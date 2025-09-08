SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Gobierno y oposición intentan bajar conflicto por reforma de voto obligatorio en búsqueda de un acuerdo

Las bancadas opositoras se abrieron a levantar el bloqueo de la agenda legislativa, a la espera de que este martes se den señales concretas para reimpulsar el proyecto que fija una multa por no concurrir a las urnas. Una de las medidas que exigía la oposición era que el Presidente Gabriel Boric diera urgencia a la iniciativa.

Por 
José Miguel Wilson
 
Nicolás Quiñones
1 SEPTIEMBRE 2025 LA MINISTRA MACARENA LOBOS Y EL PRESIDENTE DE LA CAMARA DE DIPUTADOS, JOSE MIGUEL CASTRO. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

Una reunión con senadores y diputados opositores sostuvo este lunes en la mañana la ministra secretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos (Ind.), en un intento por desbloquear la agenda legislativa del gobierno luego del revés que sufrió la reforma que establece una multa a los ciudadanos chilenos que no voten en las próximas elecciones.

Ante el rechazo por parte de la Cámara a la norma que fijaba esta sanción pecuniaria, los legisladores de oposición habían acordado dilatar iniciativas de interés gubernamental, mientras los senadores del oficialismo no subsanen lo obrado por sus diputados el martes pasado.

En la sede del Congreso en Santiago, en la oficina del presidente de la Cámara, José Miguel Castro (RN), quien ofició de anfitrión en la cita, Lobos y el subsecretario de la Segpres, Nicolás Facuse (PS), tuvieron su primer cara a cara con la oposición por este tema.

Además de Castro estaban presentes los diputados Cristián Araya (republicano) y Joanna Pérez (Demócratas), quien, además, es autora de esta reforma en cuestión, que busca reforzar el carácter obligatorio del voto. En el encuentro también participaron los senadores Rodrigo Galilea (presidente de RN) y Juan Antonio Coloma (UDI, coordinador del comando de Evelyn Matthei).

Si bien la iniciativa -que aplica una sanción económica solo a los chilenos y excluye a los extranjeros- había sido aprobada en su idea de legislar por la Cámara en agosto pasado, casi todos los diputados del oficialismo se alinearon para rechazar la multa que proponía la oposición del orden de $ 34 mil a $ 206 mil.

Con ello, el texto fue despachado al Senado sin su artículo principal, el llamado “corazón” del proyecto.

Aunque algunos diputados del oficialismo justificaron su actuar en el ánimo de reducir el monto de la multa, el hecho enturbió inmediatamente el clima político en el Congreso.

De hecho, el pasado miércoles en la tarde, en represalia, las bancadas de oposición en el Senado usaron distintas herramientas reglamentarias para evitar que se votaran los proyectos de interés del Ejecutivo que estaban ese día en la tabla.

Señales concretas

Según quienes participaron en la reunión de este lunes en la sede el Congreso en Santiago, la oposición se abrió a levantar el bloqueo de la agenda del Ejecutivo, a la espera de que este martes se den señales concretas. Un gesto en ese sentido dieron este lunes en la tarde los diputados de oposición que al menos no bloquearon la votación de proyectos en tabla, a pesar de que se habían plegado a la misma estrategia de sus senadores.

Una de las medidas que exigía la oposición era que el Presidente Gabriel Boric diera urgencia a la iniciativa de Joanna Pérez y eventualmente ingresara indicaciones para reponer la multa.

Adicionalmente el gobierno presentaría este martes la reforma constitucional paralela para limitar el derecho a sufragio de los extranjeros, que es uno de los puntos solicitados por el Ejecutivo, como contrapartida para allanarse a tramitar la reforma que refuerza el voto obligatorio.

De hecho, la molestia opositora se sustentaba en que la misma ministra Lobos había firmado un acuerdo con los senadores de derecha para que la multa por no votar y sufragio de extranjeros se discutieran en forma simultánea. No obstante, tras el rechazo del oficialismo a la multa, una parte del compromiso no se cumplió.

“Hasta que no tengamos resuelto el acuerdo, voy a seguir en la misma postura”, comentó el diputado Castro (RN).

En tanto, el presidente del Senado, Manuel José Ossandón (RN), advirtió que, si no hay gestos del gobierno, no habrá cambios en el bloqueo. “La discusión tiene que avanzar. Si no, vamos a seguir en la misma. Esto genera un clima malo”, agregando que, hasta esta altura, “no hay nada que negociar”, en el entendido de que ya existe un acuerdo para tramitar en paralelo estas dos reformas.

Sin apuro

En tanto, ante la presión opositora, la senadora y presidenta de la Comisión de Gobierno, Paulina Vodanovic (PS), puso en segundo lugar de la tabla de este martes el proyecto de la multa. Sin embargo, a pesar de las exigencias de la derecha, Vodanovic no convocó para votar la iniciativa.

“Hay que legislar rápida, pero responsablemente. Esa es la forma en que debe conducirse este proyecto, como todos los demás que hemos llevado la Comisión de Gobierno que presido, y esta no será la excepción. Hay un compromiso de mi parte, público, lo he dicho reiteradas veces, de que tiene que haber una multa en este proyecto, pero que esa multa también tiene que ser razonable, que no puede ser una multa que sea imposible pagar sobre todo para las personas de la tercera edad o para quienes están cesantes”, señaló Vodanovic.

Timing de la oposición

En la oposición aseguran que el proyecto, con multa incluida, debería quedar listo durante septiembre.

“Hay un plazo que se había fijado, que era, máximo, cumplir todo esto en octubre; pero en vista de la falta de confianza que tenemos con el gobierno, nosotros hemos fijado el mes de septiembre, como oposición”, aseguró la diputada Pérez.

El diputado Castro, por su parte, agregó que, “entre antes posible, mejor. Nosotros les hemos planteado algunos plazos que nos parecen coherentes y ellos (el gobierno) están conversando con todos sus senadores y diputados para cumplirlos”, agregó el timonel de la Cámara.

Sin embargo, aun cuando los senadores del oficialismo y el gobierno logren reponer las normas rechazadas, hasta ayer seguía fuerte la resistencia entre los diputados de la alianza gubernamental.

De hecho, la ministra Lobos se reunió con jefes de diputados en la tarde para sondear posturas.

Las conversaciones continuarán este martes en la mañana entre representantes del gobierno y de todos los partidos políticos.

Más sobre:PolíticaReforma ElectoralCámara de DiputadosSenadoGobierno

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Comienza juicio por primer caso de violación en la Antártica chilena: biólogo está acusado de abusar de científica francesa

Mortal tiroteo en Jerusalén siembra dudas sobre eventual alto el fuego en Gaza

Sociedades cascadas que participan en SQM terminan primera fase de aumentos de capital

Dipres responde a las clínicas que reclaman su deuda: “No hay razones para anticipar que no se va a pagar”

De la celulosa al retail: por qué todos quieren emitir deuda “verde” en Chile

Avisos laborales anotan en agosto su menor nivel en 11 meses

Lo más leído

1.
Quién es Carlo Acutis, el “influencer de Dios” canonizado este domingo por el Papa León XIV

Quién es Carlo Acutis, el “influencer de Dios” canonizado este domingo por el Papa León XIV

2.
Televisión de pago pierde casi 300 mil clientes en últimos 12 meses y alcanza su menor nivel desde 2014

Televisión de pago pierde casi 300 mil clientes en últimos 12 meses y alcanza su menor nivel desde 2014

3.
Tras críticas de Kast: Francisco Vidal renuncia a la presidencia del directorio de TVN

Tras críticas de Kast: Francisco Vidal renuncia a la presidencia del directorio de TVN

4.
“No hay nada que negociar”: Ossandón aborda exigencia de la UDI de marginar a Elizalde en discusión de multa por no votar

“No hay nada que negociar”: Ossandón aborda exigencia de la UDI de marginar a Elizalde en discusión de multa por no votar

5.
Así fue el debut en la música del estadio Claro Arena: Lionel Richie y una batalla campal contra el frío

Así fue el debut en la música del estadio Claro Arena: Lionel Richie y una batalla campal contra el frío

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cuándo es obligatorio instalar la bandera chilena y cuál es la multa por no tenerla

Cuándo es obligatorio instalar la bandera chilena y cuál es la multa por no tenerla

¿Lluvia el 18 de septiembre? Las regiones que podrían tener precipitaciones en Fiestas Patrias

¿Lluvia el 18 de septiembre? Las regiones que podrían tener precipitaciones en Fiestas Patrias

Dejé de comer alimentos ultraprocesados por un mes: esto le pasó a mi cuerpo

Dejé de comer alimentos ultraprocesados por un mes: esto le pasó a mi cuerpo

Por qué deberías mirar el pasado para entender quién eres hoy, según la psicología

Por qué deberías mirar el pasado para entender quién eres hoy, según la psicología

Servicios

Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Rating del domingo 7 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del domingo 7 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Minvu publica resultados del Subsidio DS1: revisa los datos del primer llamado

Minvu publica resultados del Subsidio DS1: revisa los datos del primer llamado

Comienza juicio por primer caso de violación en la Antártica chilena: biólogo está acusado de abusar de científica francesa
Chile

Comienza juicio por primer caso de violación en la Antártica chilena: biólogo está acusado de abusar de científica francesa

La Moneda invitó a los tres expresidentes a conmemoración del 11/09: Lagos y Frei se excusaron

Gobierno y oposición intentan bajar conflicto por reforma de voto obligatorio en búsqueda de un acuerdo

Sociedades cascadas que participan en SQM terminan primera fase de aumentos de capital
Negocios

Sociedades cascadas que participan en SQM terminan primera fase de aumentos de capital

Dipres responde a las clínicas que reclaman su deuda: “No hay razones para anticipar que no se va a pagar”

De la celulosa al retail: por qué todos quieren emitir deuda “verde” en Chile

Quién es Gavin Newsom, el posible próximo líder demócrata que no deja de burlarse de Donald Trump
Tendencias

Quién es Gavin Newsom, el posible próximo líder demócrata que no deja de burlarse de Donald Trump

Cuál fue el milagro que hizo Carlo Acutis, el adolescente que se convirtió en el primer santo milenial de la Iglesia Católica

Qué se sabe del ataque a civiles en Jerusalén que dejó, hasta ahora, seis muertos

Lo esperaban hinchas en el hotel de concentración: Marcelo Bielsa regresa a Chile para medirse frente a la Roja
El Deportivo

Lo esperaban hinchas en el hotel de concentración: Marcelo Bielsa regresa a Chile para medirse frente a la Roja

Eliminatorias europeas: selección de Italia salva el honor en los descuentos para imponerse a Israel

“Vinieron a agredir a nuestra gente”: plantel de Independiente se lanza contra la U tras ser descalificados de la Sudamericana

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero
Finde

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de septiembre

De Hitchcock a Billy Elliot: lo que debes saber del ciclo de cine británico de Cine UC

La dura respuesta de Pablo Chill-E a Horacio Saavedra: “Viejo chico pelao. Siempre fui más del tío Valentín”
Cultura y entretención

La dura respuesta de Pablo Chill-E a Horacio Saavedra: “Viejo chico pelao. Siempre fui más del tío Valentín”

Biblioteca Nacional celebró su aniversario 212 con importante exposición

Netflix anuncia el nuevo documental Rockstar: DUKI desde el fin del mundo

Mortal tiroteo en Jerusalén siembra dudas sobre eventual alto el fuego en Gaza
Mundo

Mortal tiroteo en Jerusalén siembra dudas sobre eventual alto el fuego en Gaza

El dramático final del padre fugitivo que secuestró a sus hijos durante cuatro años en un bosque de Nueva Zelanda

Primer ministro François Bayrou cae tras perder moción de confianza y se profundiza crisis política en Francia

Delia Vergara, Premio Nacional de Periodismo: Paula celebra contigo
Paula

Delia Vergara, Premio Nacional de Periodismo: Paula celebra contigo

Elsa Moscoso Gómez: Ganar cuatro hijas, dotarlas de un buen tejer

Andrea Zondek: “Si contratas a una persona con TEA sin un proceso de cambio cultural, no hay inclusión”