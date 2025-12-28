SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    Hurtado confirma conversaciones con el PNL y desliza posibles nombres para el gobierno de Kast

    La secretaria general del Partido Republicano afirmó que el PNL se encuentra en un proceso de reflexión para definir si se suma al futuro gobierno y aseguró que los diálogos “han ido avanzando”. Además, abordó eventuales nombres para el gabinete del presidente electo.

    Joaquín DíazPor 
    Joaquín Díaz
    JAVIER SALVO/ATON CHILE

    La secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, se refirió a las conversaciones que se mantienen con el Partido Nacional Libertario (PNL), así como a eventuales nombres que podrían integrarse al futuro gabinete del presidente electo, José Antonio Kast.

    En Estado Nacional de TVN, respecto de una eventual incorporación del PNL a la administración entrante, Hurtado sostuvo que la colectividad se encuentra en un proceso interno de deliberación, pero que “han habido conversaciones con ellos de forma permanente,

    Están definiendo si van a estar o no en el gobierno, y es algo a lo que deben llegar a la libre convicción de si quieren o no formar parte”, afirmó.

    En esa línea, la dirigente republicana señaló que el escenario es similar al que vivió su propia colectividad en sus primeros años, apuntando a que “ellos son un partido nuevo, entiendo la transición por la que están pasando, porque es lo mismo que nosotros vivimos hace unos años atrás”.

    “Las reuniones y conversaciones han ido avanzando, y yo creo que sí van a estar”, adelantó.

    La danza de nombres para el gabinete de Kast

    Hurtado también abordó el eventual arribo de figuras externas al mundo republicano para la conformación del gabinete de Kast.

    Consultada por el Ministerio de Salud, afirmó que Enrique Paris, Jaime Mañalich, Luis Castillo y Paula Daza son “tremendos nombres”, pero sobre esta última advirtió que su incorporación no sería posible “ya que nosotros hemos señalado que no pueden haber familiares”, en referencia a los criterios fijados por el partido para la conformación del equipo de gobierno y una eventual participación del ahora viceministro de Economía, José Luis Daza

    En esa línea, la republicana señaló que el economista “no ha dado el ok, pero la idea es que él pueda venir. Sería un tremendo apoyo en todo lo que tiene que ver con el recorte público y lo que ha logrado en Argentina. Es un gran nombre y yo espero que esté”.

    Sobre la vocería de gobierno, Hurtado descartó asumir ese rol y dio a entender que ese puesto sería ocupado por Mara Sedini, quien actualmente está a cargo de la vocería de la Oficina del Presidente Electo.

    “Yo no puedo ser vocera de gobierno, ya hay una persona. Yo entiendo que ella va a seguir”, sostuvo.

    Finalmente, respecto del eventual nombramiento de Francisco Pérez como canciller, la dirigente evitó confirmaciones, pero valoró su perfil, apuntando a que, con él, “lo que buscas es abrir el mercado internacional, que Chile vuelva a estar en los polos de desarrollo y queriendo ser un puerto de inversión”.

    “Nos parece un buen nombre, pero no puedo confirmar si será o no”, finalizó.

