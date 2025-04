“Invitación permanente”: Bárbara Figueroa (PC) insiste en llamado para que la DC se pliegue a primarias oficialistas

Este domingo, la secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, hizo un llamado a que la Democracia Cristiana (DC) se sume a las elecciones primarias del bloque de centroizquierda, que se realizarán este 29 de junio.

En Radio Nuevo Mundo, Figueroa comentó que “no obstante las diferencias que la DC ha tenido con nosotros, (...) por parte del PC hemos insistido y vamos a seguir insistiendo hasta último minuto en lo importante que sería que la DC se sume a este bloque de primarias ”.

Figueroa subrayó que una de las razones de esta insistencia es la preocupación por el “efecto que esto puede tener en la constitución de listas parlamentarias y el desafío que esto no sea solo la disputa presidencial, si no que en lograr un Parlamento con amplias mayorías para las transformaciones".

“Uno se pregunta qué es lo que permanece en la DC y es que sigue siendo un partido que no comulga con la derecha . Su tránsito no fue cruzar la vereda. La DC tiene una mirada popular y una historia comprometida con transformaciones significativas como la reforma agraria. Es un sector que, evidentemente, está más cerca de nuestras posiciones", destacó Figueroa.

En ese sentido, destacó “la invitación permanente a la DC. Sin juicios. Si tenemos que conversar cosas, lo conversaremos a puerta cerrada, donde corresponde” .

Figueroa plantea un “cordón sanitario” para "impedir que la ultraderecha llegue al poder”

Figueroa también explicó que una de las razones para invitar a la DC a las primarias es para poder enfrentar en conjunto a la ultraderecha: “El desafío es que aquí no retrocedamos en derechos y eso está en peligro”.

Sobre la base de esto, la secretaría general del PC subrayó que “aquí se juega un proyecto país que es muy distinto al que está proponiendo la ultraderecha, que no es lo mismo que Piñera uno ni Piñera dos".

“Yo me acuerdo que me tocaba ver debates en que se decía casi como ´bueno si ya va a volver Piñera‘, pero no, no es que va a volver Piñera. Esto no va a ser igual. Esto va a ser un poco más a la ofensiva. Y eso se expresó en su momento", comentó en el programa radial.

La secretaria expresó que, por parte del PC, van a “ hacer todo para que la ultraderecha no llegue al poder , pero no solo porque somos ideológicamente distintos, sino por los riesgos que eso implica para la población. No vamos a esperar que esos riesgos se concreten".

Respecto a la insistencia con la DC, Figueroa dijo que “la puerta abierta es en ese sentido. En Europa se habló de los ‘cordones sanitarios’, y yo digo sí, es un buen ejemplo. Queremos hacer un cordón sanitario para impedir que la ultraderecha llegue al poder . Pero, por sobre todas las cosas, queremos impedir que existan retrocesos".

Según la secretaria del PC, los retrocesos están claros, “en los derechos de las mujeres, en las garantías de los trabajadores, en la posibilidad de un desarrollo pleno y un crecimiento equitativo. Esto es lo que está en riesgo".

“Además de retroceder en algunas políticas que se han ido implementando como la gratuidad en la educación que buscan retroceder. Buscan eliminar el Ministerio de la Mujer. Esas cosas están pasando en otros países”, cerró.