“Hay un mundo que no está en la política partidista”: Socialismo Democrático se abre a apoyar a candidatos independientes en municipales

Este lunes, representantes del Socialismo Democrático (PS, PPD, PR y PL) se reunieron con alcaldes y concejales independientes con el objetivo de acercar propuestas ad portas de las elecciones municipales de octubre, además de adelantar un posterior trabajo conjunto. En la instancia participaron los jefes comunales Claudio Castro (Renca), Jonathan Opazo (Lampa), Óscar Calderón (Quillota) y Cristian Herrera (Monte Patria), más aspirantes independientes.

“Nos parece importante que podamos tener esta conversación de incorporar a quienes son independientes y poder apoyarnos recíprocamente, en el sentido no solo electoral en el futuro, porque esto no es apoyo a candidatos en particular, sino más bien por una visión de país que queremos que se vea representada de forma importante también por los alcaldes independientes en las próximas elecciones. Y de futuro, en el sentido de lo que viene del desafío electoral mayor que vamos a tener el próximo año que es la de presidencial”, indicó la presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic.

Según la también senadora, se trata del puntapié inicial de una relación “de largo plazo” con jefes comunales independientes. Eso sí, precisó que “aquí no estamos para cuadrar candidaturas, lo que estamos haciendo hoy día es iniciar una conversación”.

“Hay un mundo que no está en la política partidista (...). Cuando hablamos de volver a la sociedad, de volver a representar a la gente, también tenemos que tener este diálogo territorial y principalmente no solo con los partidos, sino también con quienes han llegado a ocupar estos cargos de forma independiente, con el apoyo de sectores más amplios que solamente los partidos políticos que nosotros representamos”, aseguró.

Respecto a los criterios para apoyar a candidatos independientes, el secretario general del Partido por la Democracia (PPD), José Toro, dijo que eso todavía “es parte de las conversaciones” de cara al 9 de abril, plazo para inscribir las primarias -en caso de que hayan-, pero que “sin duda aquí ha una expresión de voluntad de concurrir en conjunto”.

“Esto supone concesiones”

Por su parte, el alcalde de Renca, Claudio Castro (ind.-exDC) -quien va por la reelección-, planteó que las cartas independientes, en las últimas elecciones municipales del 2021, “en muchos casos competimos incluso contra otros partidos que podrían ser cercanos”. En ese sentido, sostuvo que “ese nivel de fragmentación entendemos que debe ser superado, y por eso es que hoy día hay un hito político que es muy relevante”.

“La mayoría de los alcaldes y alcaldesas que competimos como independientes, por ejemplo, en la segunda vuelta presidencial apoyamos con mucha fuerza la candidatura del presidente (Gabriel) Boric. Eso nos hace pensar que la mayoría de los alcaldes y alcaldesas independientes fuera de pacto somos parte de los derechos políticos del progresismo y creo que así lo ha entendido el progresismo, cuando desde los partidos oficialistas hacen una invitación el 11 de enero, primero que todo, a la Democracia Cristiana (DC) para incorporarse a ese pacto”, agregó.

La eventual alianza entre el Socialismo Democrático e independientes, para Castro, “supone concesiones”. Y explicó: “Para los independientes esto supone decir que estamos dispuestos a someternos a los mecanismos de la unidad. Eso será, en algunos casos, que los partidos nos inviten a competir como parte de sus listas. En otros casos, significará que los partidos nos inviten a competir omitiéndose en las comunas que buscamos representar”.

El alcalde de Renca, Claudio Castro.

“Eso supone también que vamos a colaborar para que muchos candidatos y candidatas a concejales y concejalas del mundo independiente puedan incorporarse a las listas de los partidos del Socialismo Democrático y supone, por cierto, también trabajar en programas comunes”, zanjó.

El jefe comunal apuntó a que este tipo de iniciativas -a su juicio- “sin duda que va a tener resultados electorales no solamente para esta municipal, sino que también para los procesos eleccionarios que se den en el próximo año, incluyendo la presidencia”.