecha, han muerto más 30 mil personas -y otras 72 mil han resultado heridas- producto de la ofensiva israelí.

De hecho, hace unas semanas, ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, Chile acusó a Israel de sostener una “violación sistemática del derecho internacional” como política de Estado y aseguró que ese país “tiene la obligación de poner fin a estas violaciones, ofrecer reparación integral y garantías apropiadas de no repetición”.

En esa línea, hace unos días desde Cancillería emitieron un comunicado que criticaba la operación militar israelí en Gaza que dejó más de 100 civiles fallecidos. “El desastre humanitario resultante de las operaciones militares israelíes confirma la necesidad del inmediato cese al fuego en la zona (...) el Gobierno de Chile llama a la comunidad internacional al reconocimiento del Estado de Palestina como miembro pleno de la Organización de Naciones Unidas”, dice el texto.

Ante la suspensión, la esfera política se dividió. En el oficialismo, mayoritariamente se valoró de forma positiva la decisión. Por ejemplo, el senador y excanciller José Miguel Insulza (PS) sostuvo que “el gobierno se ahorra un problema e incluso dificultades internas que habrían sido complicadas para la FIDAE. La feria se viene haciendo hace mucho tiempo en Chile, ha tenido bastante éxito. Pero la verdad es que recibir armas de un país que está en guerra en este momento no es una buena idea. Que se haya cancelado me alegra mucho”.

El también excanciller Mariano Fernández (DC) dijo que “es prudente la no invitación a Israel a la FIDAE, pues se trata de una exposición con un importante capítulo en asuntos de defensa. La presencia de un país en abierta guerra, además, con acusaciones de crímenes de guerra, no sería conveniente (...). Quizás se debe aplicar aquí nuestra regla de las exportaciones de armas: países en guerra, no. En ese sentido, tampoco se debería invitar a Rusia”.

De hecho, no es primera vez que se toma una decisión así en medio de conflictos armados. En marzo de 2022, en la administración de Sebastián Piñera, el gobierno anunció la marginación de empresas rusas en la misma feria, debido al conflicto que mantenía con Ucrania. Es más, Rusia tampoco está considerada para esta edición de la feria, según afirman en el gobierno.

El también exministro de Relaciones Exteriores Heraldo Muñoz (PS) aseguró que “el brutal conflicto Israel-Hamas ha llevado a que muchas empresas hayan modificado su funcionamiento en ese país, y, en el contexto de los bombardeos israelíes y la extrema gravedad de la situación humanitaria en Gaza, suspender la presencia de la industria aeronáutica israelí en la FIDAE parece entendible y prudente”.

Mientras que el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, el diputado Tomás de Rementería (PS), afirmó que “la decisión de Defensa se toma en un contexto de que Israel está en un conflicto bélico. Me parece correcto que no tengamos países que están en un conflicto bélico en una feria sobre defensa (...). Más allá de que yo tengo una posición sobre que no hay que cortar relaciones diplomáticas con Israel y que es un país que ha sido históricamente amigo de Chile, hoy día el régimen de Netanyahu está poniendo en vergüenza a Israel hacia el mundo”.

La medida también fue valorada en algunos sectores de la oposición. Por ejemplo, el senador Iván Moreira (UDI) agradeció al Presidente Boric a través de sus redes sociales. “Ha demostrado coherencia en defensa de los derechos humanos y la vida del pueblo palestino víctima del exterminio israelí que ha asesinado a más de 30 mil civiles, la mitad niños inocentes”, escribió.

El exconvencional Fuad Chahin, de Demócratas, manifestó: “Notable acción contra la impunidad del genocidio en Gaza”.

Sin embargo, la determinación del gobierno también levantó duros cuestionamientos en la oposición. Por ejemplo, el exasesor de Asuntos Internacionales de Sebastián Piñera, Benjamín Salas, sostuvo que “es muy lamentable que este gobierno decida politizar la FIDAE excluyendo a empresas israelíes y rompa puentes de cooperación público-privado en materia de seguridad y defensa que son importantes para Chile. Especialmente ahora”.

El diputado Cristian Labbé (UDI), por su parte, señaló que “lo encuentro de una gravedad tremenda. Israel es un socio estratégico de Chile desde hace más de 70 años (...). Nosotros ya tenemos citado al canciller para que venga a dar explicaciones con respecto a lo que está pasando, pero también, por lo de hoy día, mañana estoy coordinando con algunos parlamentarios para poder condenar transversalmente los actos que hoy día el Presidente de la República ha hecho con el gobierno de Israel”.

La exsubsecretaria de Relaciones Exteriores Carolina Valdivia manifestó que, si bien la decisión del gobierno era previsible, agregó que espera “se haya realizado una evaluación detallada de las consecuencias de esta determinación, considerando que Israel es un proveedor de armamentos de las Fuerzas Armadas chilenas. Ello es especialmente sensible en un contexto mundial donde se ha aumentado de manera exponencial el gasto en defensa y en que existirá cada vez mayor competencia para asegurar el suministro y mantención de esos equipos”.

Y advirtió: “Si Israel respondiese a esta decisión con la suspensión del suministro, sumaremos un problema tanto en defensa como en relaciones exteriores”.