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    Política

    Grupo transversal de diputados ingresa reforma que busca perfeccionar requisitos para iniciar acusaciones constitucionales

    El presidente de la comisión de Constitución de la Cámara aseguró que se "hará el esfuerzo" para poner el proyecto en tabla "lo antes posible".

    Por 
    Paula Pareja
     
    Nicolás Quiñones
    SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    En el salón El Pensador del Congreso Nacional, un grupo transversal de diputados anunció este miércoles el ingreso del proyecto de ley que busca reformar los requisitos para iniciar acusaciones constitucionales.

    El diputado de Renovación Nacional, Diego Schalper, destacó el apoyo de parlamentarios de distintos colores políticos. “Siendo que aquí representamos mundos muy distintos, nos hemos congregado a hacer de un vehículo de fiscalización lo que realmente tiene que ser, un espacio para la responsabilidad política y no un espacio para la guerrilla política, que son dos cosas totalmente distintas”.

    En concreto, explicó que se presentará “un proyecto de reforma constitucional que lo que hace, en nuestra opinión, es fortalecer las acusaciones constitucionales como lo que tienen que ser: un espacio serio y responsable, donde se responda políticamente, pero que no se preste como herramienta para la polarización”.

    Desde el PS, el diputado Raúl Leiva, destacó “el coraje y la valentía de diputados de centro derecha y de derecha, que son capaces de, al igual que quienes somos de izquierda, dejar de lado nuestras legítimas diferencias para pensar en Chile, más allá del like y de la próxima elección”.

    Por su parte, el diputado Carlos Cuadrado (PPD), señaló que “se le debe devolver la densidad a la política para que los ciudadanos vuelvan a confiar en este Congreso y en sus representantes”.

    “Lo que hoy representa este proyecto de reforma constitucional implica un llamado de atención a quienes en el pasado utilizaron de manera banal, trivial, las acusaciones constitucionales y los que estamos hoy aquí queremos devolverles el sentido original de lo que implica una acusación constitucional”, indicó.

    El diputado Jorge Guzmán (Evópoli) remarcó que “abandonar la trinchera en política, yo creo que es lo más valorable que aquí vemos: políticos valientes. Si yo puedo denominar de alguna forma, acá está la valentía y la responsabilidad debidamente representada”.

    El presidente de la comisión de Constitución -donde se discutirá la iniciativa- Jaime Mulet (FRVS), aseguró que harán “todo el esfuerzo porque se vea en la comisión de Constitución con rapidez”.

    Si bien, Mulet no entregó plazos, afirmó que se verá “lo antes posible”. “Vamos a hacer el esfuerzo por ponerla lo antes posible en tabla”, sostuvo.

    El parlamentario destacó que “este proyecto de reforma constitucional aborda una parte y endurece o pone más requisitos para establecer la máxima capacidad fiscalizadora que tiene el Estado respecto del Ejecutivo, que es la acusación constitucional”.

    Más sobre:Acusación constitucionalDiputadosUDIDiego Schalper

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