“Señor Piñera, está avisado”, “¡Tómate un Armonyl!” y el “torpedo” de Bachelet: historias de debates presidenciales

A las 10 horas de hoy se desarrollará el debate organizado por La Tercera y radio Duna entre los cuatro candidatos oficialistas - Carolina Tohá (Socialismo Democrático), Jeannette Jara (PC-AH), Gonzalo Winter (FA), Jaime Mulet (FRVS)- de cara a las primarias presidenciales legales del 29 de junio.

Desde el retorno a la democracia estos espacios de discusión han tenido diverso impacto en las definiciones electorales para llegar a La Moneda. Acá algunas de sus historias, anécdotas y polémicas.

“Señor Piñera, está avisado”

Como uno de los elementos clave para el triunfo de Gabriel Boric fueron calificados por analistas políticos los debates presidenciales de cara a las primarias legales de Apruebo Dignidad, que sostuvieron el ahora Presidente de la República y la carta comunista Daniel Jadue, en 2021.

En el balance, los analistas apuntaron a una mejor performance de Boric, quien levantó un discurso más moderado y convocante, mientras Jadue se mostró erráticos en algunas definiciones que realizó sobre la libertad de prensa, el apoyo a las pequeñas y medianas empresas, los derechos humanos, entre otros.

Uno de esos encuentros – organizado por CNN y CHV- es recordado por una frase que lanzó Boric refiriéndose al estallido social: “Sepan que a quienes sean responsables vamos a perseguir nacional e internacionalmente con todas las vías de la ley, así que señor Piñera, está avisado ”.

Pese a estos dichos, en 2024, tras la muerte del exmandatario, el frenteamplista sostuvo que Piñera “fue un demócrata desde la primera hora y buscó genuinamente lo que él creía que era lo mejor para el país”.

El “consejero” Lavín

En el primer debate televisivo entre los cuatro candidatos de Chile Vamos -Joaquín Lavín (UDI), Mario Desbordes (RN), Ignacio Briones (Evópoli) y Sebastián Sichel (ind) -llevada a cabo por Chilevisión y CNN el 21 de junio de 2021- hubo también emplazamientos cruzados, pero también frases que generaron impacto.

Al abordar materias de seguridad y orden público, el candidato de la UDI, quien por esos días aún era alcalde de Las Condes, aseguró que “por ningún motivo legalizaría la marihuana” y dio un ejemplo que generó mucha repercusión en redes sociales.

Lavín relató que algunas madres lo contactaban solicitándole que interviniera para que sus hijos no fumaran. “ De repente me pasan el teléfono: ‘don Joaquín, por favor, llame a mi hijo y pídale que no fume marihuana’ ”.

Tres días después, Lavín subió el video a TikTok en el que simulaba el siguiente diálogo telefónico: “Hola, soy Joaquín Lavín y tu mamá me dijo que ‘estabái’ fumando marihuana. ‘Estái’ loco, no lo ‘hagái’. No, en serio. De verdad”, se escucha decir al exalcalde en el registro.

“No lo declararon reo por lindo”

Corría el 7 de junio de 2017 cuando se realizó el debate presidencial televisivo - organizado por Mega, Chilevisión, Canal 13 y TVN- entre los candidatos de la entonces oposición Sebastián Piñera, Felipe Kast (Evópoli) y el senador RN Manuel José Ossandón.

El encuentro estuvo marcado por varios enfrentamientos entre los postulantes a La Moneda.

Uno de los más recordados fue un cruce entre Piñera y Ossandón. Donde el primero, tras una serie de cuestionamientos en su contra, apuntó sus dardos al legislador: “la prepotencia de la ignorancia y la capacidad de ser un mentiroso profesional en el señor Ossandón nos sorprende todos los días, pero yo lo voy a dejar ahí, quédese en el barro, señor Ossandón, le quedan muy pocos días como candidato”.

La respuesta fue incluso más dura. “Perdón, pero él ocupó ciertos minutos míos, porque me trató de ignorante. Yo fui gerente de una empresa agrícola, él fue gerente del Banco de Talca, pero según un video que vi de la señora Mónica Madariaga, estuvo escondido porque fue declarado reo. No lo declararon reo por lindo , y ha estado metido en un montón de problemas que siempre le echa la culpa a uno más chico”, lanzó Ossandón.

Debate Presidencial Chile Vamos

En ese mismo debate hubo otros momentos protagonizados por Ossandón. Como por ejemplo, la respuesta del exalcalde de Puente Alto a la pregunta de Felipe Kast sobre el costo de su programa.

“Mira, te voy a decir la cifra exacta: cuatro mil trescientos cuarenta y cuatro mil quinientos millones coma cinco dólares… ese es el valor, tú podrás comprobarlo (...), yo lo tengo calculado”, fue la respuesta de Ossandón. Tras ello, se sumaron las críticas al senador insólita cifra entregada por el candidato.

Hubo un nuevo round. “¿Cuáles programas sociales vas a cortar?, le insistió Kast. Y Ossandón respondió, sin aludir nuevamente a la pregunta: “Yo debo reconocer que fui irrespetuoso y mal educado, y lo traté de ministro ‘penca’ y te pido disculpas, pero desgraciadamente, no lo quiero comprobar”. Siguió: “Este señor fue ministro (de Desarrollo Social) un año y pregúntele al Presidente Piñera por qué lo sacaron, no lo sacaron por bueno (...), se nota que te fue mal en la reconstrucción, fuiste un fracaso en eso”.

Kast, también ya visiblemente molesto, retrucó a su contendor a que se leyera su propio programa y comenzó a pedirle que se tranquilizara. “Relájate, estás un poquito alterado; te invito a que te relajes y leas tu programa... Tómate un Armonyl, Manuel José ”.

En medio de la intervención ya a esas alturas de los conductores, se escuchó el remate de Ossandón: “¿Hay algún break para que la señora le dé (a Kast) un cariñito?”.

Con el paso del tiempo, Ossandón se cobró una “venganza” al arrebatarle este año la presidencia del Senado al propio Kast.

El “torpedo” de Bachelet

A fines de abril de 2005, en la región del Biobío, se realizaba el último debate presidencial entre las entonces candidatas a la primaria oficialista, Michelle Bachelet del PS -apoyada también por el PPD y PR-, y la carta DC, Soledad Alvear.

Si bien el debate tuvo algunos pequeños cruces el mayor impacto se produjo un par de días después del enfrentamiento. Alvear encendió los ánimos en la entonces Concertación al acusar a su contendora de haber ocupado una especie de torpedo.

La excanciller mostró su frustración con algunos aspectos de la transmisión televisiva, entre ellos, que su contendora “tenía tarjetas con anotaciones, desconozco el contenido de ellas, pero eran varias tarjetas las que tenía, lo que se nos había dicho expresamente que no era viable” . “Ella tenía unas tarjetas en su tarima que me llamaron la atención, porque no podíamos llevar nada. Nada de nada. Ni siquiera un pañuelo desechable. Yo cumplí y fue evidente que ella no”.

Bachelet salió a defenderse y dijo que “tenía un papel en el estrado que la misma producción había puesto ahí”.

Para algunos la acusación rompió el fair play. No obstante, las exministras no llegaron a medirse en primarias, pues un mes después Alvear declinó su candidatura, debido a la baja en las encuestas.

¿Qué se espera para el debate de hoy?

Para el sociólogo Eugenio Tironi los debates “son importantes” porque “revelan el carácter” de los candidatos. Y es en estas instancias los aspirantes a La Moneda se evalúan “en la contradicción, no en las aguas quietas”.

Consultado sobre a qué aspiran las cartas oficialistas en esas instancias, Tironi plantea que en el caso de Gonzalo Winter “credibilidad como gobernante”; en el de Jara “que no comulga con (Daniel) Jadue y Lautaro (Carmona)”; en el de Tohá “que sabe cómo gobernar y ganarle a la derecha”; y en el caso de Mulet que es “un free rider que pone agenda”.

En tanto, para el experto en marketing político y académico de la Unab, Felipe Vergara, los debates son interesantes en la medida “que logran transmitir propuestas y la confrontación entre un candidato y otro”. En ese sentido, recuerda el debate de primarias entre Piñera, Kast y Ossandón como un ejemplo donde se marcaron diferencias e incidió en el resultado.