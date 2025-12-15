Gonzalo Blumel insta a Kast a evitar tono confrontacional de Milei: “Si no hay resultado y te vas a la trinchera, la gente va a volver a impacientarse”

En el programa de streaming Desde La Redacción de La Tercera, el exministro del Interior Gonzalo Blumel realizó un análisis del escenario político que se le abre a la derecha tras el triunfo de José Antonio Kast (Republicanos) en las elecciones presidenciales de este domingo.

Esto, luego de que con el 99,6% de las mesas escrutadas, el republicano se impusiera con un 58,17% de los votos, frente a un 41,83% de la oficialista Jeannette Jara.

Al respecto, el extitular del Interior de Sebastián Piñera calificó tal diferencia de votos como “impresionante” y comparó las cifras con la amplia victoria que alcanzó la opción Rechazo en el plebiscito constitucional de 2022 (61,89% vs 38,11% del Apruebo).

Sin embargo, afirmó que, pese a esto, Kast debe cuidarse de no caer en la “borrachera” que pueden traer aparejadas este tipo de victorias, ya que afirmó que no todos los que optaron por su candidatura coinciden totalmente con él en sus planteamientos. “Los que son ‘químicamente puros’ de José Antonio Kast son una porción menor dentro del electorado total que votó por él”, sostuvo Blumel.

En este sentido, relevó que “(la exministra) Carolina Tohá tenía razón cuando dijo que el que ganara tenía que preocuparse no solo el frente interno, de tener una buena base de apoyo propio, sino también de bajar la polarización y la tensión de los últimos meses y de los últimos años”.

Al respecto, indicó que el triunfo de Kast consolida un ciclo que se inicia con el estallido social en 2019, aunque indicó que no será fácil lo que viene para el nuevo gobierno.

“Va a ser complejo, a cuidar las expectativas, la expectativas son un riesgo muy grande, porque no dependen de la voluntad del Presidente, que puede ser la mejor, la más correcta, pero necesita el Congreso, necesita una Contraloría, necesita los tribunales, los fiscales, las policías para cumplir sus compromisos y eso, en buena medida lo puede influenciar el gobierno del Presidente muy fuertemente, pero en buena medida tampoco lo controla”, señaló.

Y para lograr avanzar en su proyecto, Blumel sostuvo que “la mejor tecla que le funciona a José Antonio Kast, a los Republicanos, es cuando hacen honor al sello fundamental de su proyecto político, los valores republicanos (...), apelar a los valores de la nacionalidad, del cariño por la patria, de la historia, del trabajo duro, de lo que es Chile y lo que valoran los chilenos. Y yo creo que hoy esa tecla es muy importante”.

Así, Blumel sostuvo que “yo creo que lo que la gente premió de José Antonio Kast y de los Republicanos es la consistencia política que han mostrado en los últimos años. Una consistencia que ha sido inteligente en el último tiempo de ajustar aquellas trizaduras del discurso. En el fondo, no acomodarse necesariamente a lo popular, a la ola mayoritaria, sino que mantener una línea, mantener una lógica (...) Y la situación en que se encuentra Chile encajó perfectamente con el discurso que José Antonio Kast venía haciendo hace mucho tiempo”.

Y, en este marco, lo instó a mantenerse alejado de la lógica confrontacional que tienen algunos líderes cercanos a él, como Javier Milei en Argentina. “Acá, si no hay resultado y te vas a la trinchera, la gente va a volver a impacientarse y creo que eso va a ser muy rápido” , sostuvo Blumel.

Convivencia en la derecha

Sobre los desafíos que enfrentará una derecha tan amplia en el Congreso, Gonzalo Blumel manifestó que “ya hacer mayoría para cumplir los compromisos legislativos va a ser muy difícil”.

Al respecto, ejemplificó señalando que “la principal promesa para revitalizar la economía es bajar los impuestos”. Sin embargo, cuestionó: ¿qué voto de los senadores de oposición va a estar por bajar los impuestos a las empresas? (...) Sin mayoría no va a poder pasar esa ley", sostuvo.

“Lo otro es que son 34 los parlamentarios de Chile Vamos y 42 los parlamentarios de la coalición de José Antonio Kast -Republicanos, PNL, PSC- Algo así como ocho partidos y lleno de lotes, lleno de díscolos. Nosotros ya lo vivimos con mucho menos partidos” , sostuvo en relación al segundo gobierno de Sebastián Piñera.

Ante esto, señaló que las negociaciones para que el nuevo gobierno logre sacar sus proyectos adelante son relevantes, pero presentan una gran dificultad.

“Una cosa es ganar la elección y otra es gobernar. Para gobernar hay que construir acuerdos y eso, precisamente, es de lo que los Republicanos han sido más críticos en los últimos años. Y ese cambio de tesitura es difícil”, destacó.

Sin embargo, el exminitro señaló que al partido de Kast se le debe dar el beneficio de la duda. “Tuvieron un triunfo importante, que además tiene un mérito que es grande, que hace un año no estaban ganando. Y hoy día se imponen con un registro que es histórico (...) Porque además, tuvieron mucha ductilidad táctica, de entender cuáles eran sus flancos, de dejarlos a un lado. Yo creo que para ellos no fue fácil decir ‘vamos a hablar de un gobierno de emergencia y todos los temas que hemos dicho históricamente, en temas valóricos y otros temas, los vamos a dejar aparte porque eso no es lo fundamental’ . Eso tenía riesgos”, relevó.

Más adelante en la conversación volvió sobre el tema, al relevar nuevamente lo importante que serán las negociaciones, tanto con la derecha como con la izquierda, para que Kast pueda sacar adelante su proyecto presidencial.

Sin embargo, sostuvo que tal negociación “te mete en un callejón problemático, no sin salida, pero problemático. Cuando tú te sientas a negociar, va a empezar la oposición por la derecha, que es lo mismo que cultivaron los propios Republicanos. Entonces es bien difícil. Uno dice ‘ya, no voy a negociar con la izquierda, voy a negociar con el PDG, pero el PDG no está en el Senado, entonces igual vas a tener que abrirte a negociar con la izquierda , porque la ley en Chile sigue siendo bicameral, tienen que ser aprobada por la Cámara y el Senado, entonces es un problema bien complejo, que va a requerir mucha persistencia, resiliencia y una dosis no menor de talento político... Y suerte también”.

Rol de Piñera

Durante la conversación, Blumel citó la columna de Pablo Ortúzar publicada este sábado por La Tercera, al señalar que “en buena medida” el triunfo de José Antonio Kast se funda en la decisión de Piñera de buscar una salida política al estallido social.

“En política y en democracia el valor fundamental es la legitimidad, es la credibilidad, es la consistencia. Y la izquierda la perdió. Y la derecha con esa decisión notable del Presidente Piñera yo creo que la ganó. Y eso, finalmente, José Antonio Kast tuvo el talento de poder representar ese mundo y tener hoy este triunfo tan importante” , sostuvo.

Requerido respecto a que tal decisión de Piñera no es valorada por Republicanos, Blumel replicó: “Lo primero que hace José Antonio Kast después de la primera vuelta es ir a ver a la familia del Presidente Piñera, y eso yo creo que tiene gran valor simbólico”.

¿Regreso al gabinete?

Consultado sobre si está disponible para ser parte del gobierno de Kast, y aportar con su experiencia en el gabinete, Blumel fue cauteloso.

“Hay que hacer todo lo posible para que al gobierno le vaya bien, eso siento que es un deber republicano. (...) Si uno lo hace desde el gobierno o no, es una decisión. Yo formo parte de un partido político, que aunque está en una situación compleja (...) mientras seamos partido, tiene que seguir siendo una decisión colectiva y Evópoli apoyó muy rápidamente, muy fuertemente, la candidatura de José Antonio Kast después de que perdió Evelyn Matthei”, recordó.

No obstante, sostuvo que “en lo personal, yo creo que me tocó estar en un momento difícil, muy exigente, y yo creo que hoy es un buen momento para que haya liderazgos nuevos, distintos”.