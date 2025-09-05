Harold Mayne-Nicholls por su candidatura independiente: “Yo creo que hoy día eso marca la diferencia”

El ambiente electoral se tomó la escena política y los aspirantes a La Moneda están en pleno despliegue para conseguir los votos para llegar a la Presidencia. En ese escenario el candidato independiente, Harold Mayne-Nicholls, defendió su candidatura.

En diálogo con Radio Pauta, el periodista y expresidente de la ANFP recalcó que no pertenece ni ha pertenecido “a ningún movimiento ni partido político”. Según indicó, para él eso es bueno.

"Yo creo que hoy día que eso marca la diferencia respecto del futuro, porque los compromisos políticos después hay que cumplirlos y en el caso mío no existen, por lo tanto yo voy a cumplir con los compromisos con los votantes, con las chilenas y los chilenos, no con aquellos que formen parte de mi conglomerado", sostuvo.

Por otra parte, destacó que junto con la abanderada del oficialismo, Jeannette Jara, son los únicos candidatos que no han “estado en otra contienda presidencial”.

Respecto a los desafíos para gobernar no perteneciendo a ningún partido político, señaló que eso se irá “construyendo, la parte técnica, la parte de los cargos”.

“Y después yo no tengo duda alguna que cuando nosotros presentemos propuestas en el Congreso (…) tanto los diputados como los senadores, cuando vean el beneficio país que hay detrás y no un beneficio por un grupo determinado, van a trabajar en las propuestas y van a ayudar a sacarla adelante", sostuvo.