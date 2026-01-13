Gobierno pone urgencia de discusión inmediata a proyecto de sala cuna universal tras emplazamiento de Boric a Kast

La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, junto a las titulares de Segpres, Macarena Lobos, y Desarrollo Social, Javiera Toro. Foto: Sebastián Cisternas/Aton Chile.

Luego de la apertura mostrada por el mandatario electo, José Antonio Kast, y la invitación posterior del Presidente Gabriel Boric a su sucesor, la tarde de este martes el gobierno puso urgencia de discusión inmediata al proyecto de sala cuna universal.

Este lunes, el republicano abrió la puerta en esta materia mientras participaba en la ceremonia inaugural de Congreso Futuro, cuando llamó a poner el acento en la educación inicial, la sala cuna y el primer ciclo básico, en desmedro de la iniciativa de Financiamiento de la Educación Superior (FES).

“¿No será más importante el tema de la sala cuna? ¿No será más importante la educación de la primera infancia? ¿No será más importante el primer ciclo básico?”, cuestionó.

En la misma instancia, el Jefe de Estado destacó la postura de Kast y lo invitó a aprobar en sala cuna. “Voy a tomar la mejor versión posible de uno de los argumentos que daba el presidente electo José Antonio Kast, y lo invito a que aprobemos el proyecto de sala cuna”.

Poco después, en la habitual vocería de los lunes, la vocera de gobierno, Camila Vallejo, adhirió a las palabras de Boric respecto al presidente electo.

“Yo quiero relevar el cambio de tono en la intervención del presidente electo el día de hoy en el Congreso del Futuro. Nos parece una buena señal que haya mencionado la importancia de contar con el derecho a sala cuna para nuestro país. Y por eso quiero quedarme con esta última intervención”, remarcó.

Esto, a solo días que la portavoz del Ejecutivo acusó un “cambio de actitud” de los legisladores opositores, consistente en “congelar las conversaciones” para no despachar proyectos clave de la administración actual.

A la valoración de Boric y Vallejo ayer, en esta jornada se sumó la ministra de la Mujer e impulsora del proyecto, Antonia Orellana.

La decisión de La Moneda en el Congreso se da, además, luego que este martes Presidencia comunicó que este jueves 15 de enero el Presidente Boric recibirá a Kast en Palacio. La cita está programada para las 8.00 horas.

El Jefe de Estado y el presidente electo ya se reunieron en La Moneda el pasado 15 de diciembre. Tras ese encuentro, Boric destacó la disposición de su sucesor para iniciar conversaciones sobre pendientes de su administración en el Parlamento.

Con todo, en febrero de 2024 fueron los senadores de la alianza gubernamental los que votaron en contra de la iniciativa. Si bien el Ejecutivo ha hecho correcciones al texto, los reparos se mantienen, y los republicanos también han manifestado dudas técnicas por su impacto en el empleo y en las pymes.