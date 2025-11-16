Harold Mayne-Nicholls evita anticipar su posición para una segunda vuelta y afirma que: “los extremos me complican”

El candidato presidencial Harold Mayne-Nicholls emitió su voto en el colegio Villa María Academy en Las Condes para las elecciones presidenciales y parlamentarias 2025. Al hablar con la prensa evitó referirse a la opción que tomará en caso de no pasar a la segunda vuelta electoral.

“Nunca he sido bueno para vaticinar resultados, nunca me ha gustado, vamos a ver que pasa, es evidente hay una incertidumbre bien grande, pero veremos que pasa”, señaló.

Previo a llegar a su local de votación el candidato también dio una entrevista al canal Mega en la que señaló que “siempre la esperanza es llegar a la segunda vuelta, obviamente nosotros esperamos haber sido capaces de haber logrado una votación que nos diga que el mensaje le llegó a la gente”.

Composición del Congreso

Sobre su postura en una segunda vuelta dijo que “la verdad es que ni lo he pensado porque me parece que sería un poco irracional frente a quienes nos están apoyando, eso lo veremos de acuerdo a las votaciones, como queda compuesto el Parlamento, que no es menor”.

Pero afirmó que “los temas de violencia me complican muchísimo cuando se habla de violencia, para poder erradicar la violencia, me complica mucho así que vamos a ver como se desarrolla todo el tema y ahí lo vemos, pero no tengo hoy día una posición determinada, a mí la verdad los extremos me complican y la violencia me complica”.

El candidato realizó un llamado a la población a que vote y señaló que espera que el nivel de abstención sea bajo.