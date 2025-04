Isabel Allende tras confirmación de fallo: “La situación por la que se nos ha hecho pasar no tiene nombre”

La senadora socialista Isabel Allende volvió a abordar su destitución de la Cámara Alta luego de que este jueves se diera a conocer oficialmente y se confirmara el fallo del Tribunal Constitucional que la cesa del cargo por hacer infringido la Constitución por la fallida venta de la casa de su padre, el expresidente Salvador Allende.

“La situación por la que se nos ha hecho pasar no tiene nombre. Hoy me destituyen del cargo de senadora de manera inapelable y, además, debo enfrentar un proceso penal con la certeza de no haber cometido ningún delito“, afirmó Allende en un comunicado.

La parlamentaria agregó que tras la polémica por la fallida venta de la casa del Presidente Allende al Estado ha vivido meses “muy duros” y en los que se “generó un daño irreparable a nuestra familia y donde se ha puesto en tela de juicio nuestra honra y la tradición republicana”.

Sin embargo, agregó que “me voy con la frente en alto”.

“En mis treinta años de servicio público he actuado siempre con total integridad. Me pueden destituir por una inadvertencia, jamás por un delito o una intención de perjudicar a mi país”, enfatizó