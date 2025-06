Querella de Tombolini y reclamo de Correa Sutil: la furia de los adherentes de Tohá contra el FA por incluirlos en la franja de Winter

Ayer al mediodía el presidente del Partido Radical, Leonardo Cubillos, estaba en el comando de su candidata presidencial, Carolina Tohá, en calle Londres 76, Santiago. Ahí vio la franja de su abanderada y la de los demás candidatos del oficialismo

No se percató de un detalle. La propaganda de Gonzalo Winter (Frente Amplio) incluía imágenes del exsubsecretario Patricio Tombolini, militante radical, en el marco del caso Coimas, justo en el momento en que el diputado dice que Chile “puede ser cruel, desigual e injusto, y terminó creciendo solo para unos pocos”. En ese mismo segmento, la franja también mostró a Augusto Pinochet y a Jorge Correa Sutil.

Patricio Tombolini en la franja de Gonzalo Winter.

A eso de las 13.00 horas el timonel radical comenzó a recibir llamados telefónicos de su militancia y del propio Tombolini, quien fue absuelto en 2007 de todos los cargos de los que se le acusaban por la Corte Suprema. Le advirtieron de lo que habían visto en la franja. Desde entonces el Partido Radical entró en furia con el Frente Amplio.

Consultado por La Tercera, el exsubsecretario de Transportes del gobierno de Ricardo Lagos dijo que “me llamaron muchos amigos contándome de la estupidez que aparecía en la franja del señor Winter. Me dio mucha rabia, porque llevo muchos años haciendo que en el país prevalezca el fallo de inocencia categórico que dictó la Corte Suprema".

Y añadió: "Hay maldad, hay aprovechamiento, porque vincular mi imagen, de una persona que ha sido claramente declarada inocente, en un espacio junto a Pinochet, es enlodarse fuertemente a mí, a mi familia. Es gravísimo lo que hizo”.

Pero la molestia no quedará en palabras, aseguró Tombolini. “Me voy a querellar de todas maneras. Lo está viendo el abogado que está revisando esto”, dijo a este medio.

Cubillos también tomó acciones. Ayer el timonel envió un reclamo por escrito a la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, en el que exigió que se elimine la imagen de Tombolini de la franja.

“Lo tomamos como una agresión gratuita. Nosotros hicimos el reclamo formal a la presidenta del Frente Amplio, por escrito, en un oficio reservado. Tratamos de contactarnos con ella, pero estaba en actividades en la Sexta Región. Nos pidió que habláramos con el secretario general, Andrés Couble, y él señaló que este era un tema de la productora, que no habían podido verificar aquello, que iban a retirar las imágenes”, señaló Leonardo Cubillos.

“Todo esto es sin perjuicio de las acciones personalísimas a que tiene derecho Patricio Tombolini”, advirtió el timonel.

Y agregó: “Es complejo para nosotros, porque no solo fue absuelto por la justicia, además se trata de un dirigente importante nuestro, que fue presidente nacional, vicepresidente nacional. Con la honra de la gente no se juega”.

Couble dijo a este medio que “en la franja se incluyó una imagen representativa de un momento político del país sobre el cual hemos tenido una mirada crítica. No contiene expresiones injuriosas ni en lo visual ni en lo narrativo contra Patricio Tombolini”.

Y añadió: “Sin embargo, desde el Partido Radical nos manifestaron su molestia, y como gesto de buena fe con un partido amigo, les señalamos nuestra disponibilidad para ajustar y editar esa parte del video”.

Que se borre su imagen de la franja, sin embargo, no satisface a Tombolini. Consultado sobre si se querellaría aunque eso se concrete, respondió que “sí, porque no sería suficiente. Ellos reviven una imagen que no corresponde a lo que dice la historia judicial de nuestro país. Vuelven a hacerme daño a mí, mi familia, mi hijo”.

La incomodidad de Correa Sutil

En agosto de 2002, el entonces subsecretario del Interior del gobierno de Ricardo Lagos, Jorge Correa Sutil, sorprendió al disfrazarse del personaje de historietas “Batman”, en el marco de la celebración de los 165 años de la creación de esa cartera.

“Ciudad Gótica puede estar tranquila”, dijo en esa época, en alusión a su labor como encargado de seguridad y a la urbe en la que reside, en los cómics, el “hombre murciélago”.

Jorge Correa Sutil disfrazado de Batman, en la franja de Gonzalo Winter.

Esa imagen fue la que también apareció en el primer episodio de la franja de Winter. Salió justo después de Augusto Pinochet; la pelea en el Congreso entre Sergio Correa (ex-UDI) y Jorge Soria (PPD), en 1998; el puente Caucau, símbolo del gobierno de Lagos, y antes de Matías Pérez Cruz, mandamás de Gasco que en 2019 sacó a ciudadanos de “su patio” en el lago Ranco, y del expresidente Sebastián Piñera.

El puente Caucau, símbolo del gobierno de Lagos, en la franja de Gonzalo Winter.

Esos momentos se mostraron mientras estaba la voz de fondo de Winter, quien decía que Chile “también puede ser cruel, desigual e injusto. Y terminó creciendo solo para unos pocos”.

Correa Sutil, quien no vio la franja en vivo, ha respaldado públicamente la campaña de Tohá y en 2024 renunció a la Democracia Cristiana.

En su rol de abogado fue contratado por Andes Iron hace unos meses, que impulsa el proyecto Dominga que el gobierno de Boric y el FA han rechazado a tal punto de inmiscuirse en una disputa judicial.

La candidata recibió el apoyo de los exministros de la DC Ignacio Walker, Genaro Arriagada y Jorge Correa Sutil.

Fue un cercano quien le contó sobre su aparición en la franja de Winter. Consultado por este medio, dijo estar “sorprendido” y que "no sé qué propósito tiene ponerme entre esas figuras. Estoy muy sorprendido, no sé qué hago incluido en ese listado. Me gustaría saberlo. Pero por ahora solo puedo decir que estoy asombrado”.

“Yo pensé que el Frente Amplio había abandonado el pretencioso discurso de clasificar a la gente entre los buenos y los malos, y situarse ellos en el primer grupo”, agregó el exsubsecretario del Interior de Ricardo Lagos, expresidente de cuya vertiente ideológica pertenece directamente Carolina Tohá.

La Tercera consultó al comando por la inclusión de Tombolini y Correa Sutil en el primer episodio de la franja, que también se emitió este jueves. Desde el equipo del presidenciable plantearon que “la respuesta del partido es la misma que la nuestra”, por lo que el emplazamiento del exsubsecretario del Interior, hasta ahora, quedó sin respuesta.