Gonzalo Winter confirma que Jorge Correa Sutil saldrá de la franja de su campaña tras críticas

El candidato presidencial del Frente Amplio, Gonzalo Winter, se refirió este domingo a las críticas que recibió el primer spot de su campaña por la aparición de Patricio Tombolini y Jorge Correa Sutil poco después de Augusto Pinochet.

En el video, las imágenes de Tombolini y Correa Sutil salían mientras el parlamentario señalaba que Chile "puede ser cruel, desigual e injusto, y terminó creciendo solo para unos pocos”.

En el caso de Correa Sutil, salió vestido con un trabajo del héroe de DC Cómics “Batman” durante el año 2002, en el contexto de la celebración de los 165 años de la creación del Ministerio del Interior -en ese minuto era el subsecretario de esa cartera-.

Aunque Tombolini ya había sido retirado de la franja, poco después que el exsubsecretario había anunciado una querella por la situación, ahora Winter confirmó durante un debate televisivo en Mesa Central de Canal 13 que también sacaría a Correa Sutil del spot.

“En la franja se habla de la dictadura. Se dice que es un momento cruel y después se dice que hay momentos de desigualdad: ahí aparecen imágenes de la época. Yo defiendo ese mensaje y al mismo tiempo creo que no debería aparecer Jorge Correa Sutil, de quien tengo buena opinión . De hecho, he trabajado con él en el Congreso cuando ha defendido gente en acusaciones constitucionales y por lo tanto, creo que no debería aparecer”, explicó el diputado frenteamplista.

Por otro lado, aunque enfatizó que la figura de Correa Sutil no debía salir junto a agentes de la dictadura, también declaró que “la batahola que se armó es artificial y tiene intereses electorales”.