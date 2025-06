Concertación, relaciones exteriores y contingencia: las interpelaciones que marcaron el debate presidencial oficialista

Este domingo los cuatro candidatos de la primaria oficialista -Carolina Tohá (PS-PR-PL-PPD) Jeannette Jara (PC-AH-IC), Gonzalo Winter (Frente Amplio) y Jaime Mulet (Frente Regionalista Verde Social)- se midieron por primera vez en un debate presidencial televisado.

Durante el encuentro transmitido por Canal 13 los candidatos marcaron sus posturas en cuanto a la seguridad, economía, problemáticas sociales y la contingencia. Sin embargo, los momentos más álgidos fueron aquellos en los que los abanderados se interpelaron mutuamente, y en estos cruces, los más tensos fueron protagonizados por Winter y Tohá.

Tensiones por la Concertación

Uno de los temas que estuvo presente a lo largo de todo el debate fue la Concertación. En primera instancia, Jaime Mulet le enrostró a Carolina Tohá que ella representa a esa disuelta coalición política y junto con ello le reclamó los aspectos negativos de ese periodo.

Ante esto, la abanderada del Socialismo Democrático se defendió aseverando: “Fui parte de la Concertación tanto como lo fue Jaime (...) Fue una experiencia política positiva para Chile, permitió recuperar la democracia, construir mayorías, reducir la pobreza (...) pero es una experiencia que tiene carencias. No es perfecta (...) Pero ahora, en este momento, con esa historia, yo me paro orgullosamente con las críticas. Y digo, rescato mucho de lo bueno y no soy partidaria, en lo más mínimo, de repetir la historia hacia atrás".

Luego reconoció que si bien cuenta con el apoyo de algunos rostros de ese periodo -como el sociólogo Eugenio Tironi, lo que fue cuestionado por Mulet-, ellos no necesariamente forman parte de su comando.

Winter, por su lado, también dedicó algunas palabras a este bloque político, ya que se le cuestionó que en las piezas audiovisuales de su campaña se criticara este periodo. “En la franja se habla de la dictadura, se dice que es un momento cruel y después dice que hay un momento de desigualdad y ahí aparecen imágenes de la época (de la Concertación). Yo defiendo ese mensaje”, reafirmó

Junto con reconocer que fue un error incluir a Jorge Correa Sutil inmediatamente después de la imagen de Augusto Pinochet en su franja y que se eliminará esa parte, Winter defendió que “los 80 fueron una época de crueldad y en los 90 no logramos resolver el dolor de la desigualdad, es algo que sigo pensando y lo pensaba el Presidente Lagos y la Presidenta Bachelet (...) Pero la batahola que se armó es artificial y tiene intereses electorales”.

Jara, a su vez, enfatizó en que el PC no fue parte de la Concertación y criticó que durante ese periodo existiera el sistema binominal y los senadores designados. “Lo comento porque ahora pareciera como si todo esto no hubiera ocurrido y es muy reciente”, reprochó.

En cambio, valoró el liderazgo de la expresidenta Bachelet al crear la Nueva Mayoría -que incluyó al PC- e instó a replicar esto en la actualidad, incorporando a la izquierda extraparlamentaria.

Contingencia: referentes en la derecha y nota al gobierno

En determinados bloques, los candidatos debieron hacer frente a rounds de preguntas breves, instancia en la que expresaron su preferencia por determinados presidentes de izquierda, destacaron a figuras de derecha y calificaron del 1 al 7 al actual gobierno, entre otros temas.

En el ítem relativo a los mandatarios de izquierda, Jara se decantó por Michelle Bachelet en lugar del Presidente Gabriel Boric; Tohá prefirió no escoger entre Bachelet y Lagos destacando las figuras de ambos; Winter escogió al actual gobierno y relevó el liderazgo de Salvador Allende; y Jaime Mulet eligió a Eduardo Frei Montalva y a Eduardo Frei Ruiz-Tagle por sobre Boric.

Al ser consultados por una figura de derecha que destacarían, Tohá relevó a exconvencional Hernán Larraín Matte (Evópoli); Jara al senador y presidente de RN Rodrigo Galilea; Mulet al diputado Diego Schalper (RN) y al presidente de Amarillos por Chile Andrés Jouannet; y Winter elogió a varias personalidades opositoras, entre ellas, el alcalde de Independencia Agustín Iglesias (Ind.), el exministro Ignacio Briones (Evópoli), la senadora Carmen Gloria Aravena (exrepublicana) y el escritor Daniel Mansuy.

En la dinámica de calificar al actual gobierno, Jara y Winter coincidieron en un 5.5, Tohá se decantó por un 5.4 argumentando que “este gobierno se ha ido consolidando, pero partió muy mal” y Mulet por un 4.0.

Relaciones internacionales: Israel y Bolivia

Al abordar la materia internacional, el candidato frenteamplista fue consultado sobre si cortaría relaciones diplomáticas con Israel si fuese Presidente de Chile. “Sí”, contestó, pero agregó que “creo que no es la medida que más tenga impacto en frenar este genocidio”.

“Creo que suspender las importaciones, por ejemplo, tiene un impacto mucho mayor; unirse a otros países para hacer que la voz de América Latina, de África y el sur global suenen fuerte ante el mundo para decir no al genocidio”, complementó Gonzalo Winter.

Tohá al ser interpelada por Winter sobre su postura respecto a Palestina respondió: “La certeza es mi liderazgo, no es una cosa que se esté inventando hoy día, que ha estado por la unidad cuando en Chile lo que teníamos era un dictadura producto de la desunidad (sic), que ha estado defendiendo el derecho del pueblo palestino desde siempre"

“Las voces de mi comando en todos estos temas no han tenido ni un matiz (...) Jaime Quintana dio una opinión personal y su partido entero salió a decir que no compartía esa opinión y que su trayectoria era alineada con el Estado de Chile en esta materia“, complementó en referencia a las criticadas declaraciones del presidente del PPD, quien aseguró que ”Chile ha sido parte en propagar el antisemitismo".

En otro ámbito, el abanderado del FRVS se refirió a su postura de endurecer las relaciones con Bolivia, acusando que “ha colaborado harto poco”.

“Chile tiene que darle una serie de facilidades a Bolivia en materia portuaria y Bolivia tiene que darle facilidades a Chile, obviamente, y cumplir las normas y los tratados de buena fe. Y si tienen las camionetas que se roban en todo Chile y las venden allá poco menos que como un premio, como un trofeo de guerra, y no persiguen a los delincuentes, bueno, nosotros les endureceremos las relaciones a propósito del uso de los puertos. La mora purga la mora, si no cumplen, tú tienes derecho a no cumplir”, indicó Jaime Mulet.

De igual manera, la candidata comunista abordó la aspiración de que Bolivia tenga una salida soberana al mar, puntualizando que “yo creo que es un tema que ya está cerrado hace mucho tiempo y que se abren muchas oportunidades con Bolivia a partir de distintas iniciativas transfronterizas”.

“Veo que para nosotros, como chilenos, ese tema está cerrado”, afirmó Jeannette Jara.

¿Fin a las AFP?

Otro de los temas que suscitó algunas diferencias entre los candidatos fue lo relativo al sistema de AFP, cuyo fin o modificaciones divide al oficialismo.

Tohá reconoció diferencias al respecto en el bloque oficialista, pero resaltó que “sin esa complicación no se avanza”. Y sobre un eventual fin de este sistema sostuvo: “Por mí ojalá no hubiera AFP, pero hay y yo no reabriría ese debate en el próximo gobierno. Implementemos bien la reforma, seamos responsables con los pensionados”.

Mulet calificó la reforma de pensiones impulsada por la actual administración a través de la entonces ministra Jara y el titular de Hacienda, Mario Marcel, como “un muy buen avance” y un “muy buen acuerdo”. Junto con ello, se mostró partidario de no modificar esa reforma y además, crear una empresa estatal para competir con el sector privado en esa área.

Jara enfatizó en que el próximo gobierno debe dedicarse a implementar la reforma previsional y reafirmó que desea terminar con el sistema de AFP. Aunque aseveró que ello “va a depender mucho de la correlación de fuerzas que tengamos (en el Congreso)”.