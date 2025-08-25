SUSCRÍBETE
La Tercera
Política

Gobierno fustiga propuesta de Kast en pensiones y la califica de “lamentable y regresiva”

En el eje económico de su programa de gobierno, el abanderado republicano establece el fin del préstamo de las personas al Estado contenido en la reforma previsional, y señala que será sustituido por la inversión en instrumentos financieros en condiciones de mercado.

Alonso ArandaPor 
Alonso Aranda
La ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, junto al titular del Trabajo, Giorgio Boccardo, y al subsecretario de Previsión Social, Claudio Reyes.

El gobierno fustigó este lunes la propuesta en torno a la reforma de pensiones contenida en el programa de gobierno del abanderado republicano José Antonio Kast.

Esto, dado que en el del documento presentado la semana pasada por el aspirante a La Moneda, específicamente en el apartado económico, se establece que se va a terminar con el préstamo de las personas al Estado contenido en la reforma de pensiones, y que será sustituido por la inversión en instrumentos financieros en condiciones de mercado.

“Se consolidará que todo el aporte de cotización adicional vaya a las cuentas individuales de cada trabajador. Velaremos, asimismo, por el correcto funcionamiento y diseño del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS). Revisaremos las reglas de inversión y la normativa de las carteras de referencia de los nuevos fondos generacionales para maximizar la rentabilidad de los ahorros”, dice el texto.

En la habitual vocería de los lunes, tanto la ministra secretaria general de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo, y el titular del Trabajo, Giorgio Boccardo, cuestionaron dicha iniciativa.

“Fue una década que costó sacar adelante una reforma previsional, una década de incertidumbre y en ciertos casos de abandono también de nuestros adultos y adultas mayores, y por lo tanto, no es buena noticia inyectar una cuota de incertidumbre a quienes hoy día ya tienen la certeza que van a empezar a recibir los beneficios de la reforma previsional”, apuntó la portavoz del Ejecutivo.

A eso agregó que “hacer desaparecer esta fórmula es hacer desaparecer los beneficios por años cotizados y los beneficios para las mujeres que lamentablemente han sido castigadas por tener mayor esperanza de vida” y que “ha tenido una crítica transversal justamente porque es una parte importante del acuerdo que permitió sacar adelante esta reforma previsional pensando en el presente de nuestros adultos mayores y también obviamente en el futuro con mayor certeza para los trabajadores y trabajadoras que miran hacia adelante con la necesidad también de tener mejores pensiones”.

Más duro en su crítica fue Boccardo, quien planteó que la propuesta contenida en el programa de Kast “es un anuncio lamentable, pero también regresivo, sobre todo regresivo para nuestras jubiladas”.

“Cuando se anuncian este tipo de reformas, primero señalar que se van a ver millones de personas, 1,6 millones de personas, que hoy día van a tener la incerteza, si es que esta propuesta avanza, de cómo van a ver ese beneficio social va a desaparecer", dijo.

Y sostuvo que “en ese sentido es el candidato Kast el que tiene que explicarle a esos pensionados, de este beneficio que no solamente el gobierno comprometió a través de la reforma, sino que el país, ante un amplio acuerdo social con la oposición, se logró justamente resolver este problema y poder decirle al país cómo iban a mejorar de manera gradual las pensiones”.

