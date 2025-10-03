“Hace seis semanas estaba contento con Matthei, yo no descarto que se vuelva a cambiar”: Alessandri por descuelgue de Paco en favor de Kast

La mañana de este viernes, el diputado Jorge Alessandri (UDI) abordó el descuelgue del gobernador de Arica, Diego Paco, de la candidatura presidencial de Evelyn Matthei.

Paco, quien hasta ayer militaba en RN, se bajó de la caravana de la exalcaldesa de Providencia para sumarse a la del republicano José Antonio Kast.

Esta no es la primera baja de la candidatura de Matthei, durante los últimos meses han habido más, principalmente desde Renovación Nacional.

Al respecto, en conversación con Radio Duna, el parlamentario gremialista intentó poner paños fríos señalando que esto también le ha pasado a Matthei.

“El mes pasado se le sumaba a la senadora Aravena de la Araucanía, que era republicana, después se le va ahora el gobernador Paco. Yo creo que hay muchos chilenos que cuando uno conversa en las casas, lo que te dicen es que les da lo mismo quién es el candidato que pase de los tres, pero que quieren que Chile se salve de la ultraizquierda”, señaló.

Dicho eso, sostuvo: “Quizás el gobernador Paco tiene sus propias conclusiones, sus propios problemas. Hace seis semanas atrás estaba muy contento con la candidatura de Matthei, hoy día se cambia y yo no descarto que en dos semanas más se vuelva a cambiar”.

Esto, según el diputado, porque “hay que pensar más allá” de lo que duran los periodos presidenciales.

“Los chilenos quieren no sólo en quién resuelve la emergencia, sino que cómo proyectamos a Chile para tener tres gobiernos que permitan el crecimiento, que valoren el orden público y que permitan proyectar a Chile respecto al litio, respecto al petróleo, respecto al petróleo. Respecto al hidrógeno verde, respecto a desalimentar nuestra agua”, continuó.

“Estamos detenidos en todo ámbito y por supuesto que eso lo muestran las cifras de deuda, de desempleo y en especial de desempleo femenino, que es tan doloroso para un gobierno que levantaba las banderas del feminismo”, agregó.

En ese sentido, aseguró que Matthei es capaz de entregar esa proyección.