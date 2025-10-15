Guillermo Ramírez repudia las declaraciones de Ruth Hurtado: “Con Jaime Guzmán no se juega”

El presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), el diputado Guillermo Ramírez, tildó como “una falta de respeto” las declaraciones de la republicana Ruth Hurtado sobre el asesinado senador gremialista Jaime Guzmán.

Ayer, la secretaria general del Partido Republicano, aseguró que si estuviera vivo, el fundador de la UDI ya no militaría en su partido y que no votaría por Evelyn Matthei por sus “giros al centro”.

Desde la UDI no se hicieron esperar las demostraciones de molestia frente a estas declaraciones. Frente a esto, el actual timonel de la UDI, Guillermo Ramírez, en entrevista con Radio Infinita, respondió al nuevo flanco que abrieron desde el Partido Republicano en la relación con Chile Vamos.

“Hablando de cosas incomprensibles... -señaló Ramírez ante las consultas- con Jaime Guzmán no se juega, con Jaime Guzmán no se especula”, afirmó el legislador.

Ramírez añadió que “me parece una falta de respeto hacia la familia, a los amigos más cercanos de Jaime Guzmán, que todos viven”.

“La verdad es que utilizar a Jaime Guzmán como una especie de medio, de herramienta para un fin electoral, resulta incluso doloroso”, manifestó el timonel UDI.

“Quiero pensar que ella no midió lo que estaba diciendo y me quedo ahí, de verdad encuentro que esas declaraciones están fuera de lugar. Para nosotros Jaime Guzmán es la figura más importante y de verdad, para mí con él no se juega. Estamos hablando de una persona que por sus ideas fue asesinado en democracia y a la UDI le ha costado muchísimo que se haga justicia en este caso, porque parte de sus asesinos están desplegados por el mundo, porque recibieron apoyo de otros gobiernos, como el caso de (Galvarino) Apablaza y los Kirchner en Argentina", relató el diputado Ramírez.