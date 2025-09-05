SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Harold Mayne-Nicholls por su candidatura independiente: “Yo creo que hoy día eso marca la diferencia”

El expresidente de la ANFP señaló que esta condición significa que no tiene "compromisos políticos" que después deba cumplir, por el contrario, él se abocaría a "cumplir con los compromisos con los votantes".

Paula ParejaPor 
Paula Pareja
PABLO VÁSQUEZ R.

El ambiente electoral se tomó la escena política y los aspirantes a La Moneda están en pleno despliegue para conseguir los votos para llegar a la Presidencia. En ese escenario el candidato independiente, Harold Mayne-Nicholls, defendió su candidatura.

En diálogo con Radio Pauta, el periodista y expresidente de la ANFP recalcó que no pertenece ni ha pertenecido “a ningún movimiento ni partido político”. Según indicó, para él eso es bueno.

"Yo creo que hoy día que eso marca la diferencia respecto del futuro, porque los compromisos políticos después hay que cumplirlos y en el caso mío no existen, por lo tanto yo voy a cumplir con los compromisos con los votantes, con las chilenas y los chilenos, no con aquellos que formen parte de mi conglomerado", sostuvo.

Por otra parte, destacó que junto con la abanderada del oficialismo, Jeannette Jara, son los únicos candidatos que no han “estado en otra contienda presidencial”.

Respecto a los desafíos para gobernar no perteneciendo a ningún partido político, señaló que eso se irá “construyendo, la parte técnica, la parte de los cargos”.

“Y después yo no tengo duda alguna que cuando nosotros presentemos propuestas en el Congreso (…) tanto los diputados como los senadores, cuando vean el beneficio país que hay detrás y no un beneficio por un grupo determinado, van a trabajar en las propuestas y van a ayudar a sacarla adelante", sostuvo.

Más sobre:PresidencialesHarold Mayne-Nicholls

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Maduro anuncia “primera activación” de la Milicia Bolivariana en medio de escalada de tensión militar con EE.UU.

Ucrania denuncia el lanzamiento de más de 150 drones y siete misiles por parte de Rusia

Megatoma en San Antonio: abogado de propietarios niega que exista intransigencia y afirma que hay “un ánimo irrestricto a negociar”

Por qué algunas personas en las redes sociales creen que Donald Trump está gravemente enfermo

Boric encabeza nuevo consejo de gabinete con mención a responsabilidad fiscal, denuncia de “red de bots” y multa a voto

Eric Aedo (DC) advierte que proyecto de aborto legal “no tiene los votos” para ser aprobado en la Cámara de Diputados

Lo más leído

1.
Justicia falla contra Scotiabank por negar a adultos mayores renovar tarjeta de crédito al superar los 75 años de edad

Justicia falla contra Scotiabank por negar a adultos mayores renovar tarjeta de crédito al superar los 75 años de edad

2.
“Lluvia de mar a cordillera”: cuándo llega el sistema frontal que dejará lluvia en casi todo el país

“Lluvia de mar a cordillera”: cuándo llega el sistema frontal que dejará lluvia en casi todo el país

3.
Kast vuelve a apuntar contra hermano de Jara por reportaje que denuncia “red de bots” y Chilevisión sale a desmentirlo

Kast vuelve a apuntar contra hermano de Jara por reportaje que denuncia “red de bots” y Chilevisión sale a desmentirlo

4.
Ante apoyo del Partido Liberal a Jara: Internacional Liberal advierte que “nos oponemos a los principios del comunismo”

Ante apoyo del Partido Liberal a Jara: Internacional Liberal advierte que “nos oponemos a los principios del comunismo”

5.
Cristián Campos afirma que se ha contactado con senadores para avanzar en proyecto que busca sancionar denuncias falsas

Cristián Campos afirma que se ha contactado con senadores para avanzar en proyecto que busca sancionar denuncias falsas

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Comienza el pago del aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: revisa el monto y quiénes lo reciben

Comienza el pago del aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: revisa el monto y quiénes lo reciben

Vuelven el frío, heladas y lluvia: el pronóstico del tiempo para este fin de semana

Vuelven el frío, heladas y lluvia: el pronóstico del tiempo para este fin de semana

La marraqueta con palta conquista el Mundial de Desayunos de Ibai y llega a semifinales

La marraqueta con palta conquista el Mundial de Desayunos de Ibai y llega a semifinales

JET entra al mercado de los scooters en Chile: estos son los precios con los que busca competir

JET entra al mercado de los scooters en Chile: estos son los precios con los que busca competir

Servicios

Temblor hoy, viernes 5 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, viernes 5 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

A qué hora y dónde ver a Paraguay vs. Ecuador por las Eliminatorias

A qué hora y dónde ver a Paraguay vs. Ecuador por las Eliminatorias

A qué hora y dónde ver el partido de Colombia vs. Bolivia por las Eliminatorias

A qué hora y dónde ver el partido de Colombia vs. Bolivia por las Eliminatorias

Ucrania denuncia el lanzamiento de más de 150 drones y siete misiles por parte de Rusia
Chile

Ucrania denuncia el lanzamiento de más de 150 drones y siete misiles por parte de Rusia

Megatoma en San Antonio: abogado de propietarios niega que exista intransigencia y afirma que hay “un ánimo irrestricto a negociar”

Harold Mayne-Nicholls por su candidatura independiente: “Yo creo que hoy día eso marca la diferencia”

La creación de empleos en Estados Unidos se desacelera en agosto y la cifra decepciona al mercado
Negocios

La creación de empleos en Estados Unidos se desacelera en agosto y la cifra decepciona al mercado

El bono que Tesla propone para Elon Musk no tiene precedentes. Es colosal

El PIB de la eurozona frenó su avance en el segundo trimestre

Por qué algunas personas en las redes sociales creen que Donald Trump está gravemente enfermo
Tendencias

Por qué algunas personas en las redes sociales creen que Donald Trump está gravemente enfermo

Cómo fue la maniobra “altamente provocadora” de aviones militares de Venezuela sobre un buque de EEUU, según Washington

Qué se sabe de los planes de Trump para realizar un combate de la UFC en el exterior de la Casa Blanca

Quiénes podrán ingresar a los partidos de la U tras el severo castigo de la Conmebol
El Deportivo

Quiénes podrán ingresar a los partidos de la U tras el severo castigo de la Conmebol

“El que no salta no va al Mundial”: Argentina se burla de Chile en su festejo ante Venezuela

Marcelo Bielsa se sincera: “Chile fue una experiencia hermosa; me hubiese encantado seguir cuatro años más”

De Hitchcock a Billy Elliot: lo que debes saber del ciclo de cine británico de Cine UC
Finde

De Hitchcock a Billy Elliot: lo que debes saber del ciclo de cine británico de Cine UC

Kairos Badass: Urban Kitchen & Social Club

Alfonsina: empanadas argentinas de autor

Chayanne vuelve a Chile en 2026 con shows en el Estadio Nacional y Viña del Mar
Cultura y entretención

Chayanne vuelve a Chile en 2026 con shows en el Estadio Nacional y Viña del Mar

El regreso de la aplaudida autora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie: “El éxito no te protege de la duda personal”

A los 91 años muere Giorgio Armani, ícono de la moda y favorito de las celebridades

Putin promete “garantías” de seguridad para Zelenski en caso de que acepte su propuesta de reunión en Moscú
Mundo

Putin promete “garantías” de seguridad para Zelenski en caso de que acepte su propuesta de reunión en Moscú

Dimite la “número dos” del gobierno británico por irregularidades fiscales en la compra de una vivienda

El brazo armado de Hamas difunde un video de dos israelíes secuestrados el 7 de octubre de 2023

Srta Lylo: bordar para sanar el dolor de no ser madre
Paula

Srta Lylo: bordar para sanar el dolor de no ser madre

Hablemos de amor: La ternura de mi abuela se quedó incluso cuando la memoria se fue

Mujeres que impactan: Sandra Olave y su cruzada por abrir puertas en el mundo laboral